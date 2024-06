Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – În «Ziua Rădineştilor» – un ciclu de manifestări care au fost iniţiate, puse în aplicare şi finalizate de către minunata Familie ARCUŞ – ,,După 1989, am stabilit ca ultima duminică din iunie să rămână «Ziua satului», ziua localităţii sau «Sărbătoarea Rădineştilor», pe care o sărbătorim, astăzi, în 16 iunie”!

În ziua de 16 iunie 2024, în Duminica a 7-a după Sfintele Paşti, satul Rădineşti, din comuna Dănciuleşti, s-a împodobit cu veşminte de aleasă sărbătoare, deoarece, sub egida Primăriei şi a Consiliului local Dănciuleşti, ca şi a Întreprinderii Sociale Societatea Cultural-Ştiinţifică «Rădineşti-Gorj», s-au desfăşurat manifestările culturale supranumite şi «Perlele Olteniei», prilejuite de «Ziua Rădineştilor», deci, un ciclu de manifestări care au fost iniţiate, puse în aplicare şi finalizate de către minunata familie a Domnului prof. Marin Arcuş, împreună cu familia distinsului său fiu, prof. dr. Constantin Arcuş, cei doi mari oameni de catedră constituind «sufletul viu» al unui tradiţional act de cultură care se desfăşoară de mulţi ani în această localitate. Printre participanţii prezenţi la manifestare, amintim pe domnii: Ion Birlovescu, de la Filarmonica «Oltenia» din Craiova, Gabriel Vlăduţ, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrii Dolj, Valentin Mitrică, Preşedintele «Cluster-Bio Oltenia», domnul prof. univ. dr. Ion Mocioi, domnul colonel (rez) Walter Loga, Preşedintele Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», «Tudor Vladimirescu» din Gorj, domnul jurist Ion M. Ungureanu, domnul jurist şi economist, Marius Vlaicu, domnul Gheorghe Cărbunescu, gorjean de suflet, stabilit în Vâlcea, domnul Eugen Petrescu, Preşedintele Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria», «Matei Basarab» din Vâlcea, domnul Nicolae Dobrică, om de cultură din Vâlcea şi alţii!

«Diplomă de excelenţă» care se atribuie pentru «activitatea complexă de scriitor, publicist şi promotor al religiei creştine».

În esenţă, manifestările au cuprins: întâlnirea de la Muzeul Satului Rădineşti, deplasarea participanţilor în sala de evenimente, cuvântul de deschidere al primarului Marius Dumitra Bădescu, apoi, ampla desfăşurare a Sesiunii anuale a Societăţii Cultural-Ştiinţifice «Rădineşti. Gorj». Personal, trebuie să recunosc faptul că este pentru prima dată când particip la această manifestare excepţională, iar, după ce am coborât din maşină, primul loc în care m-am deplasat şi prima instituţie în care am intrat a fost Biserica, unde se oficia slujba Sfintei Liturghii, dar, spre mâhnirea sufletului, în biserică erau la slujbă numai… două femei (!!??), deşi staţia mergea şi în plin centrul satului se auzeau ecourile slujbei! Domnilor rădineşteni, stimate Domnule Marin Arcuş, stimate Domnule prof. dr. Constantin Arcuş, mi-aţi acordat o «Diplomă de excelenţă» care se atribuie pentru «activitatea complexă de scriitor, publicist şi promotor al religiei creştine», dar, nu putem şi nu avem voie să uităm că toate câte au fost, sunt şi vor fi în lumea aceasta, se datorează Lui Dumnezeu, că tot ceea ce agonisim noi, oamenii, constituie «talantul» de la Dumnezeu! Eu vă mulţumesc respectuos pentru diploma acordată şi vă propun ca în viitor, oaspeţii care vin la manifestare, împreună cu localnicii care trebuiesc sensibilizaţi, să intre mai întâi în biserică şi să participe la Sfânta Liturghie, evident, cei care binevoiesc acest lucru, ca după aceea, să viziteze muzeul etnografic şi să meargă sub cortul unde se desfăşoară manifestarea! De asemnea, e bine ca preotul să rostească o scurtă rugăciune în faţa participanţilor la sărbătoare şi să binecuvinteze bucatele care vor potoli setea şi foamea credincioşilor! Rog, să nu fie cu supărare, propunerea pe care am făcut-o cu acest prilej, pentru că activitatea Centrului de Terapie şi Educaţie prin Cultură trebuie să fie completată şi prin… Credinţă, iar, împlinirea întregii manifestări să fie şi una duhovnicească! «NIHIL SINE DEO»!

