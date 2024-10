O expoziție de fotografie a CJCPCT Gorj, promovată de influencerul american Mr. Beast

Recent, Salina Turda a găzduit un proiect inițiat de Mr. Beast, unul dintre cei mai influenți creatori de conținut de pe YouTube! Cu peste 319 milioane de abonați, a adus și mai multă popularitate Salinei.

Salina Turda găzduiește și expoziţia de fotografie „Minunate poveşti româneşti” a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj din 20 aprilie 2021. Fotografiile cunoscutului artist gorjean Teodor Dădălău au fost admirate în tot acest timp de 500.000 de turiști pe an care au vizitat Salina Turda, iar acum au fost văzute și de marele creator de conținut cu peste 300 milioane de abonați Mr. Beast pe Youtube.

Teodor Dădălău, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, este cel care, la Târgu Jiu, a reuşit să pună bazele unuia dintre cele mai mari Saloane de fotografie din România, în anul 1990. Evenimentul a avut loc în fiecare an de atunci, devenind de aproximativ două decenii Festivalul Internaţional de Arte Vizuale GORJFEST.

Salina Turda este vedeta momentului pe internet – aproape 50 de milioane de oameni din toată lumea au văzut o filmare făcută în oraşul subteran de un youtuber faimos. Americanul Mr. Beast a făcut curioasă o planetă întreagă cu un test de supravieţuire de o săptămână în fosta mină de sare din Transilvania. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj se bucură că expoziția de fotografie a fost văzută de youtuber, dar și de abonații săi.

C.J.C.P.C.T. Gorj nu are doar la Salina Turda o expoziție de fotografie permanentă, ci și la Viena, Kladovo, Chișinău, Curtea de Argeș și la Liga Culturală Fii Gorjului București. Consiliul Județean Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, în parteneriat cu Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului”, a organizat anul acesta, la Viena, expoziția de fotografie “People and place from the country of Brâncuși”, la Five Plus ART GALLERY.

De asemenea, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a organizat anul acesta tot o expoziție fotografie permanentă la Centrul Cultural Român din Kladovo (Serbia). Expoziţia de pictură „Cu dragoste de peste Prut” la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Chişinău este o altă expoziție permanentă a C.J.C.P.C.T. Gorj.

Consiliul Județean Gorj prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a organizat expoziția de arte vizuale „ROMÂNIA MEA FRUMOASĂ” la Liga Culturală “Fii Gorjului” București – la Casa de Cultură a Studenților din București. O altă expoziție de fotografie permanentă organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj poate fi vizitată la Curtea de Argeș.

Salina Turda este o experiență subterană unică, care atrage vizitatori din întreaga lume în fiecare zi, iar expoziția de fotografie a C.J.C.P.C.T. Gorj poate fi văzută aici.

Youtuber-ul american Mr. Beast, cu peste 320 de milioane de urmăritori şi o avere de 700 de milioane de dolari, a provocat 11 cunoscuţi influenceri la un test de supravieţuire în salina Turda, la 40 de metri sub pământ.