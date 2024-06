Festivalul interjudețean de proză contemporană, ediția a II-a, 13 iunie 2024, Târgu Jiu

Joi, 13 iunie 2024, între orele 16.00 – 17:30, la Biblioteca Județeană Gorj „Christian Tell” din Târgu Jiu s-a desfășurat „Festivalul interjudețean de proză contemporană”, ediția a II-a, organizat de scriitoarea, poeta, epigramista și jurnalista gorjeană Iolanda (Mihaela) Mirea în parteneriat cu Ziarul „Mesagerul de Gorj”.

În prezența unor scriitori valoroși din Gorj cărora li s-au adăugat oaspeți de onoare de la Vâlcea – scriitoarea Zenovia Zamfir, de la Petroșani – poeta Mirela Cocheci, de la Iași – lector univ. dr. Doina Guriță, poetă, membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Societății Poeților și Artiștilor din Franța (SPAF), dar și scriitoarea Violeta Stoicescu Andrei, care locuiește, din anul 1995, în Madrid, Spania, amfitrionul festivalului, distinsul profesor univ. dr. Ion Popescu-Brădiceni, scriitor, poet și critic literar, a anunțat că „Azi, se desfășoară la Târgu Jiu a II-a ediție a Festivalului interjudețean de proză contemporană organizat de scriitoarea, poeta, epigramista și jurnalista gorjeană Iolanda (Mihaela) Mirea. Prima ediție s-a desfășurat în anul 2003, la Craiova. În cadrul acestei ediții a festivalului vor avea loc lansări de cărți și reviste și acordarea de premii pentru proză și pentru critică literară.”

Prima lansare a fost monografia „Oameni, locuri, istorii” realizată de către scriitoarea vâlceană Zenovia Zamfir și se referă la viața și activitatea patriarhului Justinian Marina, care a trăit între anii 1948-1977. El s-a născut în comuna Stănești, județul Vâlcea și a fost o personalitate marcantă a ortodoxiei.

A urmat prezentarea romanului politic și feminist „Amintiri din Eutopia” scris de curând de către Iolanda Mirea și prezentat de criticul literar Ion Popescu-Brădiceni. „Romanul este o critică socio-politică, o satiră și în același timp, o frescă. Stilul abordat de Iolanda Mirea est e realist și îmbracă haina unei dezbateri publice. În vremurile staliniste arta adevărată și noutatea erau privite ca un monstru dezbrăcat care sperie, corupe și strică imaginea societății și a lumii, dar invită pe toți care o iubesc la nesupunere sau revoltă. În această lume suferința pentru artă nu e la îndemâna oricui. E o suferință superioară, demiurgică, pe care artistul aflat în perioada desăvârșirii o privește ca pe o invaliditate permanentă”, a subliniat criticul literar. Apoi a continuat ,,Romanul este o critică sociopolitică, o satiră și în același timp o frescă despre perioada comunistă și face parte dintr-o trilogie, împreună cu «Soare în decembrie»” și «Tangoul de dansează în doi». Vocea narativă a Iolandei Mirea s-a impus cu certitudine în peisajul romanului politic de azi și își posedă propria ei valoare. Romanul este o felie de comunism și prezintă personaje reale și imaginare care au fost experimente ale sistemului bolșevic și un semnal de alarmă pentru a vedea ce înseamnă dictatura și autoritarismul în societate”.

După o scurtă pauză în care folkistul Emilian Ionici ne-a delectat cu melodia „De-ar fi mândra-n deal la cruce”, moderatorul festivalului a făcut și cronica romanului „Cleptomanii” al scriitoarei gorjene Victoria Stolojanu-Munteanu, recent ieșit de sub tiparul Editurii MJM din Craiova. „Această nouă apariție a scriitoarei gorjene Victoria Stolojanu-Munteanu, este un roman fluviu, cu peste 950 de pagini și scris mărunt, ce-și trage seva din romanul modern și neomodern, practicat cu mare succes de marele romancier Nicolae Breban în „Bunavestire” sau Augustin Buzura în „Lupul cenușiu”. „Autoarea prezintă o cronică a familiei unei învățătoare și descrie perioada comunistă și postcomunistă din unghiuri subiective, cu vervă și mult umor. Descrie nefericirea adusă de neînțelegeri atât în universul restrâns al unei familii modeste cât și la nivel planetar. Interacțiunea copiilor cu cele două lumi, una a politicienilor și alta a golanilor, din afara familiei, este una care are urmări dure și produce multă suferință”, a precizat Ion Popescu-Brădiceni.

„Tema cărții mele este bucuria și lupta împotriva războiului. Este povestirea unui copil care a trăit comunismul cu mama, cu tata, cu bunicii și bucurându-se de viață, în ciuda greutăților create de orânduire”, a spus autoarea romanului, Victoria Stolojanu-Munteanu.

„Este un roman de familie, unde doamna Victoria Stolojanu a încercat să-și expună amintirile, copilăria sa din perioada comunistă. Pentru copii a fost frumoasă. Pentru oamenii maturi a fost grea. Copiii vedeau frumosul în orice. Fiecare dintre noi trebuie să cunoască istoria neamului din care provine”, a spus doamna Ofelia Maria Toloarga.

În continuare scriitoarea și profesoara Mariana Bendou a lansat revista literară „Al cincilea anotimp”, o revistă tânără în peisajul publicațiilor din Gorj, cu ilustrații care aparțin lui Cristian Gorun. „Revista conține reacții, impresii, gânduri ale unor oameni de cultură, atât din țară cât și din străinătate”, a spus doamna Mariana Bendou. „Sunt optimistă și cred că revista va avea viață lungă și vă invit cu plăcere în paginile ei, așa cum vă invit cu plăcere și în grupul virtual de pe Facebook Cenaclul «Expresia ideii»”, a spus doamna Mariana Bendou, originară din Onești, județul Bacău și locuiește în Dragotești, județul Gorj.

A urmat lansarea antologiei de texte literare, „Femeia în literatură”, coordonată de scriitoarea Iolanda Mirea. Volumul conține texte în versuri și proză ale autoarelor din zona Olteniei și are ilustrații semnate de Carmen Pinte din Petroșani. Prezentarea cărții a fost făcută de Mariana Bendou.

După o nouă melodie prezentată de cantautorul Emilian Ionici s-a trecut la partea a doua a festivalului și anume „decernarea premiilor” acordate de Ziarul Mesagerul de Gorj.

Premiile Festivalului, ediția a II-a, au fost decernate astfel:

– Pentru proză, scriitorilor: Zenovia Zamfir, Victoria Stolojanu-Munteanu, Mariana Bendou și Vasile Rușeți.

– Pentru critică: Ion Popescu-Brădiceni.

Activitatea s-a încheiat cu o fotografie de grup și acordarea de autografe.

Pe această cale aducem mulțumiri și felicităm această inițiativă a doamnei Iolanda (Mihaela) Mirea de a promova scriitorii și poeții din Gorj și nu numai.

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR