Eveniment „Memorial Octavian Paler”, la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj aduce un omagiu marelui scriitor, jurnalist, editorialist și om politic român, Octavian Paler, la împlinirea a 98 de ani de la nașterea sa, prin organizarea evenimentului cultural „Memorial Octavian Paler”.

Pentru a valoriza cum se cuvine contribuțiile acestui remarcabil scriitor moralist, Biblioteca Județeană Gorj va organiza o expoziție de carte intitulată „Din cufărul bibliotecii: volume Octavian Paler”. Aceasta va oferi comunității ocazia de a explora și redescoperi operele sale esențiale.

În cadrul acestui eveniment, managerul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, Luiza Sandu, vă invită să participați vineri, 19 iulie, la concursul de șah „Peronul 64”, destinat să stimuleze solidaritatea între generații. Turnirul de șah este inspirat de romanul „Viața pe un peron” a lui Paler.

Competiția va reuni tineri cu vârste cuprinse între 10-14 ani și seniori cu vârste între 50-70 de ani din Târgu Jiu, care se vor înscrie în concurs cu citate din opera lui Octavian Paler, turnirul de șah fiind coordonat de Claudiu Gheorghe Roșca din cadrul Asociației Clubul de Șah „Tinerii Spartani” Târgu Jiu.

Acest joc nobil nu doar că distrează, dar și dezvoltă imaginația, gândirea logică și spiritul anticipativ, antrenând memoria, spiritul de observație și răbdarea participanților.

Câștigătorii concursului vor fi premiați cu diplome, medalii și cupe „Octavian Paler”.

„Prin acest concurs județean, Biblioteca Județeană «Christian Tell» Gorj își propune să dezvolte abilitățile de comunicare între tineri și seniori și să faciliteze înțelegerea și apropierea dintre aceste două grupuri. Biblioteca promovează, astfel, relațiile de învățare reciprocă, cultivând principii și valori morale fundamentale, precum empatia, generozitatea, răbdarea și toleranța.

Cu o influență semnificativă asupra dezvoltării intelectuale, culturale și sociale, biblioteca oferă spații de învățare care facilitează interacțiunea și schimbul de cunoștințe între generații. Învățarea intergenerațională, parte esențială a educației pe tot parcursul vieții, contribuie la dobândirea de abilități, valori și cunoștințe esențiale pentru dezvoltarea personală a fiecărei generații în parte”, a anunțat Biblioteca Județeană.

Trecut în neființă la vârsta de 80 de ani, Octavian Paler a lăsat în urma sa o operă literară vastă, cu profunde sensuri existențiale, abordând teme precum soarta omului și provocările lumii contemporane.

„A doua pasiune a fost șahul. Jucam (…) ore întregi fără să mă pot desprinde de pe scaun. Parcă mă țintuia cineva acolo. Nu mâncam, mă durea stomacul de foame, dar continuam. Nu exista nimic mai important decât tabla aceea cu șaizeci și patru de pătrate. Întreg universul încăpea acolo. A fi sau a nu fi? Nu, a câștiga sau a nu câștiga, aceasta era întrebarea. Vroiam să câștig neapărat și sufeream când mâncam bătaie. Totdeauna am fost un orgolios și nu mă puteam dezminți… Ca să-mi menajez orgoliul, m-am apucat să studiez jocul. Mi-am cumpărat cărți de șah și nopți întregi am aprofundat teoria deschiderilor, am repetat finaluri, am analizat combinații. Treptat, povestea asta m-a acaparat cu totul.” (Octavian Paler în „Viaţa pe un peron”)

I.I.