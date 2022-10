Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Ligia Deca – un fel de…Monica Anisie cu altă misie? – Educația dezvoltă cunoașterea, imaginația, libertatea de a fi și de a gândi, invită la conștientizarea dezvoltării individuale și colective, la spiritualitate și moralitate!

După ce a trecut şi Ziua Mondială a Educaţiei şi după ce s-a aşezat în fotoliul cuvenit şi …cu venit mare, noul ministru de specialitate ne îndeamnă să pornim de la faptul că educatia a fost şi va fi totdeauna o temă care generează discuții tot mai aprinse între oameni, ceea ce reprezintă un lucru deosebit pentru toate persoanele, deoarece educația dezvoltă cunoașterea, imaginația, oferă libertatea de a fi și de a gândi, invită la conștientizarea importanței dezvoltării individuale și colective prin cunoaștere, spiritualitate și moralitate. Cu aceeași măsură trebuie privită autoeducația și formarea de opinii, ceea ce oferă premisele continuității procesului de educație de-a lungul întregii vieți a individului, pentru că invită la căutarea continuă a unui context de viață valoros din punct de vedere cultural/spiritual şi axiologic. În contextul vieţii sociale, educația creează instrumentele morale necesare constituirii şi autodesăvârşirii unei personalități armonioase, prin puterea de a alege contextul vieții sau de a-l făuri în spiritul unor principii culturale, etice şi mereu pliate pe ideea de creativitate. Într-un asemenea demers şi stil de abordare, trebuie analizat şi explicat rolul factorului de conducere în cadrul sistemului educaţional, pentru că începând chiar de la ministrul de specialitate, de la colectivul de specialişti din minister, până la cea mai năpăstuită şcoală din ţara noastră, ca să nu mai vorbim despre mediul universitar, întotdeauna, cadrul didactic, profesorul învăţătorul, educatorul cu vocaţie reprezintă un îndrumător în spiritul unor principii valoroase, pe care și le stabilește încă de la începutul carierei și cărora le devine statornic și în situații defavorabile procesului de educație a elevului sau a studentului. Educatorul de profesie trebuie să fie adeptul şi îndrumătorul dezvoltării inteligențelor multiple, raționale și afective, pentru a înțelege rolul și responsabilitatea sa asupra individului și a colectivității, deoarece printr-o muncă susţinută şi plină de dăruire, caută să descopere noi perspective de dezvoltare personală, noi tehnici, prin idei şi oameni.

,,Ați fost parte la proiectul România Educată, ați participat la dezbaterile publice la pachetul legilor Educației”!

