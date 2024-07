Festivalul ,,Film în Sat” se deschide de astăzi la Peștișani. Muzică bună, ateliere de creație și proiecții incendiare de filme

Cea de-a treia ediție a Festivalului ,,Film în Sat” se deschide de astăzi la Peștișani, urmând ca până pe data de 4 august, gorjenii să asiste la proiecții de film sub cerul liber, întâlniri cu regizori și actori, ateliere de creație pentru toate vârstele, spectacole de muzică și multe alte surprize.

„Film în Sat” se întoarce la Peștișani, locul unde a luat naștere această frumoasă inițiativă de a aduce arta și cultura înapoi la sat. Inițiatorul proiectului Festivalul ,,Film în Sat” este cunoscutul actor Toma Cuzin. Organizatorii și partenerii evenimentului îi așteaptă pe gorjeni la zile întregi de distracție de pe 30 iulie și până pe 4 august, la Peștișani, în Nucet.

,,Încă din 2019, de la prima proiecție, am crezut cu toții în visul lui Toma Cuzin de a aduce arta mai aproape de inima satului românesc. Astăzi, acest vis este realitate și mă bucur că am putut să contribui la acest proiect minunat, alături de primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui. Și anul acesta veți avea parte de o ediție plină de surprize plăcute, muzică bună, filme captivante, teatru, artiști și actori celebri, dar și tineri talentați”, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Potrivit reprezentanților Discover Peștișani, programul festivalului din acest an este următorul:

– Marți, 30 iulie – ora 20.00 – Concert Taraf de Caliu; ora 22.00 – Proiecție film – ,,Libertate”

– Miercuri, 31 iulie – ora 20.30 – Concert The Groovy Bastards; ora 22.00 – Proiecție film – ,,La drum cu tata”

– Joi, 1 august – ora 20.30 – Taraf Flamenco; ora 22.00 – Proiecție film – premieră națională ,,Moromeții 3”

– Vineri, 2 august – ora 20.30 – Concert Damian Draghici; ora 22.00 – Proiecție film – ,,Visul ”

– Sâmbătă, 3 august – ora 20.30 – Concert Mădălina Pavăl; ora 22.00 – Proiecție film – ,,California Dreamin”

,,Toate evenimentele de mai sus vor avea loc în Peștișani, zona Nucet, la fel ca în anii trecuți. Duminică, 4 august, la Sala de Festivități de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși”, de la ora 17.00, va avea loc un spectacol oferit Teatrul Mic București, în scenă fiind pusă piesa ,,Doamne Ferește”. În fiecare zi, în Nucet, în intervalul 31 iulie – 4 august 2024 vor fi la orele 12.00, 13.00 și 17.00 ateliere pentru copii – de creație-pictură, cusături etc, percuție, actorie sau teatru cât și spectacole de magie cu Magitot. Pe 1 august sărbătorim împreună ziua Salvamont cu o super expoziție de tehnică folosită în salvările montane. Zilnic vor fi proiecții de scurt metraje, sesiuni Q&A după fiecare lungmetraj. Manifestările Festivalului Film în Sat sunt organizate cu sprijinul Consiliului Județean Gorj, Primăriei și Consiliului Local Peștișani și Ansamblului Artistic Profesionist Doina Gorjului. Intrare liberă la toate manifestările. Parcare gratuită. ,,Film în Sat” s-a născut la Peștișani și a ajuns acum la cea de-a treia ediție și este evenimentul cu durata cea mai mare, 6 zile, din toate locațiile din România unde ajunge”, a anunțat echipa Discover Peștișani.

Izabella Molnar