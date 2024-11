Dublu eveniment expozițional la Muzeul Național ,,Constantin Brâncuși” din municipiul Târgu Jiu

Muzeul Național CONSTANTIN BRĂNCUȘI din reședința Gorjului va fi mâine, 22 noiembrie 2024, gazda unui dublu eveniment cultural: este vorba despre vernisajul expoziției ,,FRAGIL”, autor Eugen Vuțescu, și cel al expoziției ,,TINEREȚE FĂRĂ BĂTRANEȚE ȘI VIATĂ FĂRA DE MOARTE & VOICES OF WAR”, autori Cosmin Perța și Denys Vasyliev.

Manifestările culturale vor debuta de la ora 18.00, iar curatorul expozițiilor va fi Ana Negoiță sub coordonarea managerului instituției Denisa Șuță. Expoziția ,,Fragil” a fost gândită ca din perspectiva unei instalații vizuale care combină mediul clasic al picturii cu o serie de instalații ready-made asistat pentru a crea un tip de conexiune profundă între cele două medii; lucrările propun un exercițiu senzorial de cercetare a ,,Insuportabilei fragilități” a corpurilor și a obiectelor, concept formulat vizual la intersecția diferitelor materiale de lucru, mai mult sau mai puțin durabile: pictură, fotografie, obiecte, ciment, Despre autor, EUGEN VUȚESCU, se știe că el a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie ,Carol Davila” din București, este medic, poet, iar ca artist vizual și-a desfășurat activitatea în diverse medii: fotografie, ilustrații de carte, pictură, instalații, cu participări numeroase la expoziții desfășurate la Muzeul Brukenthal din Sibiu, Anuala de artă și știintă — Galeria Galateca &NEOART de la Rămnicu Vălcea, ,,Destrupări” de la Institutul Cultural Romăn din București și Galeria ,,Lina” din Bisitrița.

Cea de-a doua expoziție, ,,Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” este o experiența imersivă ce explorează ideea de trecere, transformare, evoluție și decadență, tradiție și ștergere a ei, memorie și uitare, prin intermediul istoriei poetice a unei familii. Revoltă, neputință și evoluție, doar pentru a perpetua ceva ce depășește orice cadru biologic sau cultural: capacitatea umană de a visa și a proiecta viitoruri posibile. ”Voices of war” este o instalație audio imersivă care încearcă să redea sonor și afectiv regimul de teroare pe care-l suportă cetățenii obișnuiți ai Ucrainei, confruntați cu bombordamente și stare de asediu continuă. Instalația este alcătuită din editarea și colarea mai multor înregistrări autentice din timpul bombardamentelor asupra orașului ucrainean Zaporojie, realizate de către artstul și muzicianul Denys Vasyliev; acestora le-au fost adăugate voci, însă sunetele nu au fost stilizate și nici nu au fost adăugate alte efecte, mizând pe o abordare căt mai naturală a sunetelor războiului. COSMIN PERȚA este eseist, poet și prozator român, absolvent al Facultății de Litere din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, cu studii de literatură aprofundate la Universitatea din Bucureșți cu un masterat în literatura contemporană, cu volume de eseuri, romane, povestiri și poezie publicate deja, fragmente din opera sa fiind traduse în 14 limbi, cel mai recent roman al său fiind în curs de traducere completă în patru țări străine.

Marius Stochițoiu