Examen de absolvire pentru a doua grupă de muzeografi, în Mitropolia Olteniei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Fundaţia Pastoral-Misionară „Sfântul Nicodim” a organizat în ziua de marţi, 12 aprilie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, examenul de absolvire a cursului de perfecţionare muzeograf pentru cea de-a doua grupă de cursanţi. Au absolvit 26 de cursanţi din cadrul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, persoane cu studii superioare, care au dorit să obţină o certificare în domeniul muzeal.

Examenul a fost susţinut în prezenţa unei comisii de specialitate și a constat în două probe: teoretică și practică. În mijlocul absolvenţilor s-a aflat Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a vorbit despre importanţa acestor cursuri unice în ţară: „Cursurile de muzeograf, organizate de Fundația Pastoral-Misionară «Sfântul Nicodim» din cadrul Facultății noastre de Teologie și, în special, din cadrul Arhiepiscopiei noastre, aflate la a doua ediție, doresc să creeze o legătură între cultura și civilizația noastră și omul contemporan. Prin aceste cursuri, profesorii noștri au arătat o altă față a muzeografului. În acest sens, muzeograful este acela care vorbește despre un trecut care este veșnic prezent, întrucât în viața noastră, noi nu putem să ne separăm de cultura noastră. Ea este prezentă în tot ceea ce facem și, în același timp, este dătătoare de idei pentru toți cei care trăiesc în lumea noastră. Așa se face că muzeul este casa muzelor, nu neapărat a celor care sunt din trecut. Nu vorbim de lucruri moarte, ci vorbim de lucruri care au patina vremii, care sunt prezente în viața noastră, tocmai de aceea, cursurile noastre au menirea să sensibilizeze pe cei care vor vorbi despre obiectele dintr-un muzeu, le vor prețui și, în același timp, le vor conserva, ca ele să devină permanent idei, gânduri și chiar împliniri cu fapta a tuturor dorințelor noastre”, a subliniat Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei. În continuare, Părintele Mitropolit Irineu a precizat că „muzeul este casa culturii și civilizației noastre”:

„Din punctul nostru de vedere, bisericesc, noi putem să ne bucurăm de colecţii întregi şi, în acelaşi timp, de capitole întregi din istoria poporului nostru. Pentru că poporul nostru s-a născut creştin şi este foarte important ca în Oltenia să avem un muzeu al creştinismului oltean, care se va îmbina şi care se va ţese fireşte cu toate valorile pe care istoria le-a consemnat din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Este important să cunoaştem acest etos românesc, pentru că el ne determină efectiv identitatea noastră naţională. Nu vom putea niciodată să uităm de rădăcina de acasă, indiferent în ce zonă ne-am afla. Aşadar, muzeul este nu numai o colecţie de obiecte vechi, ci muzeul este casa culturii şi civilizaţiei noastre. Deci, cursurile din acest an și cel de anul trecut au dat roade și s-a văzut un interes major, nu numai în Oltenia. Am început cu părinții și maicile din Arhiepiscopia Râmnicului, astăzi suntem cu domnii și doamnele din județul Dolj, în special de la Biblioteca Județeană «Alexandru și Aristia Aman». În continuare, deja avem pregătite mai multe grupuri de candidați, de oameni care vor să studieze muzeografia, și nu sunt numai de la noi, ci și din alte județe din țară. Aceasta înseamnă că ideea noastră de a face aceste cursuri a dat roade și ne bucurăm de acest lucru, îi mulțumim Sfântului Nicodim, care este Ocrotitorul muzeografilor, nu neapărat ca un Sfânt Părinte care ne protejează, ci și ca unul care ne inspiră, pentru că Sfântul Nicodim este cel care a reorganizat monahismul românesc, este cel care a readus în prim plan viața religioasă a strămoșilor noștri și care a lăsat ca moștenire una dintre cele mai valoroase mănăstiri din țară, mănăstirea Tismana, și bineînțeles și celelalte mănăstiri din nordul județului Gorj și din Transilvania. Așadar, noi îi felicităm pe cei care au dorit să facă aceste cursuri și au obținut toți diploma de muzeograf. Sperăm în continuare să organizăm simpozioane cu ei, în calitate de specialiști și, bineînțeles, cu alții din țară și din străinătate, pentru că un accent deosebit în Europa s-a pus și se va pune pe valorile istorice ale culturii și civilizației noastre”, a adăugat Mitropolitul Olteniei.

Prin absolvirea acestor cursuri de perfecționare muzeograf, bibliotecarii s-au pregătit pentru inaugurarea Muzeului Cărții și Exilului Românesc. Inaugurarea noului muzeu din Craiova va avea loc în această toamnă. „Înființarea Muzeului Cărții și Exilului Românesc a fost o provocare imensă din punct de vedere organizatoric, întrucât pregătirea de bază a bibliotecarilor era de inventariere, prelucrare și pregătire a documentelor de bibliotecă, pentru a putea fi expuse. Însă, munca de muzeograf este total diferită, pentru că e nevoie de competențe să știi să expui anumite lucruri, să știi să pui în valoare anumite arhive, cu atât mai mult cu cât acest muzeu unic este mai mult o bibliotecă ce va fi expusă într-un muzeu. Pentru noi, cursurile organizate de Mitropolia Olteniei prin Fundația Pastoral-Misionară «Sfântul Nicodim» au fost o mană cerească, pentru că le-am avut acasă. Iar binecuvântarea pentru acest curs de la Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a fost cea care a venit în întâmpinarea noastră și ne-a ajutat, astfel, să beneficiem de aceste cursuri la locul de muncă. Practic, pentru colegii mei, acest modul de perfecționare a fost extraordinar, deoarece cursurile s-au desfășurat și la muzeele din Craiova, și la sediul Bibliotecii și la sediul Facultății de Teologie, peste tot au avut contact cu practica de specialitate, cu specialiști în domeniu, pentru că la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, piesele de bază nu sunt doar cărți ce au făcut parte dintr-o bibliotecă, sunt și documente de arhivă, sunt și exponate care vor fi ale muzeului”, a declarat dl. Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova.

Prezent la acest examen de absolvire, Şeful Secţiei de Istorie şi Arheologie din cadrul Muzeului Olteniei și lector în cadrul modulului de perfecționare organizat de Fundația Pastoral-Misionară „Sfântul Nicodim”, dl. Radu Dumitrescu, a scos în evidență importanța și utilitatea celor două părți ale cursului, teoretică şi practică.

„Cursurile au fost interesante pentru cursanţi, au fost foarte multe lucruri inedite pe care ei le-au aflat. În afară de partea teoretică, în care am încercat să desluşim cât mai mult din tainele muzeologiei. A fost o parte consistentă şi de practică, în care cursanţii au vizitat cele trei secţii ale Muzeului Olteniei, în care am încercat să le prezentăm diverse modalităţi de etalare a obiectelor, de asemenea, de a le prezenta povestea tuturor expoziţiilor pe care noi le-am deschis pe parcursul a mai bine de 15 ani, pentru că au fost diverse etape de realizare a acestor expoziţii. Totodată, am vrut să le punctăm şi diferite aspecte de muzeotehnică ce au putut fi constatate odată cu evoluţia acestor tehnologii moderne”, a precizat lectorul cursului, dl. Radu Dumitrescu. Absolvenţii acestui curs și-au exprimat mulțumirea față de acest modulul de perfecționare organizat de Mitropolia Olteniei.

„Este un curs deosebit de util pentru noi, practic ne pregăteşte pentru următoarea etapă profesională, deschiderea Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc. A fost un curs foarte interesant. În prima parte am parcurs modulul teoretic, în cadrul căruia am dobândit informaţii care ne vor fi deosebit de utile. A urmat apoi partea practică, unde am obţinut informaţii de-a dreptul fascinante. Am mers la muzeu, am văzut cum se organizează o expoziţie, am văzut tehnici de conservare, de păstrare, de restaurare a obiectelor muzeale, iar, astăzi, suntem la etapa finală, am susținut examenul de evaluare, în urma căruia vom obţine un certificat recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, dar şi de Ministerul Educaţiei Naţionale”, a afirmat doamna Alina Pencea, unul dintre bibliotecarii participanți la examenul de absolvire a cursului de perfecționare muzeograf organizat de Fundaţia Pastoral-Misionară „Sfântul Nicodim” din Craiova.

M.P.