Dotări IT pentru școlile din Novaci

Unitățile de învățământ din orașul Novaci vor beneficia de echipamente și dotări IT, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Obiectivul general al proiectului constă în primul rând în asigurarea accesului elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ din Orașul Novaci la procesul de învățare în mediul școlar prin: dotarea sălilor de clasă cu echipamente TIC (informatice) necesare procesului didactic; înființarea/dotarea de laboratoare de informatică. În plus, prin proiect va fi asigurată infrastructura tehnologică la nivelul claselor din învățământul preuniversitar și a cadrelor didactice care vor dezvolta abilități în zona competențelor digitale, cu acces la platforme online dedicate, având la dispoziție resurse didactice digitale și multimedia optime”, potrivit documentației.

Vor fi achiziționate laptopuri, display-uri interactive, camere videoconferință, imprimante, scannere portabile, sisteme de sunet, videoproiectoare, routere wi-fi etc. Investiția se ridică la peste un milion de lei fără TVA. Firmele interesate au termen până pe data de 5 septembrie să depună ofertele.

