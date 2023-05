Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos, despre Raiul Împărăţiei cereşti sau locul minunat de linişte şi odihnă! – HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! – ,,Să le spui oamenilor, că nimeni nu ştie nici ziua, nici ceasul când voi veni după poporul meu sfânt”!

Fiecare persoană are posibilitatea de a primi iertarea tuturor păcatelor,iar, atunci când Dumnezeu Tatăl a împlinit sentința, El a declarat că toți cei care cred în Fiul Său sunt declarați nevinovați, pentru că pentru toate păcatele noastre Iisus a plătit deja cu viața totală. Deci, un om nu poate fi justificat prin fapte înaintea Sfântului Dumnezeu, omul nu poate decât să primească iertarea păcatelor prin dar, prin harul Domnului și prin mila Lui mare, deoarece, Cuvântul lui Dumnezeu, spune: ,,Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit” (Romani 10: 13), iar, Iisus Hristos a spus: ,,Eu sunt calea, adevărul și viața; nimeni nu vine la Tatăl, ci prin Mine” (Ioan 14: 6). Cel care nu crede că Iisus a murit și a înviat din nou pentru noi, oamenii, acela va plăti pentru păcatele sale. În Raiul ceresc, vom înţelege că nu există o altă cale decât dialogul cu Dumnezeu, Cel Care este gata să accepte orice persoană așa cum este, să accepte și să-i schimbe inima.

-V.G: Dumnezeule, Doamne, Tu ne iubeşti pe toţi, şi buni şi răi, evlavioşi sau păcătoşi, aşa că aştept răspunsl Tău prin care să-mi arăţi modul cum sunt răsplătiţi cei care fac fapte bune şi sunt plăcuţi Împărăţiei cerurilor!

-IISUS: Da, acum vreau să-ţi explic ceea ce poate să fie în rai! Aş vrea să-ţi arăt, ceea ce am pregătit pentru poporul meu sfânt! Să ieşim din tunelul întunecat şi să ajungem la lumină! În acest fel, aş dori să-ţi arăt Slava mea!

,,Ai să vezi aici, cum îngerii dau Slavă şi cinste Tatălui nostru ceresc”!

-V.G: Doamne, acesta este drumul spre Regatul cerului? Iată, pe uşa aceasta scrie foarte frumos şi cu litere de aur: «Bine aţi venit în Împărăţia cerurilor»!

-IISUS: Fiule, poţi intra, pentru că eu sunt uşa, iar, cel care intră prin mine, va intra, va ieşi, va găsi loc minunat de linişte şi odihnă! Ai să vezi aici, cum îngerii dau Slavă şi cinste Tatălui nostru ceresc!

-V.G: Doamne, văd aici o masă la care se poate afla începutul, dar, nu şi sfârşitul! E un tron mare şi un tron mai mic înconjurat de mii de scaune pe care sunt haine de îmbrăcăminte şi multe coroane!

-IISUS: Fiule, Coroana pe care o vezi mai întâi este cununa vieţii, iar, aceasta este ceea ce am pregătit pentru poporul meu! E o masă plină de roadele vieţii, iar, în mijlocul mesei este un vas mare în care se află vinul pentru Cină! Deci, totul este pregătit pentru susţinerea Bisericii mele!

-V.G: Domnul meu şi Dumnezeul meu, cum a spus şi Apostolul Toma, văd acolo o grădină cu mulţi oameni care Îl Slăvesc pe Dumnezeu, persoane bine cunoscute din Biblie, dar, nu sunt oameni în vârstă, ci, oameni tineri! Acolo e un tânăr frumos care ţine în mâna lui o batistă şi care Îl laudă pe Domnul!

-IISUS: Tânărul pe care îl vezi acolo este robul meu, David, cel care dă Slavă Tatălui nostru!

-V.G: Iată, mai văd şi un alt tânăr alături, chiar mai mulţi tineri în jurul lor!

-IISUS: El este Iosua, altul este Moise, altul este Avraam şi pe toţi îi chem pe numele lor, iar, femeia pe care o vezi acolo este roaba mea, Maria Magdalena, alta este roaba mea Sara! Iar, acolo este Maica Mea cea mult iubită, fiindcă vreau să-ţi spun că ea are cunoştinţă de toate lucrurile care se întâmplă pe pământ! Trebuie să mergi şi să spui umanităţii, închinătorilor la idoli, că iadul este real şi că idolatrii nu vor moşteni Împărăţia mea! Du-te şi spunele că dacă se vor pocăi, vor putea intra în «foişorul» meu ceresc şi că îi iubesc! Eu sunt singurul care salvează omenirea şi din pandemie şi din război, iar, în afară de mine, n-o salvează nimeni!

-V.G: Doamne, mi-ai repetat acest lucru mereu, că numai Tu salvezi omenirea, dar, propaganda globalistă spune altceva!

