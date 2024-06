Elvir Koljic: ,,Sper ca anul acesta să avem mai mult noroc”

Atacantul bosniac Elvir Koljic a rămas la Universitatea Craiova. Deși s-a speculat că vârful va pleca în afara Europei, transferul se pare că a căzut, iar ,,Dragonul” a marcat în primul amical al verii pentru olteni. Trupa lui Constantin Gâlcă a fost învinsă de ciprioții de la Pafos, dar rezultatul (1-2) a contat prea puțin în opinia lui Koljic. ,,Mă bucur că am marcat, a fost un antrenament bun. Cred că putea să fie și scorul bun, dar important e să ieșim toți din meciul acesta sănătoși (n.r. – Alex Mitriță s-a accidentat în prima repriză și a fost înlocuit). Mai avem și alte partide amicale, o să ne pregătim bine și vom reveni cu chef în campionat. Antrenamentele sunt foarte bune, toți suntem sănătoși. În primul rând, avem două săptămâni de muncă bună. Sper să o ținem așa în continuare și cred că, împreună cu ‘Mister’, anul acesta vom face treabă bună”, a declarat vârful. Atacantul bosniac speră să fie ferit de accidentări în acest sezon, iar Știința să se bată la campionat. ,,Un obiectiv personal, sincer nu am. Îmi doresc să fiu sănătos, să joc. Asta le doresc și la băieți. Sper ca anul acesta să avem mai mult noroc, pentru că echipa asta are valoare. Cu siguranță, mai vin și niște jucători. Sper să-i primim noi bine, să se adapteze și ei cât mai repede, și să intrăm în sezon cât mai bine”. Koljic a vorbit și despre viitoarea adversară europeană. Universitatea Craiova a fost cap de serie la tragerea la sorți a meciurilor din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Repartizați în grupa 6, ,,juveții” vor evolua împotriva învinșilor dintre Botev Plovdiv (Bulgaria) și NK Maribor (Slovenia). Turul va avea loc pe 25 iulie, în deplasare, iar returul este programat peste o săptămână, în data de 1 august. ,,Am fost la Maribor când eram mic. Ambele echipe sunt bune. Slovenia are un campionat bun, iar cu echipa din Bulgaria am jucat în cantonament în trecut, am bătut 2-0 acolo. Ne pregătim pentru orice adversar”, a comentat Koljic. Ajuns la 28 de ani, Koljic mai are un an de contract cu Universitatea.

Cătălin Pasăre