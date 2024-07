Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu d-l prof. dr. Constantin ARCUŞ, Preşedinte al Societăţii Cultural-Ştiinţifice «Rădineşti-GORJ» – ,,Putem avea soluții la problemele cu care ne încearcă Dumnezeu, doar cu optimism și încredere că El ne va deschide mintea pentru a putea avea o imagine panoramică”!

-V.G. Domnule dr. Constantin Arcuş, sunteţi un moştenitor şi un continuator înzestrat al minunatului dumneavoastră tată, domnul prof. Marin Arcuş, aşa că v-aş întreba, pentru început, dacă aveţi atuul unei viziuni optimiste cu privire la lumea în care trăim şi chiar la realitatea şcolii din satul Rădineşti, unde sunteţi profesor!

-C.A. Eu sunt mai optimist decât tatăl meu şi am vorbit cu domnul primar că în maximum cinci ani, vom avea tinerii acasă, pentru că vom crea locuri de muncă aici, la Rădineşti, pentru că vom crea «Centrul de Terapie şi Educaţie prin Cultură», prin care valorificăm, atât turismul din toată zona «Dealu`Muierii», cel mai lung deal din Dacia lui Burebista, care uneşte muntele cu câmpia, cât şi partea de istorie a locurilor noastre!

-V.G. Poate că o să discutăm în viitor despre educaţie, despre şcoala de astăzi, dar, mai întâi, aş dori să ne răspundeţi, dacă vă consideraţi o fire optimistă şi pe deplin încrezătoare în tot ceea ce întreprindeţi?

-C.A. Putem avea soluții la problemele cu care ne încearcă Dumnezeu, doar cu optimism și încredere că El ne va deschide mintea pentru a putea avea o imagine panoramică. Doar în acest fel, vom putea analiza oportunitățile de acțiune, aşa cum vulturii «analizează»

oportunitățile de acțiune din înaltul cerului!

-V.G. Frumoasă comparaţia şi destul de inspirată metafora, pentru că «vulturi» binefăcători se pot numi şi sponsorii care v-au ajutat cu generozitate la desfăşurarea ediţiei a XXV-a manifestării Societăţii Cultural-Ştiinţifice «Rădineşti-Gorj», din 16 iunie 2024, oameni cu posibilităţi materiale şi financiare, dar, şi cu suflet mare, cum se spune!

-C.A. Vreau să le mulţumesc recunoscător acestor oameni «cu suflet mare», cum spuneţi dumneavoastră, fără de care nu puteam fi împreună în acea zi de 16 iunie la Rădineşti, pentru că sunt nişte oameni deosebiţi, care ne întind mâna în fiecare an şi ne ajută, aşa cum ne-au ajutat şi în anii anteriori, ca să realizăm o serie de activităţi în această zi de mare sărbătoare devenită tradiţională în satul nostru! De aceea, îmi face mare plăcere ca să-i amintesc pentru dumneavoastră: Gheorghe DRAGOMIR, Cristian STAICU, Sorin CREȚAN și Cornel DRAGOMIR – manageri ai «SC GECO CRISOR CONSTRUCT SRL», Tudor Băluță – manager al «SC CIRUS SRL», Stan MOȚĂȚĂIANU – manager al «SC A BIS Z TURANIUM SRL», Bogdan STANACHE – manager al «SC PIAȚA DE SITURI SRL», Dan SCĂUNAȘU – manager al «SC INSTPRO SRL», Cristian MEDREGA – manager al «SC FARBUM SRL», Ecaterina DIULESCU – manager al «SC KASIOVA SRL», Eugen JOIȚA – manager «G&D JOIȚA CONSTRUCT», Bogdan NUȚĂ – manager «SC TRIDOM CONSTRUCT SRL», Virgil FIRA și Mihai FIRA – manageri ai «SC MOVIPLAST SRL», Marian Spătaru – manager «SC. MIREMARIANO PRODCOM SRL» şi domnul Ion Secu – manager MAGAZINUL «MUZICA» din Craiova! Mii de mulţumiri şi profundă recunoştinţă!

,,Proiectul de suflet al nostru, al dănciuleştenilor, care se numeşte «Centrul de Terapie şi Educaţie prin Cultură»”!

