Expoziția de fotografie ,,Zbor spre infinit”, realizată de artistul fotograf Cristi Nicolae Caval

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Gorj a vernisat marți, 22 octombrie 2024, de la ora 11:15, expoziția de fotografie ,,Zbor spre infinit”, semnată de fotograful gorjean Cristinel Nicolae Caval, cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de călătorie a sa în lumea fotografiei.

Evenimentul a avut loc la sala „Florin Isuf” a CJCPCT Gorj. Expoziția a fost prezentată de profesorul etnolog Pompiliu Ciolacu, managerul instituției județene de cultură, iar curatorul expoziției a fost artistul fotograf Teodor Dădălău, deținător al Plachetei de Aur primite din partea Asociației Artiștilor Fotografi din România. Au fost prezenți artiști fotografi dar și amatori, oameni de cultură amici cu realizatorul expoziției dar și două clase de elevi de la Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu Jiu.

Un participant inedit la acest eveniment a fost brașoveanul Sorin Rusu, un împătimit al studierii păsărilor în diferite zone din țară, înregistrând și sunetele scoase de acestea. El s-a întâlnit cu Cristi Caval în diferite zone din Târgu Jiu unde se aflau diferite specii de păsări, în special pe râul Jiu. Unul le fotografia iar altul le înregistra glasul. La acest eveniment, domnul Sorin Rusu a povestit despre munca de căutare și pândire a păsăretului din Gorj pentru a deveni obiect de expoziție.

„Sunt un iubitor al frumosului și m-am intersectat cu domnul Cristi Caval de 5-6 ori în ultimii 2-3 ani în diverse situații. În unele dintre ele lua imaginile pe care le-ați putut admira la această expoziție. Vă pot spune că dânsul, casă vă poată prezenta aceste imagini, aceste fotografii din care să facă o artă, muncește de multe ori de dimineața până seara. Nu la-am văzut numai imortalizând păsări și animale sălbatice, ci și la teatru sau la muzeu unde se desfășurau diferite evenimente culturale, pentru că iubește frumosul și vrea să-l prezinte și altor persoane doritoare, imortalizând-ul cu aparatul său foto profesional. Aveți norocul că aici în Târgu Jiu aveți niște locuri minunate, cu o natură excepțională. Pe Insuliță sau la barajele de pe Jiu sunt locuri extraordinare create de natură”.

Cristinel Nicolae Caval este unul dintre fotografii gorjeni pasionați de arta fotografică care marchează cei 20 de ani de călătorie a sa prin lentila aparatului fotografic, ca o poveste de pasiune, dedicare și evoluție artistică, prin realizarea acestei expoziții frumos intitulată „Zbor spre infinit”. În ultimii 3 ani, a descoperit o nouă dimensiune a fotografiei care i-a schimbat complet perspectiva și anume fotografia de wildlife. Aceasta l-a provocat să devină un observator tăcut al lumii sălbatice, să se conecteze la natură într-un mod mult mai profund și să descopere frumusețea brută și nealterată a vieții. Astfel el petrece multe ore, pentru a fotografia o vietate care trăiește în acest loc special. Imaginile cele mai reușite le publică pe pagina sa de Facebook, iar fanii săi, au prilejul să învețe ce diversitate ornitologică are Târgu Jiul. „Am reușit să fotografiez stârcul cenușiu, egreta albă mică, cormorani, stârcul pitic, stârcul de noapte, găinușe de baltă. Lebedele pot fi văzute de toată lumea. Este o mare bucurie că am reușit să le fotografiez”, a scris Cristi Nicolae Caval pe Facebook.

,,Fotografiile lui ne reamintesc să privim mai atent spre cer, unde natura are propriul spectacol. În Parcul Central din municipiul Târgu Jiu l-am găsit și eu de câteva ori fotografiind păsările din zonă. Mi-a spus că dacă stai în casă nu vezi și nu surprinzi nimic cu aparatul de fotografiat. În viața unui om apar tot felul de lucruri unice, dar tu poți să oprești timpul în loc doar filmând sau fotografiind evenimentul. Eu, personal, am văzut sute de poze făcute de Cristinel Caval și am rămas impresionată la fiecare în parte, pentru că sunt absolut deosebite. Aș putea să îl numesc pe Cristinel Nicolae Caval, fotograful păsărilor, pentru că este pasionat de imortalizarea păsărilor care zboară deasupra municipiului Târgu Jiu”, a precizat Daniela Gapșea, purtătorul de cuvânt al CJCPCT Gorj. „A fost o expoziție deosebită având ca temă păsările și Zborul lor spre infinit, a spus și artistul fotograf gorjean Ion Catană. „Ca să prinzi o pasăre în mai multe ipostaze îți trebuie un timp îndelungat de pândă. Trebuie să vezi atmosfera din locul unde trăiește pasărea, să ai și lumina necesară fotografierii, să fii atent să nu le sperii, iar el a reușit asta. Are fotografii trimise și la Național Geografic unde au și fost premiate. Îl felicit și-i urez succes în continuare”, a spus domnul Catană.

