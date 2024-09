eTwinning, conferința națională a ambasadorilor

Întâlnirea ambasadorilor eTwinning s-a desfășurat anul acesta la Constanța, în perioada 19-22 septembrie, eveniment ce a reunit cadre didactice din toată țara, pasionate de eTwinning și proiecte europene.

eTwinning este platforma educațională europeană ce facilitează colaborarea între instituțiile de învățământ și profesorii din România și din întreaga Europă. Se deschid noi oportunități pentru schimbul de idei între cadrele didactice din diferite țări. Implicarea în proiectele eTwinning adduce multe beneficii: dezvoltarea competențelor digitale, creșterea motivației elevilor, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, învățarea interactivă.

eTwinning facilitează comunicarea și interacțiunea între elevi și profesori din diferite țări prin intermediul tehnologiei, oferind astfel oportunitatea de a înțelege diverse culturi și perspective. Acest aspect îmbogățește experiența educațională a elevilor. Participarea în proiecte eTwinning permite profesorilor să-și îmbunătățească abilitățile pedagogice, să împărtășească bune practici cu colegii din alte țări și să se conecteze cu o comunitate internațională de profesioniști în domeniul educației.

La conferință s-a creat un cadru prietenos, în care s-a discutat despre legătura dintre eTwinning și Erasmus, despre cum eTwinning și Erasmus schimbă școala, despre implementarea unor proiecte care să îi ajute pe începători.

S-au desfășurat mai multe ateliere, în care s-au dezbătut teme de interes pentru cadrele didactice participante. Cornelia Melcu și Corina Rusz, ambasadori eTwinning, au arătat cum ”eTwinning si Erasmus+ schimbă școala împreună”, Ana Clara Grecu, ambasador eTwinning, a prezentat „idei simple pentru a integra eTwinning într-un curs CCD”.

Au fost alături de noi și Andreea Oprician și Robert Gorgota, TREMEND România, care au răspuns la întrebările legate de funcționarea platformei ESEP; Magda Cojocea și Irina Petcu, Asociaţia Europeană a Profesioniştilor din Educaţie EDUMI , care au discutat despre proiecte vizibile; Florin Tudose, Asociația „Profesori instruiți, copii fericiți, părinți mulțumiți!” care a vorbit despre învățarea și colaborarea prin joc.

Cu ajutorul echipei NSO: Mirela Alexandru, Alexandra Aramă, și Corina Lache Stănculescu, de la comunicare, ANPCDEFP, proiectele eTwinning au ajuns în multe școli din România, iar cadrele didactice au dezvoltat activități colaborative de succes.

Sunt foarte bucuroasă că fac parte din minunata familie eTwinning. Din anul 2019 m-am alăturat comunității, iar din acest an, în urma apelului din luna ianuarie, am devenit ambasador eTwinning pentru România. Este o activitate de voluntariat, neremunerată, însă sunt îndrăgostită de eTwinning, deoarece m-a ajutat să ies din zona mea de confort și să aduc magia în sala de clasă.

Participând la această conferință, am avut ocazia să cunosc oameni minunați, care au creat un cadru plin de inspirație, unde am vorbit despre viitorul eTwinning, despre importanța anului 2025, când eTwinning România va sărbători 20 de ani.

Mă bucur că reprezint județul Gorj și Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” pe harta ambasadorilor eTwinning.

prof. înv. primar Cristina Tomescu, Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”, ambassador etwinning