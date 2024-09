Ecouri ale „Galei Femeilor de ZECE”

Așa cum am arătat într-un articol publicat ieri, despre desfășurarea la Târgu Jiu a celei de-a IV-a ediții a „Galei Femeilor de ZECE” organizată și desfășurată de Asociația „Uniunea Femeilor” din Gorj în seara zilei de 30 august 2024, ecourile acesteia au fost pe măsura evenimentului desfășurat.

Femeile gorjene au fost încântate de aprecierea muncii lor și răsplata primită din partea Asociației „Uniunea Femeilor” din Gorj prin atribuirea trofeului „Femeie de 10” și a Diplomelor de Excelență „Idei care merită premiate”, în cadrul celei de-a IV-a ediții a „Galei Femeilor de ZECE”.

„Mulțumesc, Doamne, pentru încă o bucurie, oferită la 4 ani de la ieșirea mea la pensie! Ziua de 30 august 2024 este ziua pe care nu o voi putea uita curând, ziua în care m-am simțit iubită și apreciată! Vă mulțumim tuturor celor care ați participat! Mulțumesc colegelor din Asociația Uniunea Femeilor din Gorj. Vom fi mereu, mână în mână, puternice doar împreună!” (Luminița Săceleanu, poetă, unul dintre membrii activi ai asociației gorjene).

„Trofeul GALA FEMEILOR DE 10! Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată! A fost o seara memorabilă, în care m-am simțit cu adevărat prețuită, alături de oameni dragi sufletului meu! Mulțumesc ASOCIAȚIA «UNIUNEA FEMEILOR» DIN GORJ! Unde-i una suntem toate, Nu există nu se poate!” (Ana-Maria Lungu, profesor, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Rovinari, membru fondator și vicepreședinte AUFG).

„Sunt extrem de onorată și recunoscătoare pentru premiul «Femeie de 10»! Mulțumesc din suflet tuturor celor care au crezut în mine și m-au susținut de-a lungul acestui drum! Acest premiu este despre curaj, asumare, încredere, autodisciplină și dorința de cunoaștere. Cred cu tărie că orice femeie poate fi de nota 10, atât timp cât își urmează inima și pasiunile cu dedicare și curaj. Vă mulțumesc pentru că am împărtășit împreună aceste momente de bucurie! Mulțumesc, organizatorilor, Asociația Uniunea Femeilor din Gorj!” (Simona Stănișel, avocat, secretar general al orașului Novaci).

„Mă simt onorată de premiul dumneavoastră! Felicitări pentru tot ceea ce faceți!” (Raluca Nicolița Davițoiu, doctor în drept, notar public din anul 2006 și cadru didactic în Târgu Jiu).

„A fost și va rămâne pentru mine o seara memorabilă! Am cunoscut oameni minunați, am simțit căldura și prețuirea fiecăruia și sunt onorată și totodată mândră pentru această invitație și pentru nominalizarea de a mă afla printre cele 10 FEMEI DE 10 DIN GORJ… Am simțit ce înseamnă să te iubească DUMNEZEU prin oameni, și mereu când mi-a fost greu mi-a fost aproape… Vă mulțumesc pentru această onoare de a mă afla printre dumneavoastră și vă prețuiesc!” (Marioara Băbu, „Tezaur Uman Viu” din Novaci, cunoscută ca „Băcița de la Stâna Ștefanu” de pe Transalpina).

„Încă sunt plină de emoție și recunoștință după Gala din 30 august 2024, unde am avut onoarea să primesc premiul «Femeie de 10». A fost o surpriză neașteptată și un moment de mare bucurie, care îmi oferă un imbold extraordinar să continui cu pasiune proiectele în care cred. Acest premiu este o realizare colectivă și nu ar fi fost posibil fără sprijinul vostru – familie, prieteni, colegi. Împreună, am demonstrat că, prin colaborare și susținere reciprocă, putem atinge rezultate remarcabile și putem face o diferență. Un gând deosebit de recunoștință se îndreaptă către Asociația «Uniunea Femeilor» din Gorj pentru organizarea acestui eveniment deosebit și pentru recunoașterea contribuțiilor valoroase ale femeilor din comunitatea noastră. Mă simt onorată să fac parte dintr-o comunitate care celebrează excelența și solidaritatea. Vă mulțumesc tuturor pentru încurajările voastre constante și pentru sprijinul neprețuit. Acest premiu este al nostru, al tuturor – și sunt încântată să îl împărtășesc cu voi!” (Aniela Bălăcescu, doctor în economie, cadru didactic la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu).

„Este o adevărată onoare pentru mine și le mulțumesc din suflet organizatorilor pentru decernarea acestui premiu. Mottoul meu în viață este «Stabilește-ți vise înalte și muncește în fiecare zi pentru ele, doar munca este puntea dintre vise și realizări»”. (Daiana Dajulescu, pilot comercial din Târgu Jiu).

„Mulțumesc, Doamne! Trofeul «GALA Femeilor de 10». Mulțumesc pentru încrederea de a-mi acorda acest premiu! Mulțumesc, Asociația «Uniunea Femeilor» din Gorj” (Nicoleta Lăcătușu, interpretă de muzică populară și profesor la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu).

„DAR din DAR se face RAI. Astăzi la Gala Femeilor de Zece, Ediția nr. IV, din 20 august 2024, Asociația Uniunea Femeilor din Gorj a ales să-mi aducă o bucurie în plus pentru toate eforturile pe care le depun pentru susținerea persoanelor cu dizabilități și persoanelor din medii vulnerabile. Am avut 1001 de emoții. M-a surprins că m-au enumerat și pe mine printre femeile care cu excelență dăruiesc din preaplinul lor. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare. Prevăd un viitor în care vom construi lucruri frumoase, ÎMPREUNĂ. Schimbăm vieți și aducem fericire. Suntem vocea tuturor femeilor care vor să se exprime și poate încă n-au curaj. Felicitări Simona Rădoi, Andreea Tudorescu, Luminița Săceleanu, Raluca Davițoiu! Sunt doar câteva dintre femeile de 10 ale acestei asociații. De asemenea, felicitări tuturor pentru recunoașterea oferită! Mă înclin în fața voastră”. (Elena Pomană, o tânără implicată în ajutorarea persoanelor cu dizabilități, fondator și Președinte al Asociației „Dăruiește Fericire”).

„Am avut norocul să întâlnesc oameni care reușesc să schimbe totul în jurul lor și, mai ales, să te schimbe pe tine! La rândul meu contribui la transformarea celor mici, ceea ce pentru mine este sensul vieții mele. Sensul vieții e să-ți găsești chemarea. Am devenit profesor prin creștere și educație și cred în puterea profesorului. Profesorii au darul de a oferi celorlalți. De această dată i s-a oferit profesorului. Vă mulțumesc Asociația Uniunea Femeilor din Gorj pentru distincția acordată! Vă mulțumesc pentru apreciere, pentru încredere și pentru susținere! Asemenea momente îți dau forță să poți muta și munții din loc!” (Delia Hanu – profesor Liceul Tehnologic Roșia Jiu).

“Seara de 30 august 2024 a fost o seară plină de emoții, o seară în care am primit o Diploma de Excelență în cadrul galei „Femei de nota 10”, organizată de o echipă de femei puternice și minunate, Asociația «Uniunea Femeilor» din Gorj. Diploma a fost acordată pentru activitatea artistică desfășurată, pentru emoția pe care o aștern pe hârtie de fiecare dată când foile prind viață sub vârful creioanelor mele. Cine sunt eu, cine este margabeldianu? În primul rând sunt soție și mamă, și spun în primul rând, pentru că soțul și copiii mei sunt sursa mea de energie pentru fiecare activitate pe care o întreprind. Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a adus în viața bărbatul care îmi este soț, partener, sprijin, echilibru. El este cel care mă impulsionează mereu să devin mai bună! Sunt un paradox, un om al științelor exacte, dar care se lasă ghidat în viață de Dumnezeu, un om care crede în miracole deși știința nu le poate explica. Spirit liber cu visuri mărețe, iubitoare de natură, de cer, de ape, de munți și de văi, cutreier de câte ori am ocazia. Îmi iau camera foto după mine și mă ascund în spatele aventurierilor mei, capturând astfel fragmente din viață. Ca om de carieră, lucrez într-un mediu multicultural, fiind Webcare Specialist pentru o companie care activează în peste 30 de țări. Aici am șansa de a observa puterea și inteligența femeilor, indiferent de naționalitatea lor. Deși am studiat Fizica, viața m-a dus în altă direcție, deschizându-mi uși pe care nici nu visam să le deschid vreodată. Desenul a fost o pasiune, dar portrete am început să fac abia la vârsta de 31 de ani. Mi-a fost mereu frică de portrete, mi se părea imposibil să realizez un portret, dar se pare că fricile sunt doar limite pe care noi ni le impunem, sabotându-ne singuri fără să realizăm. Cu ambiție, muncă și perseverență mi-am depășit fricile, mi-am îmbunătățit tehnicile, ajungând astfel să ofer emoții înrămate! Le mulțumesc acestor doamne minunate, pentru distincția oferită, îi mulțumesc soțului meu pentru tot sprijinul acordat, va mulțumesc vouă, celor care mi-ați permis să vă conturez portretele pe hârtie și vă mulțumesc vouă, celor care ați citit aceste rânduri pentru a mă cunoaște mai bine! Femeilor care stau în spatele acestui eveniment, le mulțumesc pentru puterea lor, pentru curajul de a lupta împotriva problemelor sociale și politice, pentru curajul de a spune mereu ce gândesc și pentru munca benevolă pe care o depun în folosul comunității nevoiașe. Fiind gorjence, arată încă o dată că spiritul Ecaterinei Teodoroiu este încă viu! Dragi femei, visați și cutezați să luptați pentru visurile voastre!” (Margareta Beldianu – Webcare Specialist la o multinațională).

„Împreună, ducem tradiția mai departe! Păstrarea tradițiilor ține de responsabilitatea noastră, de a nu uita ceea ce poporul nostru are atât de frumos și de valoros. Tradiția ne reface legătura cu moștenirea lăsată de adevărații întemeietori. MULȚUMIM Asociația «Uniunea Femeilor» din Gorj!” (Liliana Nănuți – tehnician și păstrător al tradițiilor în satul gorjenesc).

Laudațio pentru artiștii care au evoluat în cadrul galei

“Felicitări Bianca Maria Constantinescu pentru darul minunat pe care îl ai de a cânta atât de frumos și cu atâta pasiune! Noblețea și delicatețea sufletului tău se reflectă în fiecare notă și fiecare vers pe care le aduci la viață prin vocea ta fermecătoare. Cântul tău este o adevărată terapie pentru cei care te ascultă, aducând bucurie și alinare inimilor. Cu fiecare melodie interpretată cu atâta sensibilitate și profunzime, reușești să atingi corzile sensibile ale celor din jur și să le aduci lumină și emoție în suflete. Talentul tău este o binecuvântare pentru comunitate și o sursă de inspirație pentru toți cei care iubesc frumosul. Să continui să îți împărtășești darul cu lumea, să lași vocea ta să răsune și să aducă armonie acolo unde este nevoie de ea. Ești o stea strălucitoare în universul muzicii și suntem privilegiați să te avem alături de noi, împărtășindu-ne frumusețea și emoția cântecului tău. Felicitări pentru talentul tău remarcabil și pentru felul în care îl lucrezi. Să continui să strălucești și să aduci bucurie celor din jur și tuturor celor care te îndrăgesc!” (Adrian Popescu, actor)

„Mulțumim domnului solist Petre Moise pentru că a răspuns pozitiv invitației AUFG-ului. Ne-ați oferit un moment muzical de operă extraordinar, sunteți un tenor cu un registru vocal impresionant. Registrul vocal este crucial, deoarece cu ajutorul lui ne-ați transmis emoții, trăiri…, iar despre asta este GALA FEMEILOR DE 10!!!” (Simona Rădoi)

„Nu știu ce-aș mai putea adăuga ….imaginile acestei gale vorbesc în locul meu. A fost o seară frumoasă cu multe emoții și trăiri sufletești… Vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare pentru transformarea noastră, în fiecare an suntem mai multe și mai puternice, în fiecare an suntem mai încrezătoare, în fiecare an creștem. Vă mulțumesc la fiecare în parte pentru energia și încrederea transmisă. Vă mulțumesc pentru fiecare moment petrecut împreună. Vă mulțumesc pentru mediul și atmosfera caldă oportună pentru dezvoltare. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ați apărut în viața mea fără voi nu reușeam”. (Simona Rădoi – președintă a Asociației „Uniunea Femeilor” din Gorj).

Așadar, cea de-a IV-a ediție a „Galei Femeilor de ZECE”, organizată și desfășurată de Asociația „Uniunea Femeilor” din Gorj în seara zilei de 30 august 2024, a avut ecouri puternice!

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR