Dragoş Militaru, iritat după înfrângerea cu Viitorul: O echipă care a făcut antijoc tot meciul

Viitorul Tâgu Jiu a plecat cu trei puncte mari de la Dej după meciul din runda a treia a play-out-ului Seriei B. Gorjenii au trecut de Unirea lui Dragoş Militaru, scor 1-2, toate golurile confruntării fiind marcate în prima repriză. Gabi Dodoi a deschis scorul în minutul 24, după o pasă a lui Ciprian Rus. Oaspeţii au schimbat din nou tabela în minutul 31, când Alex Gîrbiţă l-a surprins pe portarul advers cu un şut plasat, din marginea careului. Pe un teren plin de apă, din cauza precipitaţilor abundente care au căzut în timpul meciului, ardelenii au redus din diferenţă prin Alex Pop (`42). Repriza secundă a fost dominată de gazde, dar, în ciuda numeroaselor oportunităţi de a marca, dejenii nu au mai punctat. De altfel, antrenorul Dragoş Militaru a considerat rezultatul injust şi chiar şi-a felicitat elevii pentru cum au voluat în meciul de sâmbătă. ,,A rămas doar rezultatul, înfrângerea. Consider că am făcut un meci foarte bun, în special în repriza a doua. Am început mai rău partida, am luat cele două goluri la singurele două acțiuni din tot meciul ale Viitorului Pandurii. Am avut și în prima repriză ocazii importante, dar nu am reușit să întoarcem nici în repriza a doua, chiar dacă am avut 10-12 ocazii de gol clare. Am ratat și de pe linia porții aproape, de pe toate pozițiile și cu poarta goală. Felicit jucătorii pentru prestația din partea a doua, pentru dorința de a întoarce rezultatul, până la urmă munca lor de un an de zile trebuie apreciată. Dacă jucam foarte prost și pierdeam fără să avem ocazii, eram dezamăgit, dar ținând cont că am avut multe ocazii de gol împotriva unei echipe care a făcut antijoc tot meciul, eu nu pot decât să felicit jucătorii. Rezultatul rămâne, dar au luptat, au avut spirit, atitudine”, a declarat tânărul tehnician gorjean. Viitorul a acumulat 31 de puncte şi a urcat pe poziţia secundă, dar cu un meci mai mult ca adversara de sâmbătă. Echipa lui Eugen Trică revine pe gazon pe 22 aprilie, cu un meci împotriva celor de la FC Braşov.

Viitorul în meciul cu Dej: Eftimie – Core, Băican, Sveikauskas, Misarăș, Țegle, Brînzan, Gîrbiță, Vespe, Dodoi, Cip. Rus (C). Rezerve: Krupenschi – Dănescu, Ciul, Vulpe, Dulca, Mitrică, Tudoran, Gheban. Antrenor: Eugen Trică.

Liga 2 (Seria B) Play-Out – Meciurile Etapei 3

FC Unirea Dej 1 – 2 ACS Viitorul Târgu Jiu

AFC Unirea Constanţa 0 – 3 Fotbal Club Braşov

AS Fotbal Club Buzău 5 – 0 AFC Astra

Cătălin Pasăre