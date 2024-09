Documentul care aruncă în aer orice discuție despre decalarea termenelor de închidere a capacităților miniere și energetice ale CEO

Ministerul Energiei a comunicat, luna trecută, printr-un document semnat de secretarul de stat Casian Pavel Nițulescu, faptul că o decizie de stopare a calendarului de închidere de capacităţi inclus în Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia ar încălca o prevedere aprobată prin Decizia Comisiei Europene potrivit căreia Planul de restructurare al companiei energetice se derulează pe parcursul a 6 ani (2021-2026), ceea ce ar genera o decizie de declarare a ajutorului de stat acordat ca fiind nelegal și recuperarea acestuia. O astfel de decizie ar însemna falimentul imediat al Complexului Energetic Oltenia. Mai mult, în document se precizează clar că în Planul de restructurare al CEO nu există o condiționare a termenelor de închidere a capacităţilor miniere și energetice cu punerea în funcțiune a noilor investiţii pe gaze naturale sau parcuri fotovoltaice, în sensul decalării termenelor de închidere a capacităţilor de producție pe lignit, în cazul în care ar exista întârzieri de punere în funcțiune a noilor capacități.

Un document semnat de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Pavel Nițulescu, membru în Consiliul de Supraveghere al CEO, închide orice speculație politico-electorală pe tema decalării termenelor de închidere prevăzute în Planul de restructurare al CEO.

Oficialul din Ministerul Energiei a răspuns, în urmă cu exact o lună, pe 13 august a.c., unei interpelări adresate ministrului Sebastian Burduja de către deputatul USR Radu Miruță. Mai exact, parlamentarul gorjean l-a întrebat pe ministrul Energiei dacă „a luat Ministerul Energiei vreo decizie de stopare a calendarului de închidere de capacităţi inclus în planul de restructurare al CE Oltenia având în vedere faptul că acel calendar de deschideri de alte noi capacităţi de producţie este întârziat?”.

Răspunsul emis de către Ministerul Energiei este unul extrem de clar și demonstrează faptul că toate promisiunile politicienilor pe această temă, inclusiv cele ale ministrului Energiei, au fost doar niște minciuni. Potrivit documentului, Comisia Europeană a considerat ajutorul de stat acordat CEO ca fiind parțial ilegal, lucru ascuns, până în prezent, de oficialii de la București. „Deşi împrumutul pentru salvare (acordat în februarie 2020), care a fost convertit în grant pentru sprijinirea, în continuare, a restructurării, a fost acordat în mod legal, România a notificat COM (Comisia Europeană – n.r.) Planul de restructurare al CEO după mai mult de şase luni de la data adoptării deciziei privind ajutorul pentru salvare. În plus, în luna Martie 2021, România a acordat CEO un grant în valoare de 241 de milioane EUR pentru acoperirea parţială a costurilor aferente certificatelor de C02 ale societăţii pentru anul 2020, când era în curs procedura oficială de investigare a ajutorului de restructurare acordat. În consecinţă, COM consideră că România nu a respectat clauza de „standstill” prevăzută la articolul 108, alineatul (3) din TFUE, iar ajutorul de restructurare în favoarea societăţii CE Oltenia S.A. constituie ajutor de stat parţial ilegal”, se arată în documentul citat. Oficialul din Ministerul Energiei lămurește și problema stopării calendarului de închidere a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit și ce ar putea însemna nerespectarea Planului pentru CEO.

„În aceste condiţii, o decizie de stopare a calendarului de închidere de capacităţi inclus în planul de restructurare al CEO ar încălca: prevederea aprobată prin Decizia COM potrivit căreia Planul de restructurare al CEO se derulează pe parcursul a 6 ani (2021-2026). Uzual, alte planuri de restructurare aprobate de COM s-au limitat la 5 ani; principiul „pentru prima şi ultima dată” şi limitarea denaturărilor concurenţei, potrivit căruia COM autorizează ajutorul de restructurare în sprijinul unei singure operaţiuni de restructurare şi cu condiţia ca, dacă este cazul, să fi trecut mai mult de zece ani de la acordarea unui alt ajutor de restructurare sau de la încheierea/încetarea planului de restructurare. Având în vedere cele de mai sus, stoparea calendarului de închidere aprobat ar reprezenta (i) o încălcare a Deciziei COM şi (ii) acordarea unui nou ajutor de stat în mai puţin de 10 ani, ceea ce ar conduce la o decizie a de declarare a ajutorului de stat acordat ca fiind nelegal, precum şi de recuperare a acestuia. Recuperarea ajutorului de stat acordat ar conduce la falimentul imediat al CE Oltenia S.A.”, se arată în răspunsul remis deputatului Miruță.