Echipamente IT pentru școlile din Padeș

Școlile din comuna Padeș vor beneficia de echipamente IT printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Autoritățile locale au scos deja la licitație contractul privind dotarea cu echipamente privind tehnologia informației și comunicațiilor a Școlii Gimnaziale Padeș, unitate cu personalitate juridică ce are următoarele structuri arondate: Școala Gimnazială Motru Sec, Grădinița Cloșani, Grădinița Motru-Sec, Grădinița Călugăreni, Grădinița Văieni și Grădinița Apa Neagră. Astfel, 22 de săli de clasă (7 săli de clasă nivel preșcolar, 9 săli de clasă învățământ primar, 6 săli de clasă nivel gimnazial) vor fi dotate cu echipamente TIC. De echipamente digitale vor beneficia un laborator de științe, un laborator de informatică, un cabinet didactic (istorie-geografie) și un cabinet psihopedagogic. Bugetul alocat pentru această investiție este de peste 560.000 de lei. Se vor achiziționa table interactive, sisteme de sunet, imprimante multifuncționale, scannere portabile, laptopuri, routere wi-fi, camere videoconferință, videoproiectoare etc. Firmele interesate au termen până pe data de 30 septembrie să depună ofertele.

I.I.