Două femei au murit în accidentul de la Valea Mare

Din păcate, în accidentul din satul comunei Runcu, Valea Mare, cele două persoane care au fost resuscitate de către medici, nu au mai putut fi salvate. Este vorba despre două femei, în vârstă de 62 de ani care, după impact, au fost găsite încarcerate și inconștiente.

Datele de la IPJ Gorj: Accident rutier cu 3 autovehicule implicate: 2 autoturisme si 1 autoutilitara. In autovehicule se aflau 7 persoane din care au rezultat 5 victime (2 inconstiente, incarcerate). Cele 2 victime intrate in SCR au fost descarcerate și declarate decedate, dupa efectuarea protocolului. Celalalte 3 victime, in stare de constienta, au fost transportate la UPU Tg Jiu, cu ambulante SAJ. Celalalte 2 persoane, din celalalte 2 autovehicule, au refuzat transportul la spital pentru ingrijiri medicale (s-au deplasat pentru recoltari). S-a intervenit pentru descarcerarea a 2 persoane, acordare de asistenta medicala de urgenta si masuri PSI la locul accidentului. Fortele ISU Gorj (1 descarcerare medie, 1 ASAS, 1 ATPVM si 2 ambulante SMURD) se deplaseaza catre subunitati.

Resurse, pe lângă echipajele ISU Gorj:

– SAJ Gorj – 4 ambulante (3 tip B2 si 1 C2 cu medic);

– IPJ Gorj – 9 politisti si 4 autovehicule;

– SMURD Dolj (echipaj elicopter).