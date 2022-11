Duel dificil pentru Viitorul

Viitorul Târgu Jiu întâlnește încă un adversar de calibru, în runda cu numărul 14 a ligii secunde. Pe Municipal vine ocupanta locului 2, Unirea Slobozia. Formația condusă de Costel Enache este angrenată și în Cupa României, dar acest lucru nu are relevanță pentru Florin Stîngă. Tehnicianul gorjenilor a lăudat oponenta de sâmbătă și spune că echipa sa trebuie să evolueze mult mai bine ca la Buzău pentru a obține un rezultat pozitiv. ,,Anul trecut au prins play-off-ul, au o echipă bună. Nu au schimbat foarte multe lucruri și sunt conduși de un antrenor cu o vastă experiență. Ne așteaptă un meci dificil, cu o echipă bine organizată, o echipă care primește foarte greu gol și are în componență jucători buni, tehnici. Trebuie să ne ridicăm la cel mai bun nivel ca să putem obține un rezultat pozitiv. Nu contează că au evoluat la mijlocul săptămânii, pentru că au folosit jucătorii care au prins mai puține minute în campionat. Am urmărit meciul, cunosc foarte bine echipa. Important e ceea ce facem noi. Nu ar fi o surpriză să câștigăm, pentru că în fotbal cel care are atitudinea mai bună și mai multă determinare reușește să se impună”, a spus principalul brașovean. Stîngă a admis că erorile individuale trebuie să înceteze, în caz contrar gorjenii vor aluneca și mai rău în clasament. ,,Din păcate, facem foarte multe greșeli personale care duc la primirea acestor goluri. Lucrăm foarte mult la antrenamente să remediem aceste aspecte, dar din păcate încă suferim. Am avut discuții individuale, de grup, am încercat să înțeleg de ce primim atâtea goluri. Până la urmă, lipsa noastră de concentrare e de vină”, a mai spus antrenorul gazdelor. Claudiu Dragu, care a suferit o contractură, se adaugă listei de indisponibili, care îi mai cuprinde pe Core, Micle și Godja. Meciul începe la ora 11.00.

Cătălin Pasăre