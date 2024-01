Dosar penal pentru un șofer din Târgu Jiu. Pozitiv la Drugtest

Un tânăr în vârstă de 22 de ani din municipiul Târgu Jiu este cercetat de oamenii legii, după ce, în cursul zilei de marți, a fost oprit în trafic de polițiști și testat cu Drugtestul. Rezultatul a fost pozitiv. De asemenea, în urma controlului corporal al șoferului, polițiștii au găsit un pachet în care se afla o țigaretă artizanală.

„În după-amiaza zilei de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier Gorj au depistat în trafic un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mesteacănului din localitate, fiind sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, în urma controlului corporal efectuat de polițiști, aceștia au găsit asupra bărbatului un pachet în care se afla o țigaretă confecționată artizanal, cu miros înțepător. Conducătorul auto a fost condus de polițiști la spital, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge și urină pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.