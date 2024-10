Educaţia…şi Lecţia de Viaţă! – Interviu cu domnul Ionică Boştină, specialist în optică şi patronul magazinului-atelier «Optica IONICĂ» din Târgu-Jiu – ,,Bucuria pe care o am în suflet este de la Dumnezeu şi de la micile împliniri ale activităţii mele profesionale de fiecare zi”!

-Rep. Ce mai faceţi, domnule Ionică Boştină, sau «Şeful», cum îmi place mie să vă spun, pentru că sunteţi, într-adevăr, şeful unui magazin-atelier care vă poartă numele, şi care este renumit pentru «vederile» noastre de toate zilele!

-I.B. Vă mulţumesc, domnule profesor, Vasile Gogonea, că aţi venit pe la mine la atelier, pentru că sunt un cititor consecvent şi devotat al Ziarului «Gorjeanul» şi îmi plac artiolele publicate în ziarul nostru de suflet! Ceea ce fac, la modul general, eu cred că fac bine, pentru că aşa m-am pomenit de când mă ştiu, iar, bucuria pe care o am în suflet este de la Dumnezeu şi de la micile împliniri ale activităţii mele profesionale de fiecare zi!

-Rep. Domnule Ionică, aţi sponsorizat, împreună cu distinsul dumneavoastră frate, col. retr. Cornelius Boştină, două monumente impresionante închinate eroilor, la Peşteana Vulcan, satul în care v-aţi născut şi în care aţi copilărit, aşa că nu putem trece prea uşor peste asemenea iniţiative care demonstrează că beneficiarii serviciului public de educație sunt oamnii cu suflet şi cu un deosebit simţ patriotic, iar, faptul acesta dovedeşte că nu numai şcoala este în serviciul copilului/tânărului, cel care este beneficiarul direct al educației oferite prin serviciul public de învățământ!

-I.B. Domnule profesor, şcoala asigură viitorilor adulți o alfabetizare funcțională în toate domeniile necesare unei vieți autonome și împlinite în societate, care să contribuie la starea de bine individuală și a comunității, dar, educaţia patriotică este o coordonată a legăturii organice a omului cu pământul strămoşesc!

-Rep. Ceea ce aţi iniţiat dumneavoastră în satul natal, presupune multă pasiune, multă dăruire, dar, şi un efort material şi financiar care nu este de neglijat!

-I.B. Presupune folosirea directă şi transparentă a celor mai potrivite canale de comunicare a nevoilor, acțiunilor și rezultatelor procesului educațional, iar, eficacitatea este palpabilă, mai vizibilă, sporind preocuparea ca educația să aibă impactul dorit, respectiv, copiii să învețe și să progreseze spre potențialul lor maxim, astfel încât viitorii cetățeni să aibă o viață de calitate.

-Rep. Mă bucur mult că putem avea un dialog atât de intersant despre ceea ce înseamnă educaţia în şcolară şi educaţia în afara şcolii unde profesorul…

-I.B. Profesorul este copilul/tânărul, cu cele trei dimensiuni de dezvoltare: corp, minte și suflet, şi orice activitate organizată în instituțiile de învățământ și conexe este justificată în măsura în care îmbunătățește, în mod demonstrativ sau la modul evident, calitatea serviciilor dedicate educaţiei patriotice! Eu cred că succesul școlii este măsurat după modul în care fiecare copil ajuns la vârsta maturității se regăsește ca un iubitor de patrie, în cea mai bună variantă a sa la momentul respectiv și are implicit un răspuns adecvat la o serie de întrebări ale căror răspunsuri nu se găsesc în telefonul mobil sau în universul digitalizat, deci, aspecte referitoare la modul cum se autopercepe tânărul, ca şi omul matur în societatea globalizată, pentru ca individul, dar, mai ales copilul şi tânărul să înţeleagă şi modul cum poate să rămână bun și cum poate deveni și mai bun!

-Rep. Sunt de-a dreptul impresionat de modul în care priviţi aspectele importante ale actului educaţional, iar, opiniile dumneavoastră pot servi ca exemple de referinţă pentru cei care conduc destinele actului educaţional şcolar şi extraşcolar!

-I.B. Cred că viitorul adult este capabil să acceseze orice tip de informație și să o înțeleagă suficient pentru a o folosi ca resursă în performanța propriilor acțiuni sau în excelență. Școala oferă copiilor și tinerilor un set de repere valorice și culturale și de principii etice care să le asigure dezvoltarea unei identități complexe și bine definite din perspectiva națională, europeană și globală.

-Rep. Pentru că educaţia dezvoltă în rândul beneficiarilor capacitatea de a interpreta, prin filtrul acestor valori și repere, relația cu sine, ca ființă morală, cu familia, cu lumea profesională și cu societatea în general.

