Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – ,,Omul este creatura care refuză să fie ceea ce este cu adevărat”! (Albert Camus)

Omul este o fiinţă spirituală, iar corpul său este un dar, un «templu» pe care Dumnezeu i-l pune la dispoziţie pentru această viaţă pe Pământ, mai ales că adevărata menire a omului este să-şi folosească «templul» în sens bun şi cu ajutorul său să pună în faptă gândurile curate! Deoarece dispune de libera voinţă, omul are şi posibilitatea să-şi folosească propriul corp în sens negativ: să fure, să omoare, să distrugă, să mintă, iar, după fapte, omul poate vedea cu cine este el conectat, dacă se află în slujba lui Dumnezeu sau în slujba lui Satana! Aceasta nu înseamnă că omul se naşte bun sau rău, ci, faptul că acest om este şi rămâne divin, pentru că niciodată nu este «ab initio» ceva diavolesc, nu este satanic, nu este niciodată rău prin propria sa natură, ci, dacă el îl părăseşte pe Dumnezeu, dacă se neglijează pe sine însuşi, doar atunci răul poate să-l afecteze negativ! Răul pune povara pe el, iar atunci omul trebuie să slujească răului, pentru că nu omul este cel ce face rău, ci, chiar răul apare în chip demonizat! Oricum, de la rău nu ne putem aştepta la nimic bun! La fel, nici de la Dumnezeu, la ceva rău! Iar, dacă omul este slab în plan spiritual, el cade pradă răului, alunecă în jos, nu poate urma acest drum care duce în sus, deoarece nu are căutare suficientă, când cedează şi cade în braţele răului, fiind apoi la dispoziţia acestuia. Dacă nu apare o mână salvatoare care să-l scoată din marasmul pierzării, atunci omul este pierdut şi va trebui să-i slujească răului, minciunii, cauzelor obscure asociate cu Mamona şi cu manipularea!

Bogaţii lumii sunt cauza demenței şi ei aduc pacostea dezinformării!

Trăim o epocă a rușinii, la fel de vinovată ca perioada care a generat Holocaustul şi e posibil să continue, dacă mecanismul infernal nu este stopat, dacă profiturile «maharajahilor» lumii nu sunt demascate! Bogaţii lumii sunt cauza demenței şi ei aduc pacostea dezinformării! Astfel, răul se asociază cu un alt rău, iar, îmbogăţitul prin fraudă nu renunță așa ușor la privilegii! Totul în jur se digitalizează sub privirile noastre. La început, ne-am uitat amuzați cum informaţia a trecut la galop prin orașul nostru și s-a tot dus, pentru că ni s-a părut ceva exotic. Poate n-am vrut să exagerăm, să fim chiar atât de indignați, pentru a nu face notă discordantă cu societatea lipsită de reacție, dar, ne-am păstrat cumpătul, n-am tresăltat de bucurie, deși auzeam ecoul mesajului ideologic. S-a tot vânturat pe asfaltul orașului, dar nu ni s-a părut o amenințare şi am acceptat cu calm «informaţia» dezinformării! Însă, treptat, digitalizarea n-a mai fost o excepție, ci a devenit însăși maladia lumii noastre, o maladie ce se propagă cu o rapiditate ameţitoare pentru controlul total al vieţii omului! Și aici am greșit, că n-am avut de la bun început o reacție de răspuns, şi încă mai greșim, fiindcă nu avem nici în momentul acesta o reacție raţională şi responsabilă! Ezităm, dar, manipulatorii de informaţii false au trecut la atac, fac presiuni la serviciu, îi forțează pe angajați să se conformeze ordinelor venite «de sus» şi devin experți în a intimida pe omul de lângă ei! De aceea, induc ideea vinovăției de a nu fi ca ei, pe un ton securist-politic, iar, mulți se tem să nu fie aflați vinovați, să nu fie ostracizați, să nu fie considerați de partea cealaltă a baricadei! Rar mai întâlnești oameni care nu se tem de etichete și acuze, care să înfrunte deciziile ideologice ale unui guvern sau ale unui stat preocupat de mirajul banilor! Asistăm nedumeriţi la digitalizarea vieţii unui popor, chiar a întregii planete! Apar zvonuri că unora dintre contestatarii inițiali ai digitalizării şi ai dominaţiei informaţionale totale, nu le-ar merge rău şi consideră că digitalizarea nu e chiar o tragedie, bineînţeles, în numele unei cauze mărețe! Doar digitalizarea e deajuns pentru a justifica absolut orice, până și frauda cibernetică! Mai sunt ei, prietenii noștri sau frații noștri? Cum ar trebui să procedăm? Fiindcă, iată, suntem sub asaltul informaţiilor false şi orice clipă pierdută poate fi un prea târziu! Mâine putem vedea chiar cohorte de manipulatori ai ştirilor false, iar oamenii se vor da la o parte din calea lor, văzându-și de treburi, ca și când nu s-ar întâmpla nimic neobișnuit! Fenomenul e deosebit de complex, pentru că trăim în plină epocă a digitalizării şi a dominaţiei informaţionale, cu toate că sunt voci care ne îndeamnă să fim rezonabili și să găsim un «modus vivendi», să căutăm să ne obişnuim cu ştirile false, dar, toleranţa aceasta costă şi ne copleşeşesc frica şi nesiguranţa !

„Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi!” ( Matei 10, 8)

Nu știu ce vor face alții, dar tu, omule tânăr, cinstit şi responsabil, cu frică de Dumnezeu, să mergi pe Calea Domnului, atent fiind ca nu cumva, într-o clipă de neatenție, gândul tău să se îngroape în pământ, iar în mâlul acela cleios să se ivească urmele otrăvite ale demonizatului! Reacționează cu mult curaj, fiindcă acum, încă mai poți schimba ceva şi nu socoti că tot ceea ce se întâmplă în jurul tău nu te afectează! Poate nu acum, dar curând, va veni vremea când nebunia «bogatului căruia i-a rodit ţarina», îţi va întuneca sufletul şi dorinţa de îmbogăţire te va îndepărta de Dumnezeu! Deci, fii gata să suferi pentru reacția ta, pentru atitudinea ta dârză, fiindcă mediocrii care manipulează informaţii false sunt răzbunători și cinici! Îți vor spune cu o îngrijorare făţarnică: «Iată, pentru ce îți riști libertatea, studiile, serviciul, familia, vacanțele în Occident și în lumea-ntreagă! Tu alegi să suferi!». Dar tu, omule, nu abandona lupta şi treci dincolo de mejdina în care falsificatorii de informaţii au întins sârmă ghimpată ca să scornească lagărul neomarxist al manipulării informaţionale, fiindcă nu e o altă soluție! Nu aștepta salvarea de la alții, implică-te, reacționează şi hotărăște-te să fii om până la capăt, iar nu sclavul resemnării! Tu te lupți cu o ideologie a manipulării, care vine tăvălug peste noi toți, iar, acesta constituie răul care trebuie limitat cu multă rugăciune în acest Post al Naşterii Domnului, dar, şi cu o reacţie civică adecvată! Roagă-te ca Domnul să limiteze răul şi spune NU acestor minciuni și dezinformări care se prezintă pe ecrane, prin instituții și în viețile noastre! Omule creştin, smerit şi credincios, nu te resemna, gândind că oricum nu poți face nimic, pentru că poţi fi un om demn, viu, responsabil şi liber! Şi ca să înţelegi mai bine cele spuse până acum, citeşte şi ia aminte cu atenţie la această parabolă demnă de învăţătură: «Un avocat avea 12 copii şi nu-și putea găsi o casă cu chirie, dar, într-o zi de sfârşit de noiembrie, zice avocatul către soție: ,,Du-te dragă cu 11 copii la plimbare în cimitir”(!!!). Femeia a plecat la plimbare în cimitir cu cei 11 copii, iar avocatul a plecat cu cel de-al 12-lea copil să-și caute locuință. Cum-necum, a găsit o casă, iar când proprietarul a întrebat, dacă mai are copii, avocatul, care până atunci avea pretenţia că nu a mințit niciodată, (sic???!!), i-a zis proprietarului: ,,Ceilalți 11 sunt în cimitir cu mama lor”! Atunci, proprietarul, profund înduioşat de cele spuse de către abilul avocat, a fost de acord cu cererea avocatului, care în acest fel a obținut locuința, după care i-a spus fiului său: ,,Vezi, când vei fi mare şi vei avea o profesie bănoasă, ai grijă, pentru că nu e neapărat nevoie să minţi! Trebuie, numai, să știi cum să-ți «învârteşti» cuvintele”! Iar, băiatul, fără să fi învăţat carte prea multă şi fără să fi ajuns ca să practice o profesie respectabilă, a devenit politician…și de atunci «prostește» în continuu toată lumea! Dar, să nu se înţeleagă, prin aceasta, că avocaţii sunt persoane dubioase, pe care nu te poți baza, chiar dacă sunt volubili, expansivi, efervescenți și extrem de agreabili. Par extrem de încântați să te vadă, să aveți diverse activități împreună, chiar se oferă să te ajute! Stabileşti onorariul şi diverse întâlniri, însă, deodată, nu mai răspunde la telefon și la mesaje sau nu-și mai asumă nici o responsabilitate, când îți spun în față să nu te bazezi pe el, că nu știe ce să facă, ce lucruri interesante apar și cum i se ajustează programul. Așa că te invită să-ți faci treburile tale și eventual, dă el un semn care rareori vine! Dar, ca să revenim la cele sfinte, să spunem că Domnul Iisus, întâi îi înzestrează şi îi înarmează pe următorii Lui şi abia după aceea îi scoate la propovăduire, iar, Mântuitorul Hristos a arătat aceasta în vremea vieţii Sale pământeşti şi a dovedit-o cu prisosinţă! Evanghelia, spune Iisus Hristos, i-a chemat pe toţi ucenicii Săi şi «le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă» (Sf. Ev. Matei 10,1), iar, apoi le-a spus ca să meargă şi să vestească venirea împărăţiei cerurilor, adăugând: „Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi!” (Matei 10, 8). Aşadar, le-a dat întâi putere, apoi i-a trimis ca să lucreze, dar, pentru o asemenea lucrare misionară, era nevoie de o putere uriaşă care se vede chiar din cuvintele Mântuitorului Hristos: „În dar aţi luat”!

Profesor dr. Vasile GOGONEA