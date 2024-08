Fiica fostului prefect Florescu va studia la două universități

Gorjeanca Dalia Florescu, absolventă a Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, va fi studentă din această toamnă la două universități. Aceasta va studia Dreptul la Universitatea ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, precum și Literele la Universitatea București.

Atât tatăl tinerei, Ciprian Florescu, fost prefect al județului Gorj, care activează acum într-un post de conducere în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, cât și mama viitoarei studente, au felicitat-o public pe fiica lor, prin intermediul rețelelor sociale, mândrindu-se astfel ca părinți cu rezultatele obținute de Dalia Florescu.

”Mândru de tine, fără margini! Felicitări, studenta mea!”, a scris fostul prefect, pe pagina sa de Facebook. De asemenea, și Codruța Florescu, și-a arătat mândria privind performanțele fiicei sale: ”Am crescut un Om și am educat o Minune! Felicitări, Dalia, pentru performanța deosebită de a reuși la toate facultățile la care ai aplicat! Într-un final, te-ai oprit la două pe care să le studiezi în paralel: Universitatea București, Facultatea de Litere, Domeniul de studii Comunicare și Relații Publice, dar și Facultatea de Drept, UCB. Le-ai îmbinat pe toate cu succes și suntem tare mândri de tine! Să fii mereu triumfătoare!”.

Prezență pe podiumurile mondiale

De mai mulți ani, gorjeanca Dalia Florescu și-a creat o carieră în ascensiune și în industria modellingului. Aceasta a reușit să îmbine cu succes două lumi aparent opuse: modelingul și educația. De mai mulți ani, Dalia strălucește pe podiumurile din întreaga lume, fiind apreciată pentru eleganța și carisma sa. A defilat în capitalele modei, cum ar fi Milano, Dubai și New York, și a apărut în reviste internaționale prestigioase. În luna iunie a acestui an, fiica fostului prefect de Gorj a putut fi admirată de americani, ca urmare a faptului că au rulat imagini cu frumusețea acesteia tocmai în piața Times Square din New York. De asemenea, Dalia Florescu a apărut pe coperta revistei americane „Mex Magazines“, care publică imagini cu fotomodele de pe întreg mapamondul.

Cu toate că programul său a fost mereu încărcat, Dalia a reușit să-și păstreze echilibrul între cariera de model și studiile sale ca elevă. Recent, tânăra a trecut cu brio examenul de bacalaureat, obținând note impresionante la toate materiile. Determinarea și disciplina, pe care le-a cultivat atât pe podium, cât și în viața de zi cu zi, au fost esențiale în obținerea acestor rezultate. Este clar că viitorul Daliei Florescu este strălucitor, fie că va continua să exploreze la același nivel lumea modei sau se va axa pe studiile sale universitare. Tânăra gorjeancă este un exemplu viu al faptului că pasiunea și munca asiduă pot deschide uși către succes în multiple domenii.

Izabella Molnar