Doi șoferi din Târgu Jiu, depistați băuți la volan

Doi șoferi din municipiul Târgu Jiu s-au ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Totodată, unul dintre aceștia este cercetat și pentru conducere fără permis auto.

„La data de 26 mai a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul Ordine Publică au depistat un bărbat de 31 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului, având o concentrație de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că autoturismul respectiv este neînmatriculat și are aplicate plăcuțele cu numerele de înmatriculare atribuite altui autoturism. Cel în cauză a fost condus la spital, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului și conducerea unui autovehicul neînmatriculat. Tot duminică, 26 mai, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul Rutier au depistat un bărbat de 39 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Severinului, având o concentrație de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.