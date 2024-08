Dosare penale pentru mai mulți șoferi din Gorj

Minivacanța de Sf. Maria a fost cu ghinion pentru mai mulți șoferi din Gorj care s-au ales cu dosare penale în urma mai multor abateri de la legislația rutieră.

„La data de 17 august 2024, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul Rutier au depistat în trafic un bărbat, de 38 de ani, din comuna Glogova, în timp ce ar fi condus un autoturism pe bulevardul Constantin Brâncuși, din Târgu Jiu, având o concentrație de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Secția UPU a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. (…) La data de 16 august 2024, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au depistat în trafic un bărbat, de 65 de ani, din Iezureni, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 67 Arcani, având o concentrație de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Secția UPU a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. (…) La data de 16 august 2024, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin SNUAU 112 de către un bărbat, despre faptul că ar fi fost implicat într-un eveniment rutier. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 36 de ani, din Plopșoru, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Bisericii din satul Câmpofeni, la intersecția cu Aleea Cotului, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă neînmatriculată și neînregistrată în circulație, condusă de un bărbat, de 30 de ani, din Arcani, evenimentul rutier fiind soldat cu pagube materiale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul neînmatriculat. (…) La data de 17 august 2024, polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci, au identificat în trafic un tânăr, de 20 de ani, din satul Becheni, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 675C, fiind sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 0,83 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Orașului Târgu Cărbunești, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Române, s-a constatat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat din data de 15.06.2024. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat. (…) La data de 17 august 2024, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că o persoană circulă cu autoturismul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Din primele verificări efectuate de polițiști din cadrul Biroului Ordine Publică, aceștia au identificat un bărbat, de 18 ani, din Târgu Jiu, care ar fi condus un autoturism în localitate, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie și având numerele de înmatriculare provizorii expirate din data de 02.06.2024. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere și conducerea unui autoturism neînmatriculat”, se arată într-o informare a IPJ Gorj, transmisă duminică, 18 august 2024.