Ecologiștii PER Drăguțești au împărțit primii mărțișoare

Reprezentanții organizației PER Drăguțești au oferit deja mărțișoare doamnelor și domnișoarelor din comună. Ovidiu Putanu, liderul PER Drăguțești, personal, a bătut la ușile localnicelor comunei, bucurându-le cu un astfel de cadou simbolic.

O parte dintre membrii organizației l-au însoțit în acțiunea frumoasă, realizată de PER Drăguțești.

A.S.