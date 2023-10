Echipa de handbal joacă ambele meciuri europene la Târgu-Jiu

CSM Târgu Jiu a reușit să le convingă pe suedezele de la HK Onnereds să dispute ambele meciuri de calificare în orașul lui Brâncuși. Așadar, Sala Sporturilor va găzdui o dublă confruntare cu nordicele. Jocurile vor avea loc în weekendul 18-19 noiembrie. Inițial, CSM trebuia să zboare în Suedia pentru prima manșă, programată pe 11 noiembrie. Duelul contează pentru Turul 3 preliminar al EHF European League, ultimul înainte de grupele competiției. În precedenta întâlnire, suedezele au trecut de Hypo Niederosterreich din Austria. Onnereds a terminat campionatul pe locul 3 anul trecut. Antrenorul gorjencelor Liviu Andrieș a declarat că vestea este una excelentă, în contextul programului aglomerat pe care îl are echipa sa. ,,Ne bucură această știre, suntem încântați și așteptăm meciurile cu nerăbdare. E clar că pentru noi este un atu. Este o premieră pentru o echipă de handbal feminin din Târgu Jiu, să participe în turul 3 preliminar, ultimul tur înaintea calificărilor în grupele EHF. Este o mare realizare și e clar că suporterii vor fi foarte încântați să urmărească aceste două jocuri pe viu. E clar că acest lucru îi va solicita foarte mult pe conducătorii noștri, împreună cu primăria, domnul primar, și toți cei implicați, pentru că este nevoie de anumite îmbunătățiri la sală, de anumite condiții care trebuie create pentru a disputa aceste jocuri. Este și un avantaj din punct de vedere sportiv pentru noi”, a declarat principalul echipei de handbal. Andrieș a mai spus că Liga Florilor este peste campionatul suedez, dar acest lucru nu contează foarte mult când vine vorba de CSM Târgu Jiu, o echipă cu prea puține jucătoare experimentate la nivel european. De aceea, Andrieș a declarat că mobilizarea trebuie să fie exemplară. ,,Şansele noastre vor fi mai mari, dar trebuie să fim foarte atenți pentru că Suedia are un handbal foarte dezvoltat. Ne dorim să sărbătorim cum se cuvine, fetele au fost foarte încântate, pentru că este o premieră pentru multe dintre jucătoarele noastre și atunci ne dorim cu nerăbdare și cu ardoare această competiție.

O calificare ar fi o mare realizare pe care nimeni nu o credea la începutul acestui proiect și pe care am putea-o realiza într-un timp atât de scurt. Campionatul nostru este cu mult peste cel din Suedia, dar asta nu este un avantaj pentru noi. Din contra, este o mare provocare și trebuie să fim foarte atenți. Campionatul din România este undeva în primele 3 campionate din Europa si chiar din lume. Chiar săptămâna trecută, campioana CSM București a jucat cu campioana celor din Suedia, în deplasare, și a câștigat la o diferență de 16 goluri. Și aceasta denotă că este o diferență măricică între campionate, dar acest lucru poate nu trebuie să ne facă să ne culcăm pe o ureche, ci să ne facă să fim foarte atenți, pentru că sunt două jocuri în premieră pentru jucătoare, care vor atârna destul de greu. Va trebui să le gestionăm foarte bine pentru a reuși calificarea. Va trebui să ridicăm nivelul, să fim foarte atenți, pentru că orice acțiune sau realizare contează. Trebuie să fim cât mai agresive, cât mai determinate”, a precizat antrenorul CSM-ului. Gorjencele au ajuns în preliminariile EHF din postura de nou-promovate, după ce au jucat finala Cupei României, pierdută împotriva campioanei CSM București.

Cătălin Pasăre