Ca să ne gândim, în primul rând şi cu mare atenţie, la oamenii care conduc Ministerul Educaţiei, să pornim chiar de la noul ministru al Educaţiei din România, d-na Ligia Deca, fosta șefă a Ligii Studenților Români din Străinătate și fostă consilier pe probleme de educație a președintelui Klaus Iohannis, cel care a lansat din fotoliul prezidenţial Programul «România Educată», că din scaunul de la clasă n-o putea face din motive de confort, iar, de la înălţimea funcţiei, şeful statului a precizat că proiectul legilor educației trebuie să ajungă cât mai rapid în Guvern și apoi la Parlament, pentru adoptare urgentă, răspunzând numai cu un zâmbet cu accent de grimasă la momentul mai puțin obișnuit de la Palatul Cotroceni, când noul ministru al Educației, Ligia Deca, a făcut o plecăciune în fața președintelui Klaus Iohannis, în momentul în care i-au fost înmânate documentele semnate după depunerea jurământului. Destul de ciudat, nu-i aşa? Că doar şi politeţea contează, chiar dacă nu se arată la fel de mult ca în politică! Şi, chiar după ce PNL votase cu entuziasm pentru nominalizarea sa, Ligia Deca declarase că «misiunea sa este de a pune în operă viziunea România Educată, spunând pe un ton tranşant, că va operaţionaliza România Educată în literă şi în spirit, în conformitate cu declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis» (sic??). Şi tot despre România Educată a vorbit și președintele Iohannis, după ce Ligia Deca a depus jurământul la Cotroceni, susținând că are credința că proiectul „va merge mai departe cu noi energii” (sic??!!). Astfel, profesorul prezidenţial a spus că: „Ne dăm seama cu toții că, dacă vorbim despre educație, suntem într-un moment foarte important. Sunt încredințat că România Educată va merge mai departe cu noi energii și cu noi susțineri, atât din spațiul politic, ci și public. Este realmente un proiect de țară de care România are foarte multă nevoie. O națiune fără un sistem de învățământ performant are mai puține șanse. Pachetul de legi, va trebui să ajungă cât se poate de repede în Guvern”, a spus Klaus Iohannis, ca la discursurile electorale, iar, premierul Nicolae Ciucă, a continuat: ,,Ați fost parte la proiectul România Educată, ați participat la dezbaterile publice la pachetul legilor Educației și sunt convins că împreună cu echipa dumneavoastră de la minister, veți face (ceea n.n.) ce este necesar, astfel încât până la finele lunii octombrie să avem pachetul de legi aprobat la Guvern şi în luna noiembrie să fie înaintat spre dezbatere şi adoptare la Parlament”, a declarat premierul, chiar la începutul ședinței de Guvern. Aşadar, Ligia Deca – un fel de…Monica Anisie cu altă misie, a fost propunerea PNL pentru postul de ministru al Educaţiei, funcție lăsată vacantă după demisia lui Sorin Cîmpeanu, acuzat de plagiat. Să fie destul de clar, dacă Monica Anisie era cadru didactic şi venea de la clasă, în schimb, Ligia Deca a fost anterior un tânăr consilier prezidențial la Departamentul Educație și Cercetare și coordonatoarea proiectului «România Educată» și a legilor educației, de aceea, a fost susținută de către președintele Klaus Iohannis pentru preluarea postului. Ca un amănunt, poate nu lipsit de importanţă, să mai spunem că Ligia Deca a încasat în 2021, în calitate de consilier prezidențial, o indemnizație de 153.597 de lei – 12.800 de lei pe lună, și 7.550 de lei în calitate de cadru didactic asociat la SNSPA. Ligia Deca a mai transmis că unul dintre obiectivele sale esențiale în timpul mandatului este asigurarea caracterului predictibil al măsurilor educaționale, astfel încât elevii, profesorii și părinții să știe din timp cum se desfășoară procesul de învățământ, fiindcă, aşa cum a spus: „Promit să acționez cu transparență, integritate și curaj!”, a reiterat noul ministru al Educației, dovedindu-se recunoscătoare şi partidului său (că vorba cântecului «Mulţumim din inimă Partidului», iar ca urmare: ,,Mulțumesc membrilor PNL, deci, partidului care și-a asumat încă de la început proiectul «România Educată», iar, încrederea primită este o misiune în acest sens. Vreau să duc la bun sfârșit ceea ce colegii mei au început! Vom «operaționa» (vai, vai!! n.n.) «România Educată» în literă și în spirit. Avem nevoie de o viziune profundă”, a declarat Ligia Deca, în ultimii șapte ani de zile, consilier prezidențial, care alături de soțul său Mihai Cezar Hâj, au legături atât cu președintele Klaus Iohannis, cât și cu fostul premier Viorica Dăncilă (!!??). Ca să fie şi mai clar, Cezar Hâj, soțul noului ministru al Educației este doctor în științe politice la SNSPA și, din anul 2010 este expert în politici publice la UEFISCIDI – o agenție ce realizează studii care fundamentează procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru universități, cât și coordonatoarea, din punct de vedere administrativ, a unor programe și subprograme din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare. Păi, Nene Iancule, care, va să zică, după buget…Coane Fănică!

