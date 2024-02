Fără scuze! E timpul să câștigați!

CSM Târgu Jiu nu are decât varianta unui succes, în această seară, în fața Ştiinței București. Partida din Sala Sporturilor contează pentru etapa a 16-a din Liga Florilor, iar gazdele trebuie să obțină a doua victorie de pe teren propiu din acest sezon. Fetele pregătite de Liviu Andrieș au bătut-o, la Târgu Jiu, doar pe HC Zalău, dar sunt încrezătoare că pot trece de ,,lanterna roșie” din campionat. În tur, diferența a fost de un sigur gol în favoarea gorjencelor, de aceea, alb-albastrele nu își subestimează adversarele. ,,Vom intra pe teren doar cu gândul la victorie. Pentru noi nu există un alt rezultat. Suntem încrezătoare, muncim pentru asta, cum am muncit și până acum, și cu siguranță va veni și victoria. Nu au acumulat puncte, dar eu cred că merită respectate și apreciate pentru ceea ce fac. Este greu și pentru ele, după 15 meciuri fără victorie, sunt convinsă că vor da totul pe teren în acest meci. Putem spune că s-a acumulat oboseala, dar nu putem da vina pe oboseală pentru pe rezultatele care au fost în această perioadă. Avem nevoie de această victorie și sunt convinsă că și publicul nostru are nevoie de o victorie, pentru că a trecut cam mult timp de la ultima victorie, de când ne-am bucurat împreună. Ne dorim din tot sufletul ca suporterii să plece mulțumiți acasă, după meciul de miercuri, atât de atitudinea noastră, cât și de scorul de pe tabelă”, a declarat pivotul Ana Ciolan. Antrenorul Liviu Andrieș a făcut un apel la handbalistele sale să nu-și desconsidere oponentele.

Principalul de la CSM Târgu Jiu a declarat că urmează o partidă de luptă, în care gazdele trebuie să fie concentrate și să aibă intensitatea potrivită.,,Trebuie să intrăm foarte hotărât. Cele de la Știința formează o echipă destul de incomodă. În toate jocurile au pus probleme, mai ales în prima repriză. De aceea, meciul de mâine începe în minutul 1 și se termină în minutul 60. Va trebui să gestionăm foarte bine aceste momente, să nu ne grăbim să câștigăm în minutul 5, pentru că nu se poate acest lucru. Va trebui să jucăm, să avem răbdare, să construim și, într-adevăr, să bucurăm iubitorii de handbal, pentru că duc dorul acelor victorii care i-au bucurat pe parcursul întregii activități pe care am depus-o împreună cu această echipă nou înființată.

Ştiința este o echipă foarte arțăgoasă, e o echipă care își dorește foarte mult, pentru că după 15 etape nu are niciun punct acumulat. Dar, în toate meciurile, și chiar nouă, țin minte, în meciul din tur, ne-au pus piedici. De asta trebuie să fim foarte, foarte atenți. Își doresc și ele să acumuleze puncte și de aceea va trebui să jucăm foarte, foarte agresiv, să fim dezinvolte și să găsim soluții care să ne avantajeze”, a declarat Andrieș. Antrenorul a mai spus că meciurile europene contează foarte mult pentru experiența echipei sale și i-a îndemnat pe fani să nu uite sezonul de excepție avut de CSM Târgu Jiu la primul an în Liga Florilor. ,,Am întâlnit echipe foarte puternice și sunt convins că fetele au acumulat o experiență care le va fi utilă în toate celelalte jocuri care vor urma în campionatul nostru. De acum încolo, orice meci pe care-l vom avea în campionat va avea însemnătate și greutate. Trebuie să acumulăm puncte și să ne îndeplinim obiectivul, acela de a rămâne Liga Florilor. Cer ca iubitorii noștri de handbal și susținătorii noștri să fie mai îngăduitori, pentru că sunt lucruri mărețe, lucruri extraordinare pe care trebuie să le apreciem și să nu dăm cu buretele pe toată munca celor care fac parte din această echipă, în special a fetelor”, a mai spus el. CSM Târgu Jiu – CSU Ştiința București începe la ora 18.00.

Cătălin Pasăre