Dotări IT pentru școlile din Crușeț

Unitățile de învățământ de pe raza comunei Crușeț vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT, administrația locală obținând finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR. Contractul privind achiziția de echipamente IT a fost deja scos la licitație. „Prin acest proiect se dorește dotarea unui laborator de informatică cu echipamente TIC: laptopuri, un sistem de sunet, o multifuncțională, o cameră videoconferință, un router wi-fi și alte dispozitive necesare desfășurării activității, dotarea parțială cu echipamente TIC a sălilor de clasă din Școala Gimnazială Crușeț și din structurile arondate, dotarea cu echipamente TIC a unui laborator de științe multidisciplinar în cadrul școlii gimnaziale și dotarea cu echipamente TIC a două cabinete școlare: psihopedagogic și cabinet activități extracurriculare”, potrivit documentației. Valoarea totală estimată a contractului este de 524.000 lei fără TVA. Școala Gimnazială Crușeț a fost recent reabilitată și extinsă, prin PNDL. Are în administrare grădinița cu program normal din Crușeț, școlile primare și grădinițele din satele Măiag și Slăvuța. Astfel, vor dispune de dotări 17 săli de clasă, laboratoarele de informatică și de științe, cabinetele școlare și spațiile pentru activități sportive și extrașcolare.

I.I.