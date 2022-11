Echipa lui Militaru, învinsă de Steaua! Gorjeanul a răbufnit: E prea mult!

Echipa antrenată de Dragoș Militaru, Unirea Dej, a pierdut partida disputată în Ghencea, împotriva Stelei. Meciul, care s-a încheiat cu scorul de 2-0, a fost tranșat de ,,militari” în ultimele minute. Adrian Popa (78’) și Rareș Enceanu (89’) au punctat pentru roș-albaștri, dar deznodământul putea fi altul dacă ardelenii primeau un penalty în prima repriză.

În minutul 28, Laurențiu Corbu l-a faultat pe Adrian Pop în careul Stelei, însă arbitrul partidei, Lucian Rusandu, a lăsat jocul să continue. Înfrângerea a fost pusă de Militaru și pe seama acestui detaliu. Tânărul antrenor gorjean a declarat că erorile de arbitraj se adună împotriva formației sale. ,,E al cincilea meci în care nu primim penalty. Și clare toate. Păcat că nu au fost televizate mai multe. Pentru noi, o echipă mai micuță, e prea mult. E prea mult, pentru că încercăm să jucăm fotbal, să jucăm bine, avem jucători destul de tineri, care n-au jucat mai sus de Liga a 2-a și cred că unele decizii nu sunt tot timpul corecte. Dar eu felicit echipa gazdă, pentru că din moment ce au câștigat și au avut două contraatacuri foarte bune, au meritat să câștige. E simplu. Noi nu am concretizat ceea ce am avut și s-a terminat 2-0”, a spus tehnicianul dejenilor. Fostul arbitru Marius Avram i-a dat dreptate lui Militaru. Cel dintâi a analizat faza în studioul DigiSport Special. ,,E o fază foarte importantă, de penalty, în care vedem doi jucători care încearcă să joace mingea. Este o fază clasică, în care ambii jucători îndreaptă piciorul către minge, unul o nimerește (n.r. – Adrian Pop, de la Unirea Dej), celălalt nimerește piciorul adversarului (n.r. – Laurențiu Corbu, de la Steaua). Deci este un fault care ar fi trebuit sancționat pur și simplu cu o lovitură de la 11 metri, fără cartonaș galben. Nu este imprudență, este pur și simplu o neglijență a jucătorului apărător”, a spus Avram. Pe de altă parte, Militaru s-a declarat mulțumit de parcursul Unirii din campionat. Ardelenii sunt pe poziția a treia în clasament, dar lupta pentru play-off este din ce în ce mai aprigă. ,,Toți ar trebui să fim mulțumiți de acești băieți, care muncesc și au făcut rezultate foarte bune. Până la urmă, noi am făcut un număr de puncte, și mai avem trei meciuri în acest an. Suntem la un număr de puncte foarte bun, raportat la celelalte echipe care sunt acolo, în jurul nostru, o să ne luptăm în continuare, nu avem absolut nimic de pierdut, vrem doar să jucăm mai bine, să îndreptăm greșelile, asta referitor la joc. (…) Toți să fie încrezători și să aprecieze munca acestor băieți, să fie în continuare aproape unii de alții până la ultima etapă din decembrie. Mai sunt trei meciuri nu foarte ușoare pentru noi, jucăm cu două echipe din primele șase locuri, și cu o echipă care e într-o oarecare revenire, Baia Mare. Deci avem nevoie de suportul tuturor”, a spus Militaru. În runda următoare, echipa antrenorului gorjean va da piept cu Gloria Buzău, formație care și-a depus ,,candidatura” la promovare

Program etapa 14

Vineri, 11 noiembrie 2022, ora 18.00

Concordia Chiajna – Steaua – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Sâmbătă, 12 noiembrie 2022, ora 11.00

Unirea Constanţa – FK Miercurea Ciuc

CS Comunal Şelimbăr – CSM Slatina

Politehnica Timișoara – Metaloglobus Bucureşti

Progresul Spartac – SC Fotbal Club Ripensia Timișoara

Viitorul Târgu Jiu – Unirea Slobozia

Unirea Dej – Gloria Buzău

Sâmbătă, 12 noiembrie 2022, ora 12.00

FC Braşov – Politehnica Iaşi – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Duminică, 13 noiembrie 2022, ora 11.00

Dinamo – CSC Dumbrăviţa – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Marți, 15 noiembrie 2022, ora 20.30

SC Oţelul Galaţi – Minaur Baia Mare – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Cătălin Pasăre