-V.G. Doream să vă spun că vă mulţumesc respectuos pentru diploma de excelenţă acordată, dar, cred că meritau mult mai mult, alte persoane, această distincţie onorifică!

-C.A. Domnule profesor, la momentul 16 iunie 2024, Consiliul Director al Societății Cultural-Științifice «RĂDINEȘTI-GORJ», a considerat că dumneavoastră sunteți una dintre personalitățile care merită cu deplin temei «Diploma de Excelență»! Vă felicit pentru activitatea deosebit de bogată și variată și vă mulțumim pentru că existați și sunteți un bun exemplu pentru noi toți!

-V.G. Ce ne mai puteţi spune despre activitatea dumneavostră şi despre proiectele pe care le veţi în vedere pentru viitor?

-C.A. Am să vă vorbesc în continuare despre proiectul de suflet al nostru, al dănciuleştenilor, şi nu numai al lor, care se numeşte «Centrul de Terapie şi Educaţie prin Cultură», iar, împreuncă cu domnul primar Bădescu Marius, am realizat un studiu de fezabilitate, un plan de afaceri pe care l-am pus în dezbatere la «ADR Sud-Vest Oltenia»!

-V.G. Să ştiţi că de multe ori, fiecare dintre noi se gândeşte la faptul speranța din sufletul nostru e câteodată cel mai valoros resort pe care îl avem pentru a merge mai departe! Dacă vedem şi partea plină a paharului, constatăm că optimismul e deosebit de important, deși, de multe ori e luat în derâdere de către unii dintre noi, mai realiști, pasă-mi-te, dar, nu se ştie cât de inspiraţi de pronia divină!

-C.A. În cazul nostru, sperăm să convingem conducerea «ADR Sud-Vest Oltenia» că ideea noastră de proiect poate avea finalitate şi că putem să creem ceea ce ne-am propus!

-V.G. Când te consideri o fire optimistă, cu siguranţă, vei veți găsi atât de multe motive ca să mergi mai departe, iar, pentru a alege de fiecare dată optimismul vs pesimismul, trebuie să porneşti de la premisa că un optimist înțelege că viața poate fi un drum cu multe obstacole, dar măcar duce undeva! De aceea, un optimist învață din greșeli și eșecuri și lui nu îi este frică să greșească! Ce imbold vă detremină să mergeţi înainte?

-C.A. Fă primul pas și apoi celelalte vor urma de la sine! Sau, altfel spus, alege să te prezinți la concurs sau la interviu, și deja, mai mult de jumătate din activitate a fost făcută! Această idee mi se pare una dintre cele mai întâlnite unde nu te aştepţi, de la social-media, la articole motivaționale scrise de psihologi. De fapt, cred că e mult mai greu de făcut decât de spus! Ca să faci acel prim pas, pentru a te prezenta la acea întâlnire cu succesul dorit, ai nevoie de optimism și încredere, care vin dintr-o atitudine coerentă! Dacă nu ai o atitudine pozitivă, care te încurajează să vezi partea plină a paharului în orice situație, chiar și în cel mai nedorit eșec al tău, atunci nu vei face nici acel mic prim pas înainte!

,,Faptul că ne-am aflat la Rădineşti, ne-a oferit posibilitatea ca să vedem aceste produse promoţionale pe care le-am pus pe mese, vase ceramice cu înscrisul «Rădineşti»”!

-V.G. Ce sfaturi credeţi că le puteţi da unor oameni de bine?

-C.A. Nu cere mereu de la tine maximum, pentru că nimeni, nici măcar natura nu înflorește mereu! Ai răbdare cu tine, dar o răbdare optimistă, plină de speranță! Tot ceea ce ai nevoie pentru a-ți atinge scopurile este deja în tine, de la Dumnezeu! Faptul că ne-am aflat la Rădineşti, ne-a oferit posibilitatea ca să vedem aceste produse promoţionale pe care le-am pus pe mese, vase ceramice cu înscrisul «Rădineşti» şi cu destinaţia turistică «Dealu` Muierii» şi insignele pe care le-aţi primit cu toţi, ceea ce dovedeşte, că nu doar vorbim despre aceste lucruri, dar, şi facem ca acestea să se realizeze!

(VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA