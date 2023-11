Epigramist gorjean, premiat cu locul I! Din nou!

Un epigramist gorjean reușește și toamna aceasta să strângă cele mai bune diplome la concursurile de profil la care participă. Este vorba despre Mihai Lungescu care, de data aceasta, a obținut locul I la concursul festivalul de satiră și umor „Povestea Vorbii”, desfășurat la finalul săptămânii trecute la Râmnicu Vâlcea și Călimănești. Cu o lună în urmă, acesta câștigase tot locul I la un festival de la Slatina, acum el reușind să cucerească și juriul din județul vecin. Epigramele pe care acesta le-a compus la temele din concurs sunt din actualitatea politică, în special. Prima temă a fost „Țara lui Câciu, Câțu, Ciucă, Ciolacu și Cioacă”. Scopul grupului Câciu, Câțu, Ciucă și Ciolacu – Patru muște pasagere, / Aliate-n mod viclean, / Într-o luptă pentru miere / (Din borcan european!). Conduși de Câțu, Ciucă și Ciolacu … – Cu gândirea ce le merge, / Din tripleta de idei, / În mod sigur ne va merge, / Foarte bine … fără ei! Diferit de Cioacă – Pe veci să-nfunde pușcăria, / Că n-a știut să fie blând, / Și eu am certuri cu soția, / Dar n-o omor, … decât în gând! Cealaltă temă a concursului a fost „Mai bine e să fii stăpân mic decât slugă mare!”. Stăpâna Terra, la mâna slugilor (sau întâlnirea Putin – Kim Jong-un) – Stă planeta ca pe ace, / Și-n cumplitul tărăboi, / Două slugi o dau la pace…/ Ca s-o pună de-un război! Ultima epigramă care l-a făcut pe Mihai Lungesc câștigător a fost „Stăpână precaută”. Rămâi stăpână pe “Regat”, / – ostură-adesea efemeră-, / Când stai cu ochii pe bărbat; / Dar mai ales pe menajeră”! La finalul săptămânii viitoare, sâmbătă, 11 noiembrie, ora 10.00, la Mezeul Județean “Alexandru Ștefulescu”, gorjenii sunt așteptați la un regal de poezie și muzică, în cadrul Festivalului Național de Umor “Ion Cănăvoiu”, care se va desfășura în perioada 10-12 noiembrie 2023, atât la Târgu Jiu, cât și la Runcu. Cu această ocazie vor fi lansate revistele de umor “Hazul”, “Hohote”, “Ceașca de cafea” și “Portal maiastra”.

Gelu Ionescu