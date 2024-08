Enoriași din toate colțurile țării, la slujba de la Lainici!

Peste 1000 de oameni au fost prezenți ieri la slujba de la Mănăstirea Lainici oficiată cu ocazia sărbătorii Schimbarea Domnului la Față.

Credincioșii au venit din diverse colțuri ale țării, parcările amenajate în ultimii ani în apropierea mănăstirii fiind pline cu mașini înmatriculate în diverse județe. Mai multe echipaje ale Poliției Rutiere au fost prezente în zonă pentru a asigura fluidizarea traficului, mai ales că o dată cu închiderea circulației pe Valea Oltului a crescut numărul mașinilor care vin dinspre Petroșani spre Târgu Jiu sau invers. „De la Craiova am venit. Știm această mănăstire și am venit să îl căutăm pe Domnul Isus Cristos și pe Maica Domnului. Am venit să ne rugăm pentru sănătate, în primul rând, că asta e cea mai importantă”, a spus o femeie. Iar din Craiova au fost foarte mulți cei veniți. „Am plecat de dimineață acasă, știam că e slujbă importantă și frumoasă aici și am venit. Ne rugăm pentru sănătate, că asta contează cel mai mult. Să fie sănătate pentru noi, pentru copii, pentru toată lumea, să nu mai fie suferință și boli că parcă sunt tot mai mulți cei necăjiți”, a spus o altă craioveancă. Au fost însă și gorjeni care au ajuns la Lainici dis de dimineață și au urmărit slujba oficiată de Mitropolitul Olteniei, Irineu. „De la Roșia de Amaradia ne-am pus în mișcare. Am ratat un autobuz, am venit cu un microbuz de la Târgu Jiu încoace, dar am ajuns. Am 45 de ani de când m-am căsătorit cu soțul și vă spun că doar în 2 sau 3 ani cred că nu am reușit să ajungem. Când eram mai tineri urcam și sus la schit, la Locurele, dar acum, fără mașină, e mai greu să ajungem acolo. Poate dacă pe parcursul zilei găsim ceva care să ne ducă ne facem drum că la coborâre o să ne descurcăm”, a spus gorjeanca.

Mașinile cu numere de Gorj au predominat în parcările de la Lainici, aici fiind trase pe dreapta pe parcursul zilei inclusiv autocare care au venit cu credincioși. „De la Runcu, de la Dobrița, am venit. M-a adus un vecin și îi mulțumesc tare mult, că altfel îmi era mai greu să ajung. Vin în fiecare an la sfânta mănăstire să ascultăm sfânta slujbă. Aici ne putem ruga în liniște pentru sănătate, pentru cei dragi, pentru binele familiei, al țării, că de aia venim, să ne rugăm și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat până acum”, a spus o altă femeie.

Gelu Ionescu