Electrician condamnat pentru furt de curent. Instalație improvizată în podul casei

Un bărbat din Gorj, de profesie electrician, este bun de plată, după ce a fost depistat că a sustras energie electrică, folosind o instalație improvizată, pentru a nu achita facturi prea mari la curent. Trimis în judecată, bărbatul din Crușeț a fost condamnat la plata unei amenzi penale în valoare de 8.000 de lei și la achitarea prejudiciului de circa 11.000 de lei către operatorul de distribuție energie electrică.

Fapta a fost descoperită în urma unui control efectuat la locuința bărbatului. În podul casei, a fost găsită o instalație electrică improvizată care ocolea contorul şi nu înregistra consumul de energie electrică.

„S-a stabilit că inculpatul, proprietarul imobilului şi titularul contractului încheiat cu operatorul de distribuţie a energiei electrice, de profesie electrician, a folosit o intervenţie neautorizată/instalaţie clandestină având ca scop ocolirea contorului electric în locuinţa sa, cu ajutorul căreia a sustras energie electrică în perioada februarie 2017-februarie 2020 în valoare de 8.701,51 lei”, potrivit rechizitoriului.

Bărbatul nu a recunoscut fapta, spunând că acel conductor descoperit ,,nu era băgat la curent, ci era aruncat prin pod”, declarând că l-a folosit „la pornirea autoturismului”. De asemenea, a mai susţinut că în zonă a fost un accident rutier, un autoturism a rupt stâlpul de curent situat la poarta locuinţei sale, ocazie cu care o echipă de la furnizorul de energie a schimbat stâlpul, branşamentul şi a îndreptat consola, menționând că ,,e posibil ca aceştia să fi lăsat firele dezizolate în pod”. Nu a putut să explice însă diferenţele de consum înregistrate înainte şi după constatarea faptei, respectiv creşteri de peste 8 ori după ridicarea instalaţiei clandestine.

„Modalitatea de folosire a instalaţiei clandestine (respectiv prin conectarea unui conductor electric prevăzut la un capăt cu cleştişori) exclude lipsa vinovăţiei invocată de inculpat şi denotă intenţia directă. Nu în ultimul rând, ocupaţia inculpatului, respectiv aceea de electrician, a exclus ipoteza ca acesta să nu fi cunoscut existenţa instalaţiei clandestine în podul propriei gospodării, iar faptul că şi soţia acestuia avea cunoştinţă de modalitatea de sustragere a energiei electrice a rezultat din acţiunea sa prin care a încercat să înlăture urmele săvârşirii faptei, prin smulgerea instalaţiei clandestine şi aruncarea siguranţei în curte, cu ocazia controlului reprezentanţilor operatorului de distribuţie a energiei electrice”, s-a mai reținut în rechizitoriu.

Pentru că nu are cazier, gorjeanul s-a ales cu amendă penală de 8.000 de lei pentru furt și executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice livrate. În plus, el trebuie să achite și prejudiciul de 10.708,89 lei, reprezentând energie consumată şi nefacturată în perioada februarie 2017 s- februarie 2020, contravaloare branşament şi alte taxe.

Sentința pronunțată zilele trecute de Judecătoria Târgu-Cărbunești nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Gorjeanul are obligația de a plăti integral amenda în termen de trei luni de la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată.

I.I.