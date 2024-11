După victoria cu Hermannstadt, Bancu și Mitriță merg la națională

Nicușor Bancu și Alex Mitriță au fost doi dintre protagoniștii succesului cu AFC Hermannstadt, 3-1, din runda a 16-a a Superligii. Bancu a marcat pentru 3-1 în minutul 66, după ce Căbuz a respins șutul lui Mitriță. Cel din urmă pasase decisiv și la reușita lui Maldonado, care o aducea pe ,,Ştiința” în avantaj în minutul 51. Scorul fusese egal după 45 de minute. Aurelian Chițu (’12) și Elvir Koljic (’19, penalty) au înscris până în pauză. A fost prima victorie în campionat pentru ,,juveți” după o secetă de patru runde. Nicușor Bancu și Alex Mitriță vor merge în această pauză competițională la echipa națională.

,,Importantă este victoria. Aveam nevoie de meciul ăsta. Suntem bucuroși că am câștigat și sunt bucuros că am jucat. Campionatul este foarte strâns. Cu două victorii ajungi acolo sus. Nu vrem să ne mai uităm în spate. Am avut seria aia negativă și vrem să o uităm cât mai repede. Accidentările au avut un rol important pentru parcursul nostru. Vă dați seama că e foarte greu. Se accidentează unii, apoi își revin alții, și tot așa. Ne-au lipsit Anzor, Screciu, Bancu, jucători de echipă națională. Când lipsesc 2-3 titulari, se simte în joc. Plec bucuros la națională. Plec cu mândrie. Sunt bucuros că sunt din nou chemat la națională și că am constanță. Trebuie să învingem în ambele jocuri”, a declarat Mitriță după meciul cu AFC Hermannstadt.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru următoarele două partide ale României din grupa C2 a Ligii Națiunilor. Ultimele meciuri au loc vineri, 15 noiembrie (ora 21:45) împotriva reprezentativei din Kosovo și luni, 18 noiembrie (ora 21:45), împotriva Ciprului. Ambele partide se joacă pe Arena Națională din București.

26 de fotbaliști, 15 care evoluează în străinătate și 11 de la formații din SuperLigă, au primit convocarea pentru această acțiune.

PORTARI

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).

Cătălin Pasăre