,,Mă gândesc la copiii din mediile dezavantajate, la cei în prag de abandon școlar sau la stereotipurile și prejudecățile care se interpun, de multe ori, între unii tineri și visurile lor”

În finalul articolului de astăzi, merită să ne oprim şi asupra mesajului noului ministru, adresat cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, în care a declarat: „Ziua Mondială a Educației este un prilej de bucurie și de recunoștință față de toți cei care au dăruit și s-au dăruit necondiționat pentru formarea noastră. Este o zi simbolică pentru recunoașterea rolului pe care dascălii îl au în societate. Nu întâmplător, în limba engleză, denumirea acestei sărbători aduce în prim-plan profesorii: «World Teachers’ Day», iar, puterea simbolică a zilei este în deplină consonanță cu acțiunile pe plan internațional la care România a avut ocazia să ia parte în ultima perioadă. Eforturile din ultimele şase luni, în care România a coprezidat «Action Track 3» în cadrul Summitului pentru Transformarea Educației pe tema «Teachers, teaching and the teaching profession», au dat roade, mărturie stând faptul că Secretarul General Adjunct al ONU, Amina Mohammed, a anunțat constituirea Comisiei Internaționale pentru Cariera Didactică” a subliniat doamna ministru, fiind recunoscătoare profesorilor care ne-au ajutat ,,să devenim noi, cei de azi, de aceea, le datorăm prețuire și respect, încredere și sprijin. Totodată, de Ziua Educației, nu-i putem uita pe cei dintâi educatori ai copiilor – părinții și pe toți cei care compensează, prin eforturile lor, ceea ce sistemul nu reușește să facă așa cum ne-am dori. Mă gândesc la copiii din mediile dezavantajate, la cei în prag de abandon școlar sau la stereotipurile și prejudecățile care se interpun, de multe ori, între unii tineri și visurile lor”, a transmis Ligia Deca, amintind mai mult în trecere despre marile neajunsuri şi praguri ale sistemului de învăţământ din România, apreciind că «Educația din România trebuie să închidă câteva decalaje majore» (!!), dar, unde să le-nchidă, stimată domniţă, dacă guvernanţii ignoră aceste decalaje şi închid numai…ochii? Aşadar, într-un moment de sinceritate în care dovedeşte că păcatul nu este o metaforă de circumsatnţă, d-na ministru spune că îi este destul de clar că educația din România trebuie să închidă câteva decalaje majore, pentru a permite o apropiere de media europeană, iar, unul dintre cele mai importante este cauzat de numărul mare de copii și tineri care părăsesc școala înainte de finalizarea educației obligatorii. Da, aşa este «domniţă dragă», şi mă bucur dacă la tinereţea matale înţelegi că problema abandonului lovește disproporționat elevii din medii defavorizate, din mediul rural, din comunitățile sărace sau periferice, iar, copiii de origine romă sunt afectați în mod deosebit, fiind adesea la «intersecția» (ei, Doamne, chiar «intersecţie» în loc de interferenţă!!) mai multor dezavantaje! Intersecţia e numai la nivelul străzilor şi al drumurilor de ţară, domnişoară dragă, cu toate că ne spui că: ,,Vreau ca trecerea de la principiul egalității la cel al echității să fie garantată tuturor, indiferent de mediul de reședință, de mediul socio-economic, de nevoile educaționale speciale sau de orice alt criteriu. La mulți ani tuturor, cu șanse egale și cu visuri mari!”, a spus în cele din urmă, în mesajul său, noul ministru al Educației. Umplând cu mare generozitate «tolba» de promisiuni, Ligia Deca – un fel de…Monica Anisie cu altă misie, promite că va fi un partener implicat ca fiecare copil să aibă acces la o educație de calitate, iar, ca o certitudine a împlinirii acestui deziderat, Ligia Deca, noul ministru al Educației, i-a mulţumit cu plecăciune «Tătucului», când i-a spus: ,,Îi mulțumesc domnului Președinte Klaus Iohannis pentru încrederea acordată! La momentul la care m-am alăturat echipei de la Administrația Prezidențială, eram cel mai tânăr consilier al Preşedintelui. Probabil, nu o alegere simplă, însă, am primit multă încredere şi apreciere, autonomie şi responsabilitate. Iar provocarea de a demara o reformă în educație incluzivă şi fără agendă prestabilită, bazată pe studii şi pe acord social, a constituit o onoare”, a încheiat cu aplecată reverenţă doamna ministru Ligia Deca! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA