Elevii lui Mario Găman debutează în nocturnă! Bălăeț: ,,Îmi era dor de fotbal!”

Entuziasm la CSM Târgu Jiu înaintea primului meci oficial pentru seniorii de la fotbal. Echipa înființată în acest an va evolua, sâmbătă, în fața propriilor suporteri de la ora 20.00. Partida cu Petrolul Stoina se joacă pe Stadionul ,,Constantina Diță” din municipiu. Robert Bălăeț, directorul clubului, împreună cu antrenorul principal Mario Găman și căpitanul echipei, Adelin Pîrcălabu, au prefațat sezonul 2024-2025. Aspirațiile sunt înalte, dar târgujienii nu își subestimează adversarii. Meciul vine la 11 ani de la marea performanță a pandurilor, victoria de la Braga, care a adus trupa gorjeană în Europa League. Și atunci, Robert Bălăeț făcea parte din staff-ul gorjenilor.

,,Este un moment foarte frumos, mă bucur că fac parte din acest proiect. După ceva timp, adică aproximativ 5 ani de la înființare, o să pornim și un proiect al fotbalului de seniori. Este o echipă formată 100% din jucători gorjeni, care cred că vor face lucruri frumoase în acest an și vom bucura spectatorii din Târgu Jiu. Îmi doresc ca publicul să fie alături de noi, să le oferim un spectacol, în primul rând fotbalistic, și sunt convins că, anul acesta, CSM Târgu Jiu va umple toate stadioanele pe care va merge. Nu este un obiectiv scris, nici măcar nu am discutat cu antrenorii sau cu jucătorii despre obiective, dar orașul Târgu Jiu impune acest obiectiv, numele Târgu Jiu impune acest obiectiv: locul 1. Mi-a fost dor de fotbal, chiar de dimineață mă uitam la o amintire, acum 11 ani eram la Braga. Sper să mai ajungem acolo, atât eu cât și conducerea de-acum, antrenorii și jucătorii. Trebuie să ne bucurăm că am pornit în sfârșit un proiect fotbalistic, aici, la Târgu Jiu, și eu zic, din punctul meu de vedere, că este un proiect foarte serios”, a declarat directorul clubului.

,,Așteptăm cu nerăbdare începutul campionatului, cu mult entuziasm, cu multă emoție. La prima vedere, pare un campionat echilibrat, cu echipe puternice, cu echipe cu ștate vechi în Liga 4, cu echipe cu jucători cu foarte mare experiență, chiar dacă nu fac antrenamente, ei se adaptează ușor la un meci de 90 de minute, sunt adaptați la terenuri. Eu mă bazez pe tinerețea băieților mei, pe dorința lor de a crește, de a jucă la un nivel superior, de a face ceva în orașul lor. Mă bazez pe faptul că facem antrenamente zinice și asta ar trebui să fie un plus din toate punctele de vedere pentru noi. Trebuie să dovedim, să demonstrăm pe teren, să aducem lumea lângă noi, pentru că asta ne dorim cu toții, o echipă-fanion a orașului, o echipă cu multă încredere, cu mult entuziasm. Cu siguranță, jucătorii de la Stoina vor veni să-și vândă scump pielea, dar știți prea bine modul meu de gândire, conceptul meu, că mă interesează ceea facem noi și mai puțin adversarul. Cât timp noi facem lucrurile așa cum trebuie, și fiecare știe ce are de făcut, cu siguranță punctele vor fi la noi”, a adăugat antrenorul Mario Găman. Adelin Pîrcălabu este liderul echipei din teren. Cu experiență și la primul eșalon, fostul pandur este gata de un sezon perfect. Fotbalistul a făcut și un apel către fani. ,,În primul rând îmi doresc să câștigăm toate meciurile și să avem cât mai multe victorii, să reușim să promovăm în Liga 3. N-am venit să joc în Liga 4. Asta e clar. Am venit, am făcut un sacrificiu, și îmi doresc să avem rezultate cât mai bune. Am ales acest proiect datorită domnului director și domnului antrenor. Am încredere deplină. Știu că o să fie seriozitate. Ne dorim victoria meci de meci, să aducem cât mai mulți oameni la stadion și, în primul rând, copiii din Târgu Jiu să crească lângă noi seniorii care suntem aici. Am un mesaj pentru fani, să vină în număr cât mai mare să susțină echipa orașului. Vom face și spectacol. Lumea pentru asta vine la stadion”, a declarat Pîrcălabu. Intrarea este liberă la partida de sâmbătă.

Cătălin Pasăre