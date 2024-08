Elevii olimpici din județele Olteniei participă la Tabăra de excelență de la Craiova

La Seminarul teologic ortodox ,,Sf. Grigorie Teologul” din Craiova a debutat Tabăra de excelență pentru elevii olimpici din Oltenia, manifestare care se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

Tabăra este intitulată ,,Science, Intelligence, Research (Știință, Inteligență, Cercetare)” și are drept organizator Fundația ,,Cuvântul care zidește” din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, un număr de 45 de elevi din toate județele Olteniei participând la ediția din acest an a Taberei, acești elevi reușind să se facă remarcați prin rezultatele foarte bune obținute la Olimpiade și Concursuri Naționale pe parcursul anului școlar 2023-2024.

Tabăra de excelență pentru elevii olompici din Oltenia a debutat cu săvârșirea unei slujbe de Te Deum de către părintele consilier Adrian LUPU, împreună cu părintele Corneliu DOGARU, exarhul Catedralei Mitropolitane ,,Sf. Mare Mucenic DIMITRIE, Izvorătorul de mir” din reședința județului Dolj, ca un gest de recunoștință și muțumire către Dumnezeu pentru ajutorul primit în obținerea acestor rezultate deosebite la învățătură de către tinerii olimpici. În continuare, părintele Adrian LUPU, în calitatea sa de consilier eparhial pentru Sectorul de învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei, a transmis tuturor celor prezenți mesajul de binecuvântare al Înaltpresfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei: ,,Bine ați venit la tabăra noastră! Înainte de toate, vă transmit mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit, datorită căruia suntem cu toții aici și la inițiativa căruia această tabără are loc în fiecare an în Mitropolia Olteniei. Din motive binecuvântate, Înaltpreasfinția Sa nu se află cu noi la această deschidere, dar în schimb ne va vizita zilele următoare. În această calitate am fost desemnat să vă transmit întreaga dragoste părintească pe care o poartă fiecăruia dintre noi și să vă asigur de toată iubirea sa. În această tabără sunteți dintre elevii cei mai merituoși din Mitropolia Olteniei și vreau să vă felicit pentru rezultatele pe care le-ați obținut la concursurile și olimpiadele județene și naționale. Suntem mândri că vă avem aici la Seminar ca oaspeți în tabără SIR – Science, Intelligence, Research. Vă rog ca de la început să considerați această întrunire a noastră ca pe o mică recompensă pe care o primiți din partea Mitropoliei noastre ca elevi care ați muncit un an de zile și ați avut rezultate deosebite. Mulțumim voluntarilor și părinților care v-au adus în această tabără și care s-au îngriijit ca dumneavoastră să aveți aceste rezultate școlare. Nu în ultimul rând, mulțumim gazdelor noastre de la Seminar care ne pun la dispoziție campusul”.

Tabăra de excelență pentru elevii olimpici din Oltenia se desfășoară în perioada 20-23 august 2024 și ea va cuprinde ateliere de creație, o activitate interactivă despre educația juridică, proiecții de film, jocuri de tabără, drumeție în Parcul Tineretului din Craiova ș.a.

Marius Stochițoiu