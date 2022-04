Eveniment editorial – NOVĂCEANUL de primăvară, frumos și delicat!

Motto: „Pământul râde prin flori”- Ralph Waldo Emerson

Chiar dacă data apariției publicației lunare, independente, NOVĂCEANUL, este 29 martie 2022, am primit-o abia vineri. Pe post de minieditorial, amicul scriitor Constantin Dârvăreanu, Redactorul-șef și sufletul minunatelor pagini policrome, format A3, semnează poemul în proză „Miros de primăvară”, ilustrat cu un buchet de caprine albe, cum le zice lumea pe la mine prin Peștișani. Florilor superbe ce înfloresc imediat după vestitorii primăverii – ghioceii.

Fie-mi permis să reproduc finalul: „Venirea primăverii readuce întoarcerea la viață a întregii naturi, ne readuce încredere și speranță în Marea Renaștere a sufletelor noastre”. Dar nu-i ultima frază, întrucât mai urmează urarea: „Să aveți parte de o PRIMĂVARĂ senină, cu sănătate, bucurii și PACE!”

Și ACTUALITATEA NOVĂCEANĂ, de același autor, aduce vești bune. Printre altele, se anunță „O nouă apariție editorială: Novaci – Gorj. Date. Datări. Interpretări. De la începuturi la România Mare. Autor, Ciocan Petrișor, iar o recenzie aplicată despre carte este prezentă în pagina a șaptea a publicației novăcene.

Prima pagină mai cuprinde textul Liceul Teorectic Novaci – partener în cadrul proiectului „Fii avocat în școala ta”, Prof. Alina Ramona Țicu, Director al Liceului Teoretic Novaci, ne lăîmurește, între altele, că: Scopul proiectului „Fii avocat în școala ta” este de a sprijini tinerii pentru ca aceștia să poată reacționa adecvat la problemele generației lor.

Distinsa profesoară și Director mai anunță, în pagina a doua, „Reluarea Olimpiadelor școlare. Rezultate foarte bune obținute de elevii Liceului Teoretic Novaci.” Cu acribie, așa cum îi este felul, Prof.univ.dr. Nicolae Vințanu glosează pe tema „Calendare vechi despre primăvară.” Și, cum spuneam, pe aceeași pagină a doua, mai putem citi poemele „Vine primăvara”, de Ion C. Duță, și „Nașterea primăverii”, de Lucia Silvia Podeanu.

Prolifica profesoară Alina Ramona Țicu rememorează un moment magic, premergător Marii Uniri, publicând eseul istoric „27 martie/9 aprilie 1918 – UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA”, având un motto din Gheorghe Barițiu: „Unirea și uniunea națională sunt bunuri mari, importante și însuflețitoare, care nu cer mai mult decât voința tare de a fi și a rămâne un singur popor.”

În subsolul aceleiași pagini, a doua, publicistul Constantin Dârvăreanu se apleacă asupra unui subiect drag inimii domniei sale: „Referitor la migrația mărginenilor sibieni în Țara Românească”. Aș fi preferat ca acesta să fie un marginal și nu un titlu, care putea fi mai concis și ceva mai direct.

Cu profesionalismul domniei sale, Prof.univ.dr. Nicolae Vințanu nu ocolește subiectul aflat pe buzele tuturor, cel al invaziei Armatei Roșii a Federației Ruse asupra nevinovatei și independentei Ucraine, o țară eroică și suverană, în articolul „Lumea în schimbare”. Școala Hirișești și Însemnări de demult, sunt alte două contribuții ale scriitorului Constantin Dârvăreanu, la apariția acestui număr solid din NOVĂCEANUL de primăvară.

O „Adnotare pe marginea articolului care urmează”, își intitulează Constantin Dârvăreanu însemnările despre cum l-a cunoscut pe prof.univ.dr. Gheorghe Țiclete, bun cunoscător al marelui novăcean Dumitru Brezulescu, și Banca Populară „Gilortul”, din Novaci, despre care a scris anul trecut în Novăceanul. Același neobosit prof.univ.dr. Gheorghe Țiclete l-a mai prezentat și pe Bogdan Petriceicu Hasdeu, autorul Etimologiocum Magnum Romaniae, amplă lucrare în care a pomenit despre existența în plaiul Novacilor a locului Vermeghea, precizând că aceste locuri făceau parte din Țara lui Litovoi.

Având aceste garanții, și cunoscându-l personal pe prof.univ.dr. Gheorghe Țiclete, Constantin Dârvăreanu a considerat că articolul doamnei prof. Cleopatra Luca, „B.P.Hasdeu – un geniu în cultura românească”, pe care l-a primit de la gorjeanul Gheorghe Țiclete este binevenit și l-a publicat în Novăceanul.

O întâmplare de la un spectacol al trubadurului Tudor Gheorghe, scoasă de C. Dârvăreanu, din „Lada cu amintiri” ar merita reprodusă în întregime și nu povestită. Novaciul de odinioară… grupează o selecție a scormonitorului în arhive, Cristian Grecoiu, dintre articole și note publicate în săptămânalul interbelic „Gorjanul”, strămășul Gorjeanului de astăzi. VERMEGHEA, o temă reluată de la B.P. Hasdeu și de la Prof.univ.dr. Nicolae Vințanu deslușește date încă necunoscute, încât eseul cu acest nume al scriitorului C. Dârvăreanu este chiar INEDIT!

”Extravaganță”, „Literele” și ”Între” sunt doar trei poeme semnate de regretatul Ion Florea care are pe pagina opt cugetarea: „Poezia e ca pâinea. O plămădește unul, dar o consumă alții. Ferice de cei care-i află gustul!” Cu această cugetare se deschide un alt grupaj de poeme.

Așa este NOVĂCEANUL de primăvară, cu flori, cu poeme și gânduri din inimă!

ION PREDOȘANU