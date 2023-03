Dragoș Militaru a dus-o pe Unirea în play-off: ,,Suntem acolo unde merităm”

Unirea Dej se va bate pentru promovarea în prima ligă. Trupa gorjeanului Dragoș Militaru s-a calificat în primele șase echipe după egalul de la Slatina. Ardelenii vor începe faza superioară a campionatului de pe locul patru. Tânărul antrenor bifează încă o performanță, după promovarea în eșalonul secund și menținerea formației în Liga 2. De asemenea, Dragoș a afost ales cel mai bun antrenor din divizie în sezonul precedent. Militaru speră ca acum fotbaliștii Dejului să primească atenția cuvenită. ,,Îmi vine să cred că suntem în play-off, am sperat tot timpul! Sunt fericit pentru noi, pentru băieți, pentru că am luptat pentru lucrul acesta încă de vara trecută, nu știu cine credea. Tot timpul am vrut asta, ne-am zbătut cu noi, cu mintea noastră să credem asta și cred că merităm să fim acolo, să ne batem pentru visul nostru. Cel mai mult mă bucur că toată lumea și-a apărat șansele, toate echipele, nu au fost discuții și asta mă bucură cel mai mult, iar asta a fost și etapa trecută. Toată lumea a fost corectă, toate rezultatele s-au decis pe teren. Puteau fi speculații, dar eu mă bucur că am reușit să ne calificăm pe teren, meritat. E important că ne-am calificat, că suntem acolo unde cred că meritam, pentru că am pierdut doar trei meciuri într-un an. Jucătorii, în vestiar, au suferit, pentru că noi am fost echipa constantă, am dat goluri, mai puțin cu Steaua, și am fost televizați de patru ori într-un sezon întreg”, a declarat gorjeanul. Tânărul principal a subliniat că meritul principal pentru promovare le aparține fotbaliștilor.

,,Avem jucători la loturile naționale, la echipele naționale și au suferit că nu sunt văzuți. E șansa lor să fie văzuți acum, să arate că sunt jucători de naționale, tineri, buni. Suntem cea mai tânără echipă din play-off, cred că avem cei mai buni jucători U21, Angelo Cocian și Alex Pop sunt în top, la golgheteri și pase decisive, au contribuit foarte mult. Sunt mulți tineri care merită atenție. Jucătorii au dat dovadă de caracter, au muncit, au suferit și toată aprecierea pentru ei. Când vom juca împotriva unor echipe ca Dinamo, Oțelul, cu 7.000 – 10.000 de spectatori sau poate cu mai mulți. Iași va avea spectatori, Buzău, Steaua, cred că atunci vom realiza că am făcut un lucru frumos pentru noi și pentru viitorul nostru. Mă gândesc numai la ei, nu mă gândesc la mine. Eu, fără jucători, nu știu dacă aș putea să joc în play-off. Fără ei nu puteam să fiu ales cel mai bun antrenor din Liga 2, e meritul lor în foarte mare măsură”, a concluzionat antrenorul. Unirea Dej joacă astăzi chiar pe terenul Stelei. Partida începe la ora 18.00.

Clasamentul play-off-ului Ligii 2:

1. Steaua – 40 puncte

2. Politehnica Iaşi – 40

3. SC Oţelul Galaţi – 36

4. Unirea Dej – 32

5. Gloria Buzău – 31

6. Dinamo – 31

Program etapa 1 play-off Liga 2, sezon 2022-2023:

Joi, 16 martie 2023, ora 18.00

Steaua – Unirea Dej – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Duminică, 19 martie 2023, ora 12.00

Dinamo – Gloria Buzău – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Duminică, 19 martie 2023, ora 14.15

SC Oţelul Galaţi – Politehnica Iaşi – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Cătălin Pasăre