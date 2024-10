Fără număr, pentru partid! Și-a donat indemnizația de creștere a copilului pentru un loc pe listele de consilieri locali!

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat, relativ recent, cheltuielile făcute de partidele politice în campania electorală pentru alegerile locale. La Gorj, pentru a prinde o funcție în administrația locală, de primar, consilier local sau consilier județean, reprezentanții AUR au donat sume cuprinse între 9.900 și 40.000 de lei. Unii dintre aceștia și-au donat veniturile pe un an la partid, însă există și persoane fără venituri care au donat sume consistente, un exemplu clar fiind șefa organizației Ionelia Priescu. Culmea este că, una dintre candidatele AUR și-a dorit atât de tare funcția de consilier local încât a donat la partid aproape toată indemnizația de creștere a copilului, singurul său venit care apare în declarația de avere.

Claudiu Matei

Organizația județeană Gorj a AUR a investit în campania electorală pentru alegerile locale din 9 iunie a.c., 342.440 de lei, ”contribuții electorale din donații”.

Cea mai mare sumă a fost depusă de Ionuț Alin Dodenciu, candidatul AUR la funcția de primar al comunei Telești, care a donat în contul partidului 40.500 de lei. Dodenciu este tehnician dentar și a declarat venituri salariale de 75.000 de lei, așa că a donat mai mult de jumătate din venitul său pe un an, însă în urma scrutinului a obținut doar 15,57%.

Locul al doilea în topul donatorilor AUR e ocupat de coordonatoarea filialei județene, Ionelia Priescu, cea care a candidat pentru funcția de primar al Municipiului Tg-Jiu și a obținut 6,53%. Șefa AUR Gorj a precizat, în dosarul de candidatură, că ocupația sa este ”producător local”, iar în declarația de avere depusă în calitate de candidat a menționat suma de 1.520 de lei venituri din subvenții, fiind singurele venituri proprii, însă a depus 40.000 de lei în contul partidului. Este adevărat că bugetul familiei îi permitea să doneze partidului cei 40.000 de lei, având în vedere că, împreună cu soțul deține mai multe conturi, iar acesta are venituri salariale consistente din postura de angajat al unei companii din IT.

Următorul donator al AUR, în funcție de cuantumul sumei depuse în contul partidului este Adrian Zorlescu – 38.000 de lei. Acesta a candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj și a obținut 12,56%. Zorlescu a declarat venituri salariale de 44.228 de lei, din calitatea de angajat al firmei sale, de la care a încasat alți 64.586 de lei reprezentând dividente.

Vasile Mircea Cemburu, candidatul AUR la funcția de primar al comunei Negomir este angajat al primăriei din localitate în postul de asistent social și, potrivit declarației de avere, a avut un venit salarial de 26.000 de lei. Acesta și-a donat întreg salariul la partid și a mai și plusat dintr-o subvenție de la APIA, așa că a depus 27.700 de lei în contul AUR, însă a luat doar 9,42% din voturi.

Eduard Lădaru, candidatul de pe locul 2 la funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Tg-Jiu a donat și el partidului 20.000 de lei, cam cât a câștigat din activitatea de avocat într-un an.

Elena Georgiana Sărăcin a candidat la un fotoliu de consilier județean, dar și la unul de consilier local la Turcinești. Aceasta este angajată la Primăria Turcinești și a declarat venituri de 26.000 de lei. Jumătate din salariul său, adică 13.000 de lei a fost donat partidului.

Patronii de AUR sunt plătiți cu mai mult decât salariul minim pe economie la firmele lor, însă au fost mai strânși la buzunare. Răducu Daniel Isărescu, candidat la funcția de primar la Turceni (15,57%) are un venit salarial de 50.000 de lei, fiind administratorul firmei sale, și a donat partidului doar 9.900 de lei. Victor Sprâncenatu, candidatul AUR de la Tismana (11,5%), este director la firma sa și a încasat 73.599 de lei, iar la partid a donat 15.000 de lei. Victor Mamară, candidat pentru o funcție de consilier local la Tg-Jiu, a avut un salariu, din postura de administrator de firmă, de 35.555 de lei, așa că la partid a donat 12.000 de lei.

Paradoxal, una dintre candidatele AUR la un loc în Consiliul Local Tg-Jiu a donat aproape tot venitul său la partid. Potrivit declarației de avere, Adana Negrea a încasat 27.300 de lei indemnizație creștere copil din care 20.000 de lei au ajuns în contul partidului.