Echipamente digitale pentru școlile din Văgiulești

Școlile din comuna gorjeană Văgiulești vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență. Autoritățile locale au scos deja la licitație contractul privind achiziția de echipamente digitale. Acesta a fost împărțit în patru loturi și are o valoare de peste 320.000 de lei. Primul lot, în valoare de peste 230.000 lei, se referă la achiziția de echipamente TIC – laptopuri, calculatoare, servere și alte echipamente. Astfel, laboratoarele de informatică, fizică, chimie și biologice, precum și sălile de clasă vor fi dotate, între altele, cu sisteme all in one, laptopuri, servere de stocare dotate și display-uri interactive. În plus, școlile și grădinițele vor beneficia de imprimante și echipamente de scanare, echipamente de rețea și wi-fi, precum și de echipamente audio-video. „În cadrul proiectului vor fi sprijiniți peste 140 de copii cu vârste între 3 și 15 ani, elevi ai structurilor școlare din comuna Văgiulești, aflați în risc de a participa la un proces educațional inadecvat și perimat și chiar în risc de părăsire a sistemului educațional”, potrivit caietului de sarcini. Astfel, Școala Gimnazială nr.1 Văgiulești, școala primară din Covrigi și grădinițele din satele Covrigi și Văgiulești vor beneficia de asemenea echipamente digitale. Firmele interesate au termen până pe data de 2 septembrie să depună ofertele. Produsele vor fi aduse în școli în cel mult 90 de zile de la data ordinului de livrare.

I.I.