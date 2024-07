Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Fenomenul depopulării în mediul rural se metamorfozează (I) – Pentru a conchide că «România moare», din perspectiva propriei populaţii – anual sunt între 300.000 şi 320.000 de decese şi între 150.000 şi 200.000 de naşteri!

O serie de specialişti şi statisticieni în domeniul demografiei subliniază faptul că România trece printr-o acută criză a depopulării, mai ales în mediul rural, pentru a conchide că «România moare», din perspectiva propriei populaţii, deoarece, anual înregistrăm între 300.000 şi 320.000 de decese şi numai între 150.000 şi 200.000 de naşteri. Aceasta conduce, conform datelor statistice oficiale, la un sold negativ semnificativ, iar, dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte în acest sens, România se depopulează, pentru că un număr important de români, în special tineri, pleacă la muncă în străinătate şi după un timp, unii decid să nu se mai întoarcă, întemeindu-şi o familie în afara graniţelor, fie pleacă la studii şi, treptat, se integrează unor societăţi din alte state. Poate, pentru a ne dovedi nouă înşine, că fenomenul depopulării în mediul rural se metamorfozează în sărbătoarea unui festival folcloric, aducem în atenţie desfăşurarea în comuna Godineşti, în ziua de 1 august 2024, a unei noi ediții a Festivalului Folcloric pentru Tineret, ajuns la ediția a-XXIV-a, care, începând cu acest an, prin hotărârea Consiliului Local Godinești, va purta numele «Nicolae Mischie», un strălucit fiu al localității, născut pe 2 martie 1945 în satul Godineşti, fiul lui Alexandru şi al Mariei Mischie, cel mai mic dintre cei 15 fraţi!

După 1989, nenumărate persoane tinere au format familii cu alţi tineri din diferite localităţi sau din alte ţări

Dintr-o asemenea perspectivă, dar, nu doar acesta fiind singurul motiv, pentru astăzi, am ales ca să analizăm situaţia comunei Godineşti, iar, dacă se are în vedere numărul căsătoriilor din ultimii 34 de ani, se constată că de la 20 de căsătorii în 1992 a scăzut numărul acestora la numai 8 în 2002 şi la 10 în 2011, ajungându-se la 11 căsătorii în anul 2017, spre deosebire de anul 2015, când sunt consemnate 6 căsătorii şi anul 2016, când s-au înregistrat 7 căsătorii, deci, o rată a nupţialităţii foarte scăzută.

După 1989, nenumărate persoane tinere au format familii cu alţi tineri din alte localităţi sau din alte ţări, părăsind comuna, iar prin aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, multe persoane tinere s-au căsătorit în străinătate, în Italia, Germania, Belgia, mutându-se în ţările respective. În momentul de faţă, ca un fapt curios, numai în satul Godineşti există peste 50 de persoane aparţinând ambelor sexe, cei mai mulţi fiind bărbaţi, care nu s-au căsătorit niciodată, iar alţii care din diferite motive nu au mai întemeiat o familie. Desigur, numărul mic al cuplurilor formate prin căsătorie se reflectă foarte bine şi în cifra extrem de restrânsă a nou-născuţilor, deoarece, dacă în 1992, la 20 de căsătorii au rezultat 29 de nou-născuţi, în anul 2002, constatăm că din 8 căsătorii, rezultă 13 nou-născuţi, în anul 2011, din 10 căsătorii rezultă acelaşi număr de nou născuţi, iar în 2017, din 11 căsătorii rezultă doar 8 nou-născuţi, deci, în mod surprinzător, numărul nou-născuţilor este mai mic decât numărul căsătoriilor, ceea ce reprezintă pentru prima dată, în analiza noastră, un indicator foarte relevant al depopulării grave a mediului rural din această comună gorjeană.

Unele sate ale comunei sunt în pericol de a dispărea de pe harta localităţii

Pe fondul acestui număr scăzut al naşterilor, în condiţiile migraţiei masive a tinerilor în alte zone ale judeţului sau ale ţării, dar, mai ales prin plecarea în străinătate, în comuna Godineşti se produce îmbătrânirea continuă a populaţiei stabile, determinând creşterea ratei mortalităţii. În anul 1944, în satele Arjoci şi Godineşti existau 1052 de locuitori cu vârste între 0 şi 18 ani, alţi 1.103 cu vârste între 18-60 de ani şi 68 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani, iar în anul 1987, în satele comunei erau 161 de copii şi persoane tinere cu vârste de la 0 la 18 ani, mai existau 1312 locuitori cu vârste de la 18 la 60 de ani şi alţi 556 de locuitori cu vârsta înaintată de peste 60 de ani, iar prin aceste exemple, se constată o scădere vizibilă a potenţialului demografic, deoarece în anul 2014, existau în comună doar 70 de copii şi o serie de tineri cu vârste între 0 şi 18 ani, cât şi 1.135 de locuitori cu vârste între 18 şi 60 de ani şi tot 556 de locuitori cu vârste înaintate de peste 60 de ani, deci, se remarcă o pondere a persoanelor mature şi de vârstă înaintată.

Pe lângă cele subliniate, să mai precizăm că în anul 2014 au fost doar 14 naşteri în comună şi 30 de decese, deci, dublul naşterilor, iar în acest fel, putem concluziona că unele dintre satele comunei sunt în pericol de a dispare de pe harta localităţii, acestea fiind Arjoci, Chiliu, Câlceşti, Rătez şi satul numit Pârâu-Vale. Cea mai elocventă dovadă privitoare la depopularea comunei Godineşti o constituie desfiinţarea unor unităţi şcolare datorită lipsei efectivelor de elevi. Dacă înainte de 1989 s-au desfiinţat şcolile primare cu clasele I-IV din satele Chiliu şi Rătez, în anul 2004 s-au desfiinţat, atât grădiniţa, cât şi şcoala primară cu clase de I-IV de la Pârâu-Vale, apoi, în anul 2008 s-au desfiinţat, atât grădiniţa, cât şi şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Câlceşti, pentru ca în anul 2015 să fie desfiinţate, atât grădiniţa, cât şi şcoala primară cu clasele de la I-IV Arjoci. În momentul de faţă, mai funcţionează, cu foarte mari dificultăţi de efectiv de populaţie şcolară, câteva unităţi de învăţământ printre care o grădiniţă şi o şcoală primară cu clasele I-IV în satul numit Pârâu-Pripor şi o grădiniţă şi singura şcoală gimnazială cu clasele I-VIII în satul de reşedinţă Godineşti, însă cu efective de elevi şi cu număr de clase tot mai reduse de la un an la altul. Ca o privire tristă asupra unui tablou demografic sumbru, comuna Godineşti ar putea să dispară de pe hartă şi ca unitate administrativ-teritorială, deoarece se vorbeşte despre faptul că satul Godineşti, cu tot mai puţini locuitori, nu peste mulţi ani, ar putea fi arondat localităţii Tismana, iar în ceea ce priveşte satul Pârâu-Pripor, se preconizează că va fi arondat comunei învecinate Ciuperceni, cum s-a întâmplat în anul 1989, doar pentru câteva luni. (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA