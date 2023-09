Două decenii de pușcărie pentru patru vieți curmate

Șoferul din Gorj care, în decembrie, a ucis o familie de spanioli într-un cumplit accident rutier petrecut în judeţul Sibiu a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, pentru omor calificat. În plus, bărbatul trebuie să plătească daune morale de aproape un milion de euro rudelor celor patru persoane pe care le-a ucis. Sentinţa Tribunalului Sibiu nu este definitivă.

Tragedia s-a petrecut pe data de 4 decembrie 2022, în jurul orelor 20.00, la Hula Bradului. Bărbatul se întorcea din Germania, unde lucra ca îngrijitor pentru bătrâni, şi voia să ajungă acasă, la viitoarea sa soție.

Pe tot parcursul călătoriei, Ion Sporici a ţinut legătura cu partenera sa căreia îi trimitea mesaje vocale sau scrise în care îi povestea despre problemele întâmpinate pe drum. Era extrem de obosit, conducând ore întregi fără oprire.

A ațipit la volan. „Ce sperietură am tras”

Pe drum, gorjeanul a fost implicat în mai multe incidente în trafic. A ațipit chiar la volan, pe autostradă, și a intrat într-un parapet. „Acuma mă opresc să văd ce daune am făcut la mașină că, după cum ți-am zis, oboseala își spune cuvântul. Am ațipit de multe ori și Dumnezeu m-a ținut în brațe de fiecare dată, dar până la urmă tot am lovit parapetul și vreau să văd ce am făcut la mașină. (…) Am scăpat foarte ieftin, iubire, doar după mici dâre așa, două zgârieturi mici, Doamneeee, nu îți spun ce sperietură am tras, să te vezi te deviază parapetul și auzi zgomotul…”, i-a povestit șoferul partenerei sale.

În ciuda oboselii, șoferul și-a văzut de drum. Le-a spus judecătorilor că a apelat la tot felul de șiretlicuri pentru a rămâne treaz: „Dacă mă lua somnul, simțeam și mă controlam. Dădeam cu capul de tetieră sau deschideam geamul sau dădeam muzica la maxim și fredonam. De asemenea, aveam o mantră pe care fredonam și care consideram că mă ajută, mă protejează și mă duce în siguranță până la destinație”.

Depășiri periculoase

A continuat însă să facă manevre periculoase, depășind haotic și făcând slalom printre autoturismele aflate în trafic. La Hula Bradului, a depășit pe linie continuă un TIR. Avea o viteză de 128 km/h, în zonă limita fiind de 50 km/h. Într-o curbă la dreapta, din cauza oboselii și a întunericului, nu și-a mai dat seama pe ce sens de mers se află și s-a izbit frontal de un autoturism care rula cu 40 km/h. În această mașină se afla familia de spanioli – părinții și cele două fiice.

„Autoturismul condus de victimă, în urma acestui prim impact, a fost aruncat către înapoi și rotit spre dreapta, intrând în acest fel în impact și cu autoturismul BMW X3 condus de martora (…). În urma celui de-al doilea impact, autoturismul (.red. condus de spanioli) a fost aruncat către parapetul de pe marginea drumului, ajungând cu roțile pe parapet. În continuare, s-a produs și cel de-al treilea impact, autoturismul fiind lovit în partea dreaptă spate din nou de către autoturismul BMW 525d, condus de inculpat”, se arată în rechizitoriu.

Părinții au murit pe loc, iar fiica cea mare, venită în România cu o bursă Erasmus, a decedat în ambulanță. Mezina familiei, de 15 ani, a murit după câteva zile, la spital.

Condamnat pentru omor calificat

Ion Sporici nu şi-a recunoscut vina, susţinând că a fost „orbit” de farurile unui camion şi că din acest motiv a ajuns pe contrasens..

Pentru că a condus haotic, cu viteză de trei ori mai mare decât limita legală pentru acel sector de drum, în condiţii de oboseală, după 17 ore de şofat fără oprire, făcând depăşiri pe dublă linie continuă, gorjeanul a fost găsit vinovat de omor calificat și condamnat la două decenii de pușcărie.

„A dat dovadă de o indiferență şi pasivitate ieșită din comun în raport de regulile de circulație, de viața celorlalți participanți la trafic şi chiar propria viaţă, conducând în mod teribilist o maşină puternică, cu viteză excesivă, încălcând în mod repetat regulile de circulaţie, deşi se afla într-o stare accentuată de oboseală, nu cunoștea drumul şi nu avea experiență în a conduce pe distanțe lungi. Din contră, inculpatul ar fi trebuit să conducă prudent, fiind o persoană matură, credincioasă (potrivit propriilor susţineri), să fie un exemplu în trafic şi nu să se comporte ca un tânăr teribilist, şi să facă slalom printre autovehicule, fiind perceput de către ceilalți participanți la trafic ca fiind «un tânăr fie beat, fie drogat, întrucât făcea figuri în trafic de când se afla pe autostradă»”, a motivat instanța.

Sentința Tribunalului Sibiu nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

