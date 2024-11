Fără scuze! E timpul pentru un succes

Victoria este singura variantă pentru un restart la CSM Târgu Jiu, după șapte înfrângeri consecutive în Liga Florilor. S-a tot vorbit despre faptul că trupa gorjeană a jucat cu adversari de top, iar sâmbătă trebuie să demonstreze că valoarea echipei este peste locul pe care îl ocupă în clasament. Fetele lui Liviu Andrieș merg în Moldova, pentru duelul cu nou-promovata CSM Iași. Gazdele sunt singura echipă fără succes în campionat și, firesc, își spun speranțele într-o victorie în runda a noua. Antrenorul secund, Andrei Enache, crede însă că vizitatoarele au de partea lor mai multe atuuri. ,,După ultima partidă, am fost puțin dezamăgiți, atât noi, cât și oamenii care au fost la meci, dar suntem foarte conștienți de importanța jocului care urmează. Mergem cu foarte mare încredere la Iași, chiar dacă știm că nu va fi un meci ușor, pentru că este un meci foarte important și pentru cei de acolo. Cred cu tărie că experiența pe care o avem și valoarea lotului nostru ne face să abordăm această partidă cu maximă încredere pentru că, într-adevăr, nu avem decât varianta celor trei puncte. Ştim cât de greu este după ce pierzi la rând mai multe meciuri, și eu am trecut prin asta ca sportiv, dar trebuie să fim optimiști pentru că am întâlnit unele dintre cele mai în formă echipe din campionat. Cu excepția ultimului meci cu Brașov, am avut momente foarte bune și doar neșansa și lipsa de inspirație, în anumite momente, au făcut să rămânem doar cu trei puncte. Am strâns rândurile, respectăm echipa din Iași, dar există o singură variantă pentru noi: victoria. Echipa este extrem de motivată și vrem să ieșim din zona fierbinte a clasamentului. Ştim că locul nostru nu este acolo”, a declarat Enache. Revenită după accidentare, Maria Gavrilă Frățilescu, nu este în formă maximă, dar crede că formația la care evoluează va obține un succes vital. Centrul gorjencelor este gata să lase totul pe parchet într-o confruntare-cheie pentru CSM.,,Simțim că este timpul pentru a doua victorie. Mergem la Iași cu acest gând și suntem conștiente că trebuie să câștigăm.

Muncim în fiecare zi pentru asta și sunt sigură că rezultatul o să fie pozitiv. Nu poate fi o atmosferă frumoasă pentru că am pierdut meciul cu Brașov, dar urmează două jocuri foarte importante pe care trebuie să ne focusăm. Sunt sigură că și fetele sunt în asentimentul meu și eu nu vreau să concep că ne întoarcem de aici fără cele trei puncte. Bineînțeles că un succes ar detensiona atmosfera. Cred că meritam să mai avem câteva puncte în palmares după meciurile pe care le-am făcut până acum. Din păcate, nu a fost așa, dar trebuie să le acumulăm acum, în aceste două etape care sunt foarte importante pentru noi. Nu sunt 100%, îmi este foarte greu, pentru că am pierdut aproape o lună de zile de pregătire. Se vede lucrul acesta în jocul meu, dar dau tot ce pot în aceste zile la antrenament și sunt sigură că, și la ora meciului, o să dau tot ce pot. Trebuie să jucăm cu sufletul, este un lucru foarte important, trebuie să avem atitudine și să dăm totul pe teren. Sunt sigură că o să facem o figură frumoasă”, a spus jucătoarea de la Târgu Jiu. CSM Iași – CSM Târgu Jiu se joacă sâmbătă, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre