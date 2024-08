Festivalul Internațional de Folclor, la a XIX-a ediție!

Câteva sute de membri ai mai multor ansambluri folclorice din câteva state europene sunt prezenți zilele acestea la Târgu Jiu la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor.

Aceștia vor putea fi urmăriți evoluând pe scena din centrul orașului, la care accesul este liber. Luni seara, la festivitatea de deschidere au fost prezenți sute de oameni, inclusiv turiști aflați în vacanță la Târgu Jiu. Echipele de dansatori au defilat pe zona pietonală din centrul municipiului, turiștii aflați la mesele teraselor din zonă lăsând mâncarea deoparte pentru a se ridica și a-i aplauda pe membrii ansamblurilor. „E foarte frumos organizat totul. Nu ne așteptam ca în timp ce stăm la masă aici la terasă să treacă atâtea formații prin fața noastră. Merită toate aplauzele”, a spus unul dintre turiști. Un altul a menționat că va veni la toate spectacolele ce vor avea loc în următoarele seri. „Doar ce am ajuns în oraș și avem în plan să stăm câteva zile. Acum dacă tot ne-am întâlnit cu ansamblurile pe aici și am aflat că vor fi spectacole vă dați seama că ne-am făcut deja un program nou și o să venim să le urmărim. Prima impresie este frumoasă”, a menționat un alt turist.

Festivitatea de deschidere a festivalului i-a încântat și pe oamenii locului, unii dintre ei fiind spectatori și la edițiile anterioare. „Este o ocazie rară să vedem atâtea formații la un loc din țări diferite. Sunt stiluri diferite pe care le putem vedea aici la noi acasă. Putem să ne destindem, să avem o seară culturală la Tg Jiu sau chiar mai multe și mă bucur că i-am prins aici pentru că am fost și la ediția de anul trecut și mi-au plăcut tare mult și formațiile de atunci”, a menționat un gorjean.

România este prezentă la festival cu formații din mai multe zone, pe scenă urcând Ansamblul Doina Gorjului, inclusiv juniorii ansamblului, dar și membrii grupurilor de la Novaci și Ponoarele, din Mehedinți. Cei care au cucerit publicul cu povestea lor au fost însă membrii ansamblului Vatra, din Torino. Acesta este format din dansatori români și basarabeni din Republica Moldova pe care pasiunea pentru jocul popular i-a reunit, indiferent de profesia de zi cu zi pe care o are fiecare în Italia. „În Torino eu lucrez ca sudor, dar nu asta contează pentru că fiecare are meseria lui. Muncim acolo, trăim acolo de ani de zile și pasiunea pentru dansurile noastre de acasă ne-a reunit în acest ansamblu”, a spus unul dintre dansatorii de la „Vatra”. Directorul acestui ansamblu, Iulie Răileanu, a precizat că nu mai puțin de 300 de români de pe cele două maluri ale Prutului dansează în cadrul „Vatra”. „Acum, la festival la Târgu Jiu am venit cu o formație care include 35 de dansatori, dar la Torino suntem mult mai mulți. Aici vom reprezenta mai multe zone folclorice ale României”, a spus acesta.

Festivitatea de deschidere a festivalului a inclus și intonarea imnurilor naționale ale tuturor țărilor care au reprezentanți la Târgu Jiu cu această ocazie. Pe scenă au urcat ansambluri din Turcia, Serbia, Bulgaria, Polonia, Slovacia și Macedonia de Nord. Fiecare ansamblu prezintă costume populare tradiționale din zonele din care provine, unele costume presupunând haine destul de groase și destul de greu de purtat pe aceste temperaturi extrem de ridicate. Dansatorii au transpirat la greu în ele, dar le-au purtat cu mândrie, pentru a le arăta tuturor celor veniți în centrul orașului pentru a-i urmări pe scenă. Director al festivalului este Gheorghe Porumbel, director al Ansamblului Profesionist Doina Gorjului. El i-a urmărit cu mare atenție și pe dansatorii din ograda sa, dar și pe cei veniți din străinătate, fiind foarte încântat de spectacolul realizat de toți cei care au urcat pe scenă. „Mie îmi sunt toți la fel de dragi și toți sunt bineveniți aici la Târgu Jiu și sunt convins că lucrul acesta e valabil nu doar pentru mine, ci și din partea tuturor gorjenilor prezenți în public. Cred că nu greșesc dacă spun că pe parcursul acestui festival capitala folclorului din România se va muta aici la Târgu Jiu, Acasă la Brâncuși, așa cum este și intitulat acest festival internațional”, a precizat directorul Gheorghe Porumbel. Spectacolele programate să aibă loc pe scena din centrul orașului vor avea loc în fiecare seară, până joi, inclusiv, ora de începere fiind 19.30. Accesul este gratuit, iar interacțiunea cu membrii ansamblurilor folclorice este extrem de ușor de realizat.

Gelu Ionescu