Mulțumiri din suflet pentru o zi memorabilă!

După terminarea evenimentului de la CJCPCT Gorj, Cristi Nicolae Caval a scris următorul mesaj pe pagina sa de socializare: „Astăzi, am avut onoarea să vernisăm expoziția „Zbor spre infinit” la C.J.C.P.C.T Gorj, o experiență care a fost mult mai mult decât un simplu eveniment. A fost o celebrare a frumuseții naturii surprinsă prin fotografie și o întâlnire cu oameni extraordinari. În acest context, vreau să mulțumesc domnilor Pompiliu Ciolacu și Doru Dădălău pentru ospitalitatea și sprijinul generos oferit în organizarea și găzduirea expoziției. Fără implicarea și deschiderea dumneavoastră, acest eveniment nu ar fi fost posibil la această scară și cu această energie. De asemenea, îi sunt profund recunoscător domnului Sorin Rusu, care ne-a încântat cu cuvinte pline de inspirație și apreciere. Discursul său, bogat în sensibilitate și emoție, a adus un plus de valoare expoziției și a reflectat perfect esența lucrărilor expuse. Mulțumesc celor doua clase de elevi de la Școala Gimnaziala ,,Pompiliu Marcea”. Nu pot încheia fără să mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături astăzi, că au venit să vadă expoziția. Prezența și susținerea voastră înseamnă enorm pentru mine, iar acest eveniment a fost cu adevărat special datorită vouă. Mulțumesc din suflet!”

20 de ani în lumea fotografiei

Referitor la cei 20 de ani de activitate fotografică, Cristi Nicolae Caval ne povestește cu patos și mare bucurie despre marea sa pasiune: „Privind înapoi, îmi dau seama cât de extraordinară a fost această călătorie de 20 de ani în lumea fotografiei.

Totul a început din dorința de a capta momente și emoții unice, dar pe parcurs, fotografia a devenit mult mai mult decât un simplu hobby sau o profesie. A devenit o mod de a înțelege lumea, de a comunica dincolo de cuvinte și de a spune povești vizuale care să dăinuie în timp. Am avut privilegiul să lucrez într-o varietate de genuri fotografice – de la portrete, la peisaje spectaculoase, evenimente și momente pline de emoție. Am învățat să observ detaliile subtile dintr-o privire, dintr-un gest sau din jocul luminii asupra subiectului. Fiecare click al aparatului foto a reprezentat o încercare de a imortaliza ceea ce era efemer. Însă, în ultimii 3 ani, am descoperit o nouă dimensiune a fotografiei care mi-a schimbat complet perspectiva – fotografia de wildlife. Această ramură fascinantă m-a apropiat și mai mult de natură, de echilibrul delicat al ecosistemelor și de viața sălbatică pe care am avut norocul să o documentez. Să aștepți ore întregi pentru a surprinde un zbor perfect al unei păsări sau să fii martor la momentul în care un animal își trăiește viața în habitatul său natural – acestea sunt experiențe care m-au transformat profund. Am învățat răbdarea, respectul pentru natură și puterea de a observa fără a interveni, lăsând povestea să se desfășoare în fața ochilor mei. Fotografia wildlife m-a provocat să devin un observator tăcut al lumii sălbatice, să mă conectez la natură într-un mod mult mai profund și să descopăr frumusețea brută și nealterată a vieții. Fiecare imagine surprinsă în natură reprezintă nu doar o fereastră către lumea sălbatică, ci și o invitație pentru noi toți de a o proteja și respecta. După 20 de ani în fotografie, simt că am acumulat o bogăție de experiențe care mă inspiră să continui să explorez, să învăț și să împărtășesc viziunea mea asupra lumii prin imagini. Fiecare proiect fotografic este o nouă provocare și o oportunitate de a crea ceva unic. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut pe acest drum și să transform pasiunea mea într-o carieră și un mod de viață. Iar povestea mea nu se oprește aici – următoarea aventură mă așteaptă, și sunt pregătit să o surprind prin obiectivul meu. Mulțumesc pentru că mi-ați fost alături în această călătorie!”

Felicitări, Cristi, pentru munca ta extraordinară în domeniul fotografiei! Talentul tău de a surprinde frumusețea păsărilor și a peisajelor naturale este cu adevărat impresionant. Fiecare fotografie spune o poveste unică și reușești să transmiți emoții profunde prin imagini care ne conectează cu natura. Continuă să ne încânți cu viziunea ta artistică și cu pasiunea ta pentru acest domeniu minunat! Abia aștept să văd ce noi capodopere ne vei aduce în viitor. Îi dorim succes și expoziții cât mai diversificate!

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR