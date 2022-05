Elevi premiați de IȘJ Gorj de Ziua Europei

Sărbătorită în fiecare an la data de 9 Mai, Ziua Europei reprezintă – cu atât mai mult în contextul geopolitic și militar actual – un prilej al lumii libere de a celebra finalul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa și, concomitent, victoria democrațiilor lumii împotriva flagelului nazist.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în colaborare cu Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Peștișani, a organizat o activitate complexă dedicată Zilei Europei.

Într-un cadru festiv, au fost premiați elevii participanți la etapa națională a Concursului Made for Europe, ediția 2022. În competiția dedicată produselor de tip VET, județul Gorj a fost reprezentat de un echipaj din cadrul Liceului Tehnologic „C. Brâncuși” din Peștișani.

De asemenea, tot cu ocazia acestui eveniment, au fost discutate aspecte de bune practici și diseminate produsele finale ale unor cursuri cu finanțare europeană de tip SEE (finalizate ori desfășurate de către Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Liceul Mătăsari, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși” Pești, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu) și Erasmus+, tip VET (derukate de către Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu, Liceul Mătăsari, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși” Peștișani, Liceul Tehnologic Nr. 2 Tg-Jiu, Liceul Energetic, Liceul Teoretic Novaci, Liceul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, Liceul Auto „Traian Vuia” Tg-Jiu, Liceul Tehnologic Motru, Liceul Tehnologic Bustuchin).