-I.B. Domnule profesor, vă rog să nu mă lăudaţi prea mult, pentru că o să intre lumea la bănuială, dar, eu cred că viitorul adult este capabil să acceseze orice tip de informație și să o înțeleagă suficient pentru a o folosi ca resursă în performanța propriilor acțiuni sau în excelență, deoarece şcoala trebuie să le ofere copiilor și tinerilor un set de repere valorice și culturale și de principii etice care să le asigure dezvoltarea unei identități complexe și bine definite din perspectiva națională, europeană și globală. Consider că educaţia patriotică dezvoltă în rândul beneficiarilor capacitatea de a interpreta, prin filtrul acestor valori și repere, relația cu sine, ca ființă morală, cu familia, cu lumea profesională și cu societatea în general!

-Rep. De multe ori, această relaţie este viciată de suspiciuni, de intrigi şi de invidie între oameni mai mult sau mai puţin apropiaţi, chiar între fraţi, pentru că banii şi interesele meschine denaturează relaţiile fireşti şi normale între oameni!

-I.B. În legătură cu acest aspect pe care îl semnalaţi, să ştiţi că am citit articolul dumneavoastră din Ziarul «Gorjeanul», despre scrisoarea către tatăl dumneavoastră, la împlinirea celor o sută de ani de la naşterea sa, şi am rămas foarte surprins de situaţia existentă, sau, poate nu am înţeles eu prea bine, dar, fiind vorba despre o moştenire şi despre un proces de partaj despre care mi-aţi amintit uneori, s-ar putea ca în momentul în care afirmaţi în scrisoarea către tatăl dumneavoastră, că «acelora care ţi-au dat argint viu (mercur) ca să te omoare pentru că nu le-ai dat semnătură pe casă, le-ai spus cu ultimele cuvinte abia şoptite, înainte de a-ţi da duhul», cred că e o problemă deosebit de gravă care vă apasă ca o rană pe suflet!

-Rep. Domnule Ionică Boştină, poate voi reuşi să lămuresc acest lucru, pentru că în anul 2010, cu sprijin mitropolitan, am reuşit să ajung la Mănăstirea «Petru Vodă», din judeţul Neamţ, la duhovnicul neamului românesc, Preacuviosul Părinte Iustin Pârvu, care mi-a spus două lucruri esenţiale pentru cristalizarea convingerilor mele, zicându-mi: ,,Omule, pe sub casa ta curge ceva murdar, cu multe vrăji şi făcături păgâne, dar, cel mai însemnat lucru este că părinţii tăi au murit otrăviţi cu «argint viu»” (mercur)! Chiar multe, multe lucruri mi-a spus duhovnicul care în anul 2013 a plecat la Domnul!

-I.B. De data aceasta sunt eu impresionat şi de-a dreptul încremenit de ceea ce îmi spuneţi, pentru că în mod firesc, trebuie verificat dacă cele spus de către duhovnicul Iustin Pârvu se confirmă!

-Rep. Domnule Ionică Boştină, de unde ştia preacuviosul duhovnic, de la sute de kilometri, că pe sub casa mea trecea canalizarea familiei aşa-zisului frate, pentru că frate nu îl poţi numi pe un asemenea individ? De unde ştia preacuviosul că părinţii mei nu prea s-au înţeles între ei şi că mama a fost implicată în otrăvirea tatălui meu, iar, după aceea, a fost şantajată mereu şi i-a fost administrat acelaşi «tratament», ca să nu ciripească ceva, pentru că mama ţinea foarte mult la mine şi era în stare să-mi dezvăluie, la un moment dat, ceea ce se întâmplase cu tata?

-I.B. Domnule profesor, în finalul dialogului nostru, v-aş ruga să încheiem discuţia de astăzi pe această temă, pentru că mi se pare un lucru cutremurător!

-Rep. Aşa este, aveţi perfectă dreptate, iar, ca să încheiem invocându-L pe Dumnezeu, să spunem că Dumnezeul nostru este, aşa cum spune psalmistul, un Domn bun şi mare, Care «pe toate câte le-a vrut, le-a făcut în cer şi pe pământ» (Ps. 134, 3-6). Pentru că Dumnezeu este Stăpânul istoriei, Care cârmuieşte inimile şi evenimentele după bunul Său plac (Efes. 4, 17). De aceea, Înţeleptul Solomon Îi spune: „Tu, pururea ai putere nemărginită” (Înţ. 11, 21), iar dreptul Iov mărturiseşte: „Ştiu că eşti Atotputernic; nu este nici un gând care să n-ajungă pentru Tine faptă” (Iov 42, 2).

