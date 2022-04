Festivalul Internațional de Teatru ,,Elvira Godeanu”, organizat după doi ani de pauză

Festivalul Internaţional de Teatru ,,Elvira Godeanu” va avea loc la Târgu-Jiu, în perioada 13-28 mai. Acest eveniment va aduce pe scena din municipiu nume importante din domeniu, în total peste 300 de artişti din ţară şi străinătate.

Potrivit managerului Teatrului din Târgu-Jiu, Cosmin Brehuţă, ediţia din acest an a festivalului este una specială deoarece cuprinde spectacole pentru toate categoriile de spectatori, dar şi pentru că vine după doi ani de pauză. ,,Este o bucurie şi o onoare faptul că putem să reluăm festivalul după doi ani de pauză. Este un efort considerabil atât pentru noi, cât şi pentru tehnicieni deoarece vom susţine mai multe spectacole în aceeaşi zi, în spaţii diferite. (…) Preţurile biletelor vor fi cuprinse între 20 şi 100 de lei. Bugetul festivalului este de 350.000 lei, este vorba de 16 zile de festival, companii mari, peste 300 de oameni, avem de plătit şi bilete de avion, este un efort mare, dar ni-l putem asuma. Am preferat să nu mai avem juriu anul acesta ca să putem face o mică economie şi să facem alt spectacol în schimb”, a spus luni, într-o conferinţă de presă, Cosmin Brehuţă. Iani Gârbaciu, consultant artistic al instituţiei, a afirmat că primul spectacol pus în scenă va fi ,,Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintali”, tot pe 13 mai urmând să îi fie înmânat premiul naţional ,,Elvira Godeanu” lui Matei Vişniec, o personalitate marcantă a lumii teatrului şi a lumii culturale din ţara noastră, un important ambasador al ţării peste hotare”.

A.S.