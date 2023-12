Elevii de la CNTV Târgu Jiu organizează un joc de bingo

Pentru marcarea Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, mai multe clase de elevi din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu vor organiza joi, 21 decembrie, de la ora 13:00, la MansArta Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj, un concurs de bingo.

”Nu știți care sunt drepturile noastre și ați vrea să le cunoașteți într-un mod academic, dar și prin prisma unui joc? Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, clasele a 10-a A, a 10-a C si a 10-a F, coordonate de Ambasadorii Juniori – Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, vă propun să participați la ”Elevate with Rights: Bingo Delights and Martin Luther King s Insights”, pentru a învăța alături de noi, printr-un joc de bingo, care vă va îndruma, dar vă va și amuza. Echipele sunt formate din două persoane. Descoperiți o experiență interactivă în care fiecare bilă extrasă simbolizează un drept fundamental al omului. Pregătiți-vă să explorați, să învățați și să vă lăsați inspirați de discursul emblematic ”I have a Dream” al lui Martin Luther King Jr. Salvați data de 21 decembrie, ora 13:00, Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj – MansArta. Moșul nu vine doar cu drepturi ci și cu daruri pentru câștigători!”, au anunțat Ambasadorii Juniori ai CNTV Târgu Jiu.

Izabella Molnar