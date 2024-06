Drumul județean Hurezani-Brănești intră în reabilitare

Modernizarea DJ 662 Hurezani-Brănești intră în linie dreaptă! A fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea acestui important drum care traversează 11 localități din Gorj. Investiția se ridică la peste 30 de milioane de euro.

Drumul județean DJ 662 are o lungime de peste 39 de kilometri. Sectorul de drum ce urmează a fi reabilitat și modernizat face legătura între drumurile naționale DN 66 și DN 6B și reprezintă unica legătură a localităților Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani cu principalele zone economice și sociale ale județului, respectiv cu orașele Târgu Jiu, Turceni, Târgu Cărbunești și Rovinari.

„În calitate de președinte al Consiliului Județean Gorj, am semnat contractul de finanțare pentru proiectul «Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662», un document important parafat și de domnul Alexandru Stănescu, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. La evenimentul de semnare au participat, de asemenea, domnii Gheorghe Stochițoiu, Ilie Petroi, Constantin Drăghici și Marius Vijulan, primarii localităților Brănești, Aninoasa, Săulești și Vladimir, ale căror comunități vor beneficia în mod direct de pe urma acestei modernizări”, a anunțat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Proiectul are o valoare totală de 165.394.207,62 lei (aproximativ 33 milioane euro) și o durată de 32 luni (31.05.2024 – 31.12.2026), de la semnarea contractului de finanțare.

Drumul ce străbate localitățile Capu Dealului, Gilort, Pârâu, Groşerea, Aninoasa, Bibeşti, Andreeşti, Vladimir, Totea, Totea de Hurezani și Hurezani se va implementa în cadrul Programului Regional Sud-Vest 2021-2027. Autoritatea publică județeană a primit sprijin financiar prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesară pregătirii și implementării proiectului de infrastructură.

„Prin implementarea acestui proiect se asigură o creștere a gradului de accesibilitate a localităților, accesul populației și fluidizarea traficului din și spre localitățile situate pe traseul drumului modernizat către E70 prin E69 și către DN 67 prin DN6B, prin interconectarea cu rețeaua TEN-T. De asemenea, se creează premisele unui acces mai bun al locuitorilor din zonă către municipiul Târgu Jiu și către capitala țării. Totodată, prin proiectul propus se va asigura modernizarea singurului drum județean care tranzitează cele șase comune (Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani)”, informează Consiliul Județean.

Principalele lucrări propuse a se executa sunt: modernizarea drumului județean pe o lungime de 39,139 km; modernizarea a 8 poduri; construirea unui pod nou; realizarea de acces la proprietăți; realizarea dispozitivelor de preluare și evacuare ape pluviale (șanțuri și podețe); realizarea de trotuare, piste de bicicliști, stații de transport în comun și parcări laterale; consolidări terasamente; realizarea semnalizării rutiere (marcaje rutiere, stâlpi și semne de circulație, borne km și hm); amenajarea pasajului de cale ferată din satul Bibești.