-IISUS: Da, fiule, pentru că umanitatea a fost înşelată printr-un demon care lucrează prin idolul făcut de mâna omului! Vreau să dau oamenilor doar ceea ce este mai bun! Vreau ca omul să intre în Împărăţia cerurilor, să se pocăiască şi să părăsească idolatria, care nu salvează omenirea! Doar Iisus din Nazaret este Cel care salvează, Cel Care Şi-a dat viaţa pentru întreaga omenire! Am un mare mesaj pentru umanitate, aşa că te rog, fiule, să nu taci, du-te şi spune adevărul, du-te şi spune ceea ce ţi-am arătat!

-V.G: Doamne, am văzut aici şi pe Maica Ta cea sfântă închinându-Ţi-se, am văzut femeile cu părul de aur, frumos!

-IISUS: Fiule, ceea ce vezi este vălul pe care l-am dat femeilor şi să le spui femeilor să aibă grijă mare de vălul pe care le-am dat! Mai am ceva să-ţi arăt şi este foarte important, un oraş strălucitor!

-V.G: Doamne, care este şi unde este acel oraş, pentru că vreau să merg şi eu acolo!

-IISUS: Fiule, îţi voi arăta ceea ceste acolo, iar, ceea ce vezi sunt locuinţele cereşti, care sunt gata pentru poporul meu! Aici, toate sunt făcute din aur curat şi strălucitor! Aici, vezi îngeri care construiesc foarte repede, alţii care construiesc mai încet, iar, alţii care nu construiesc nimic!

-V.G: Dar, de ce unii îngeri construiesc mai rapid, alţii mai încet, iar, alţii au oprit construirea?

-IISUS: Fiule, acesta este modul în care oamenii mei muncesc pe pământ, iar, îngerii lucrează, aşa cum lucrează copiii mei de pe pământ! Fiule, poporul meu nu mai posteşte, nu mai răspândeşte Evanghelia! Du-te şi spune poporului meu să caute vechile căi! Îngerii care nu fac nimic aparţin acelor oameni care s-au îndepărtat de căile mele!

,,Eu sunt singurul care salvează omenirea şi în afară de mine, n-o salvează nimeni”!

-V.G: Doamne, de ce plângi, pentru că vreau să mă duci acolo unde oamenii aceia cântă şi se bucură de Raiul ceresc!

-IISUS: Vezi, acolo este o grădină în care florile mă laudă, mă cinstesc, iar, poporul meu nu mai face aşa cum a făcut înainte! Poporul meu, nu mă mai caută ca înainte! De aceea, să mergi şi să le spui oamenilor să mă caute, pentru că voi pleca la un popor care mă caută în duh şi în adevăr, la un popor sfânt! Eu vin, dar, nu pentru cei care sunt cu jumătate de inimă!

-V.G: Iisuse, Dumnezeul meu, Tu eşti Adevărul şi Viaţa, dar, acum pe pământ predomină minciuna şi moartea, cele care sunt asociate cu banii, bată-i focul!

-IISUS: Pentru aceasta, întoarce-te pe pământ şi spune-le oamenilor ceea ce ai văzut în ceruri!

-V.G: Doamne, dar, nu vreau ca să mă mai întorc pe pământ, eu vreau să stau cu Tine! Pe pământ am rătăcit destul iar, acum vreau să fiu numai cu Tine!

-IISUS: Fiule, ascultă-Mă bine, acum e necesar ca să te întorci pe pământ ca să le spui oamenilor că Slava mea este reală, astfel că umanitatea să vină la mine să se pocăiască şi să nu piară!

-V.G: Doamne, îngenunchez înaintea Ta şi te întreb, ce este cu aceste răni la picioarele Tale şi la mâinile Tale?

-IISUS: Sunt cicatricile de ieri, atunci când mi-am dat viaţa pentru umanitate! Ele mi-au rămas, dar, vor dispărea numai atunci când toţi sfinţii vor fi reuniţi aici, în Împărăţia cerurilor! Uite, acei oameni pe care îi vezi pe pământ sunt şi rudele tale! Trebuie să te întorci pe pământ ca să le spui oamenilor adevărul, dar, mai înainte, vreau să-ţi mai arăt modul cum voi reveni Eu pe pământ!

-V.G: Abia aştept ca să-mi arăţi, Doamne!

-IISUS: Vezi, acum sunt mulţimi de oameni care dispar, femei gravide care pierd sarcina, copiii parcă s-au împuţinat în toate locurile! Vor veni zile când duhul sfânt, nu va mai fi pe pământ! Fiule, voi merge pe pământ, aşa cum se spune în Tesalonic 4, 16, 17, când voi lua cu mine, doar pe cei care au avut o viaţă sfântă, căci, numai cei care sunt sfinţi, vor intra în Împărăţia cerurilor!

-V.G: Doamne Dumnezeul meu, nu mă trimite în iadul de pe pământ!

-IISUS: Fiule, ştiu că te ameninţă demoni urâţi şi graşi ca să le vorbeşti oamenilor despre tainele iadului şi ale raiului, dar, Eu sunt cu tine şi nu te voi părăsi pentru că eşti alesul meu! Te rog, să le spui oamenilor, că nimeni nu ştie nici ziua, nici ceasul când voi veni după poporul meu sfânt! HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Profesor dr. Vasile GOGONEA