O manifestare cu ecou în plan cultural şi turistic, pentru dezvoltarea viitoare a localităţii Rădineşti!

În continuare, să adăugăm că în cadrul acestei sesiuni anuale au fost înmânate premiile de onoare «Cornelius Radu», premiile pentru inteligenţă «Gheorghe Radu», Diplomele de Excelenţă, urmate de prezentarea destinaţiei turistice «DEALU` MUIERII», prin detalierea activităţii Centrului de Terapie şi Educaţie prin Cultură (prof. dr. Constantin Arcuş). Totodată, au fost decernate diplome şi distincţii pentru o serie de personalităţi din lumea ştiinţifică din ţară şi din afara ţării, dar, personalităţi româneşti, care ne-au făcut cinste, ori de câte ori au luat parte la consfătuiri şi simpozioane ştiinţifice! De asemenea, au fost premiaţi elevi şi tineri care au obţinut rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare! Un moment emoţionant l-a constituit înmânarea pentru toţi participanţii a insignelor «Touristic Destination – Business, Education, Culture – «Dealu` Muierii», prezentarea şi înmânarea emblematicei cărţi: «Popasuri Muzicale, autor, domnul prof. Marin Arcuş», prezentarea şi înmânarea Revistei «Interfluvii», Anul XXXIII, nr. 26, iunie 2024, urmate de pregustarea unor produse gastronomic locale, preparate de către doamnele: Ecaterina Popescu şi Ioana Andronie, aceasta constituind desfăşurarea primei părţi a «Zilei Rădineştilor», care a fost încununată de binemeritata masă festivă! În cea de-a doua parte a manifestărilor s-a desfăşurat Festivalul-concurs al Cântecului Popular «Perlele Olteniei», prezentat de către d-na Ioana Stana, o serie de spectacole susţinute de către solişti vocali şi instrumentişti acompaniaţi de tarafuri sau orchestre, finalizate prin deliberarea juriului. A urmat spectacolul folcloric susţinut de către un grup instrumental intitulat «Maria Lătăreţu» – junior şi apoi, înmânarea premiilor laureaţilor festivalului! În final, «Ziua Rădineştilor» s-a încheiat… seara cu spectacolul folcloric «Hai la horă-n Rădineşti!», susţinut de către Taraful «Marcel Parnica», având ca solistă pe cunoscuta şi îndrăgita interpretă Mariana Ionescu-Căpitănescu, împreună cu Daniela Safta, Daiana Maria Ion, Ioana şi Roberta Maria Şchiopu. În loc de concluzie, să menţionăm că în cuvântul adresat participanţilor, Domnul prof. Marin Arcuş a pornit de la evoluţia istorică a satului Rădineşti, de la modul în care a fost inţiată activitatea «Societăţii Culturale Rădineşti-Gorj», începând cu anul 1990, pentru a se îndrepta îndeaproape şi cu subtilitate asupra aspectelor crizei demografice, cu implicaţiile sale asupra satului românesc şi asupra efectivelor populaţiei şcolare! Domnul prof. dr. Constantin Arcuş, mărturisind că este mai optimist decât distinsul tată al domniei sale, a început prin a sublinia că speră ca în viitorii ani să asistăm la o întoarcere în sat a tinerilor plecaţi în străinătate, mai ales că există oportunităţi de creare a unor locuri de muncă pentru aceştia! De asemenea, domnia sa a dat citire listei sponsorilor care au întins o mână de ajutor pentru desfăşurarea acestei acţiuni şi a declarat că este profund implicat în proiectele interesante şi cu ecou în plan cultural şi turistic, pentru dezvoltarea viitoare a localităţii Rădineşti! (VA URMA)

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!

Profesor dr. Vasile GOGONEA