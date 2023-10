Ex-procurorul Bertha a reacționat, după perchezițiile care au avut loc la domiciliul său: ”Au încercat să obțină probe false împotriva mea!”

Fostul procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, Cristian Adrian Bertha, pensionat în urmă cu patru luni, a reacționat, duminică, în presa locală, după ce numele său a apărut într-o anchetă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova în care se fac cercetări privind comiterea infracțiunilor de obţinere ilegală de fonduri şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, privind Programul Start-up Nation România, fiind vizate opt societăţi comerciale, iar prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la 1,2 milioane de lei. Bertha a afirmat că nu există nicio sesizare sau declarație împotriva sa și nu are calitate în acel dosar, totuși acuză presiuni făcute în anchetă asupra persoanelor audiate, în încercarea de a se obține probe false împotriva sa.

Ex-procurorul Cristian Bertha a fost extrem de vehement la adresa ofițerilor de la Serviciul de Investigarea Criminalității Economice (SICE) din cadrul IPJ Gorj și a procurorului Cristian Onescu de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, pe care-i acuză că, au forțat lucrurile în privința sa, iar după percheziții au mers împreună să chefuiască, deși nimic din ce este în anchetă nu-l incriminează.

”Ancheta vizează fapte din 2019 – 2020, când eu eram procuror. Am grad profesional de procuror de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și le-am spus că nu au competență. Nu există nicio sesizare sau declarație împotriva mea, nu am calitate în dosar. Au forțat lucrurile. E vorba despre un buldoexcavator care stătea pe un teren viran peste drum de mine și era în raza camerelor mele de supraveghere, de teama hoților care au mai comis spargeri în cartier, și un altul la un vecin care are casa la 200-300 de metri de casa mea”, a declarat fostul procuror.

Cristian Bertha susține că s-a pensionat ”scârbit” fiind de ce se petrece în sistemul judiciar, iar despre implicarea sa în dosar spune că totul este o ”făcătură”.

”Nu am acțiuni la firme, legături cu fonduri, absolut nimic. Simpla legătură cu un fin al meu, cu un prieten al meu de 20 de ani și un vecin cu care sunt prieten de 17 ani și stă la 200-300 de metri. Atât!

E o luptă… Am plecat scârbit de ceea ce se întâmplă. I-au luat la 6 dimineața, au stat acolo 12 ore fără să facă nimic, apoi și-au dat seama că e o făcătură, le-au luat câte o declarație și le-au dat drumul. Mi-au luat un DVR cu imaginile de pe camerele de supraveghere ale casei. Ce să vadă acolo, dacă faptele sunt de acum trei-patru ani?”, a adăugat Bertha.

Fostul procuror susține că s-au forțat lucrurile ca să fie și el agățat în dosar, ba mai mult, au existat presiuni în ancheta asupra celor audiați, în încercarea de a obține probe false împotriva sa.

”Onescu nici nu mă saluta când eram la Parchet. Dosarul a fost un an sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj unde el era șef Secție Urmărire Penală și când eu am apărut, probabil, în interceptări, în discuții cu acei oameni pe care-i cunosc, au forțat lucrurile să mă agațe și pe mine. Totul a plecat pentru că unul dintre acești oameni s-a certat cu un polițist de la economic, căruia, culmea, i-a făcut și casa. După perchezițiile de joi, fiind Sfântul Dumitru, seara au făcut chef, pentru că Manda și Viezure de la Economic sunt Dumitru. Au fost și polițistul de caz de la IPJ Gorj, Panait, și procurorul Onescu. S-au dus să petreacă, dar ce să petreacă, pentru că nu au nimic. Acum, se încearcă denigrarea mea publică, pentru a nu mă mai putea întoarce la DNA! Pentru că informațiile pentru presă au fost date după ce am trimis mesaje conducerii IPJ Gorj și Serviciului Economic că mă voi întoarce ca procuror la DNA și acum încearcă prin orice mijloace să împiedice întoarcerea mea în activitate pentru cercetarea abuzivă, abuzurile și presiunile făcute în ancheta asupra persoanelor audiate în încercarea de a obține probe false împotriva mea. Toți vor răspunde penal sau disciplinar pentru că nici nu aveau competență, eu fiind procuror cu grad de PICCJ, iar o eventuală cercetare a mea nu putea fi făcută decât de Parchetul General”, a precizat fostul procuror.

Reamintim că, joi, 26 octombrie a.c., ”procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova împreună cu organele de poliţie din cadrul I.P.J. Gorj şi I.P.J. Dolj au efectuat percheziţii domiciliare în 16 locaţii de pe raza judeţului Gorj, într-o cauză aflată pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, având ca obiect infracţiunile de obţinere ilegală de fonduri şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, privind Programul Start-up Nation România, fiind vizate un număr de 8 societăţi comerciale, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la suma de 1.200.000 lei”, potrivit comunicatului de presă remis de către PCA Craiova.

Una dintre acele percheziții a fost făcută la domiciliul fostului procuror Bertha.

Claudiu Matei